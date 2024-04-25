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Новини
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США можуть відмовитися від конфіскації російських активів, якщо цю пропозицію не підтримають країни Великої сімки та Євросоюзу, - АР

активи,заморожені

У Сполучених Штатах заморожено приблизно $5 млрд російського центрального банку. Конфіскації здійснюватимуться відповідно до положень Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців, який був включений до законопроєкту про допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише AP.

Великий пакет допомоги США Україні та іншим союзникам, який президент Джо Байден підписав у середу, також дозволяє його адміністрації конфіскувати російські державні активи і використати їх на користь України.

Новий закон вимагає від президента США та Міністерства фінансів розпочати пошук російських активів у США протягом наступних 90 днів та відзвітувати про результати пошуку перед Конгресом протягом 180 днів.

Через місяць після цих процедур президент Джо Байден матиме право арештовувати, конфіскувати або передавати права на будь-які російські державні активи, які перебувають в межах юрисдикції Вашингтону.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Салліван про використання заморожених активів РФ: Ми перебуваємо посередині інтенсивних консультацій з європейськими партнерами

Проте в Білому домі хочуть продовжити консультації з союзниками, щоб діяти разом, що може сповільнити цей процес. Радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що США ведуть консультації з партнерами, щоб "діяти разом".

Міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що США навряд чи діятимуть без підтримки союзників з G7.

Автор: 

росія (64911) США (22473) заморожені активи (545)


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Топ коментарі
+6
Росія має платити за свою агресію та відшкодовувати за завдані збитки та відновлення. Відмова від конфіскації активів заохотить її для подальшої агресії
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25.04.2024 08:21
+2
Зелі раді ніхто це не буде влаштовувати !
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25.04.2024 08:21
+1
О! Починається...
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25.04.2024 08:33
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Росія має платити за свою агресію та відшкодовувати за завдані збитки та відновлення. Відмова від конфіскації активів заохотить її для подальшої агресії
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25.04.2024 08:21 Відповісти
Зелі раді ніхто це не буде влаштовувати !
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25.04.2024 08:21 Відповісти
Типова ІПСО та маніпуляція текстом «АР» московитами!
Спочатку прочитайте сам ТЕКСТ «АР», а потім, несіть брехню власну до людей!!
Щетельней треба …, а не БРЕХАТИ!
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25.04.2024 08:33 Відповісти
О! Починається...
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25.04.2024 08:33 Відповісти
Эта песня хороша - начинай сначала
Невже ще iснують таки довбодятли, яки ще не зрозумiли,
що украiнцiв прросто використовують, як дрова в пiчки, тобто винищують для своiх
афер, i в тому цим покитькам допомогають так званi укро.лiдери.
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25.04.2024 08:41 Відповісти
Ухилянт чи ждун? Хоча це майже синоніми. Так, укролідери - гівно зелене, але потерпимо до виборів. А от ти - два гівна
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25.04.2024 09:54 Відповісти
Ти не те що гівно - ти просто дегенерат серед всього гівна зелено - шоколадного(((:
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25.04.2024 09:57 Відповісти
От чесно - так і думав, що потрапив на "дурак - сам дурак". По суті щось можеш відповісти?
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25.04.2024 09:59 Відповісти
а #улі ти чекав на свій висєр про ждунів і ухилянтов??
Наукової діскусії??
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25.04.2024 10:02 Відповісти
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25.04.2024 08:50 Відповісти
Ну, велика сімка може і підтримає, але ЄС - орбани, фіци і прочіє разниє. Оця одноголосна підтримка в ЄС, це якийсь більшовизм, а не демократія.
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25.04.2024 09:57 Відповісти
Ну, як показує час, орбан із сійярто багато смердять,, відпрацьовуючи російське бабло, але слушно голосують за всі резолюції ЄС. А фіцо на них дивиться та теж сидить на дупі ровно. Маємо надію...
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25.04.2024 10:31 Відповісти
У Сполучених Штатах заморожено приблизно $5 млрд російського центрального банку. (і сміх і гріх)на кого розрахована ця туфта , що в США ВСЬОГО НАВСЬОГО 5 МЛРД РАШИСТСЬКИХ ГРОШЕЙ???
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25.04.2024 10:29 Відповісти
 
 