США можуть відмовитися від конфіскації російських активів, якщо цю пропозицію не підтримають країни Великої сімки та Євросоюзу, - АР

У Сполучених Штатах заморожено приблизно $5 млрд російського центрального банку. Конфіскації здійснюватимуться відповідно до положень Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців, який був включений до законопроєкту про допомогу Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише AP.

Великий пакет допомоги США Україні та іншим союзникам, який президент Джо Байден підписав у середу, також дозволяє його адміністрації конфіскувати російські державні активи і використати їх на користь України.

Новий закон вимагає від президента США та Міністерства фінансів розпочати пошук російських активів у США протягом наступних 90 днів та відзвітувати про результати пошуку перед Конгресом протягом 180 днів.

Через місяць після цих процедур президент Джо Байден матиме право арештовувати, конфіскувати або передавати права на будь-які російські державні активи, які перебувають в межах юрисдикції Вашингтону.

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Проте в Білому домі хочуть продовжити консультації з союзниками, щоб діяти разом, що може сповільнити цей процес. Радник президента з питань національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що США ведуть консультації з партнерами, щоб "діяти разом".

Міністерка фінансів Джанет Єллен заявила, що США навряд чи діятимуть без підтримки союзників з G7.