Ворог зранку завдав ракетного удару по Черкащині, атаковано об’єкт критичної інфраструктури
Зранку 25 квітня окупанти атакували Черкаську область – пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, по медичну допомогу звернулися шестеро людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"Зранку ворог атакував нашу Черкащину. По швидкісній повітряній цілі відпрацював комплексний захист ППО", - йдеться в повідомленні
За попередньою інформацією, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури в Черкаському районі.
"Без загиблих. На зараз по допомогу до медиків звернулись шестеро людей. Усі служби на місці", - зазначив Табурець.
Нагадаємо, зранку 25 квітня повітряну тривогу оголошували у низці областей.
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