Італія допоможе відновлювати Одесу. Угоду укладуть у травні, - голова італійського МЗС Таяні

Наступного місяця Італія підпише нову угоду із ЮНЕСКО та Україною щодо відбудови Одеси та її кафедрального собору, пошкодженого російським обстрілом влітку минулого року.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

"15 травня у Римі ми підпишемо угоду із Києвом та ЮНЕСКО щодо реконструкції Одеси та її кафедрального собору", - сказав Таяні.

Він не уточнив деталі угоди. Але додав, що також для Італії залишається пріоритетом підтримка енергетичної системи України.

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"Як головуюча у G7 держава ми продовжуємо працювати над встановленням справедливого миру", - зазначив міністр.

В Лютому Італія та ЮНЕСКО вже уклали у Києві угоду щодо виділення 500 млн євро на відновлення даху Спасо-Преображенського собору в Одесі.

До кінця цього року головування у G7 належить Італії, а з 1 січня перейде до Канади.

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Удар росіян по Спасо-Преображенському собору в Одесі

Армія РФ завдала в ніч з 23 на 24 липня 2023 року ракетного удару по Спасо-Преображенському кафедральному собору в Одесі. Через атаку росіян суттєво пошкоджено дах та стіни храму, ворожа ракета потрапила до центрального вівтаря.