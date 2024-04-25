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Ворог зранку завдав ракетного удару по Черкащині, атаковано об’єкт критичної інфраструктури

ракети

Зранку 25 квітня окупанти атакували Черкаську область – пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, по медичну допомогу звернулися шестеро людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО", - йдеться в повідомленні

За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.

"Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Усі служби на місці", - зазначив Табурець.

Нагадаємо, зранку 25 квітня повітряну тривогу оголошували у низці областей.

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Автор: 

обстріл (28196) ракети (4000) Чернігівська область (890)


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На Черкащині, того ригоАНАЛЬНОГО лайна, вдосталь, тому і коригують обстріли московитів! Жоден, коригувальник, так і не висить, біля міськРади… упродовж 3 років, повномасштабної війни московитів! Чекали на посади і паради..

Співпадіння …
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25.04.2024 08:27 Відповісти
А нічого, що Чорні Запоріжці мають початок з Черкащини, вірніше Золотоноша. Та і Лимнський напрямок це Черкащина, Авдіївка, Зміїний, Маріуполь. Ви самі то як? На фронті?! Чи в консульстві України для повернення до лав ЗСУ
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25.04.2024 08:57 Відповісти
Не треба змішувати лайно з медом, користі не буде!!
На АнтиМайдан, возили автобусами ригоАНАЛИ з Черкащини, Полтавщини теж не 10 осіб!
Правда, вона не для зручності, а висновків…
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25.04.2024 09:05 Відповісти
Не потрібно змішувати 2013 і 2024,бо 11 років це епоха,яка має і Порошенко з ЗСУ і зе без ЗСУ, але з слугами. А про Черкащину, то не меліть фігню, бо вислів з кораблем належить хлопцю з Золотоноші
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25.04.2024 09:20 Відповісти
шо є то є. це приклад одного великого ірдинського електорального болота. як зразок, цієї ж тутошньої валентини безуглої, племенник шурік, ще той лобуряка за 100 кіло й 2м зросту, окопався в своїй бурсі й жде моменту, щоб патбілєт вчасно поміняти та свою партейну свободу тепер вже на беспартєйне рабство. поки його тьотя всим тут накидує, - чого не в окопах!. точно тричі броньований інвалід, як у них там прийнято прикриватись серед "вибившихся в мєлкіє рукаводітєлі" ))
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25.04.2024 09:56 Відповісти
Який "критичний об'зкт" москалі і так знають і розпишуть, а українцям зелена лайновлада Хуцпу на вуха намітує, бо кожен такий удар це є і злочин ЗЄлі, і тих лохів що за нього наголосували...
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25.04.2024 08:33 Відповісти
По ... цілі відпрацював захист ППО... Р Е З У Л Ь Т А Т "відпрацювання"? Можна і не відповідати - О (зеро). Немає у нас ППО і ПРО, не організовано і не забезпечено. Ворог безкарно нищить нашу економіку, енергетику, інфраструктуру... А ППО і ПРО лише у нескінченних відосіках і монологах обдолбаного аморала з Банкової. І ще йому підспівують наші адмініс(т)ратори і речники т.з. "повітряних сил". Вони все збивають, лише вражі "уламки" у все попадають і руйнують. Брехня уведена у ранг державної політики.
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25.04.2024 08:42 Відповісти
Зеля докерувався. А вибирали його щоб АТО зікінчив, бо Порошенко наживався на війні! Забули вже?
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25.04.2024 08:42 Відповісти
 
 