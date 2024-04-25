У Білому домі та у Конгресі не впевнені, що нового пакету допомоги буде достатньо Україні для перемоги, - Politico
Деякі чиновники в адміністрації Байдена не до кінця переконані, що Україна може перемогти навіть з новою допомогою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на американських посадовців.
Видання зазначає, що за словами трьох чиновників, які побажали залишитися анонімними, динаміка бойових дій значно змінилася за останні кілька місяців - частково через те, що в України закінчилася зброя та боєприпаси. У цей період Україна намагалася утримати східні території, хоча Росія також не досягла значних успіхів.
"Росія зберігає перевагу в живій силі та озброєнні, відтак Україні знадобиться багато ресурсу, щоб повернути місяці й роки територіальних втрат. Офіційні особи США також ставлять під питання наявність власної тактики та пріоритетів України, особливо після того, як контрнаступ Києва провалився, що підірвало як матеріальні ресурси, так і бойовий дух", – зазначають журналісти.
Один із чиновників адміністрації Байдена заявив, що найближчою метою є зупинка українських втрат та допомогти Україні відновити динаміку та переломити ситуацію на полі бою.
"Після цього мета – допомогти Україні почати повертати свою територію. Чи матимуть вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія, що так і буде. Військові операції набагато складніші за це", – сказав він.
У матеріалі йдеться, що американські законодавці також занепокоєні з приводу того, чи буде 60 млрд доларів достатньо, щоб Україна змогла встояти перед військовим вторгненням Росії. За словами журналістів, перемога над Росією для України – це повернення великої частини або всієї окупованої території під контроль Києва. Крім того, речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у вівторок натякнув, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією, хоча США будуть вести переговори, щоб допомогти його напрацювати.
"Ми зможемо обговорити з українцями те, якою є їхня довгострокова стратегія відсічі російської агресії, а потім адаптувати майбутні пакети для задоволення цих потреб", – сказав він журналістам.
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Поки товстий схудне, то худий здохне, кілька окорочків на місяць ситуацію не дуже врятують.
украдено зелёненькимотмечено красненьким?
особисто бачу наші успіхи тільки у тісній взаємодії з арміями нато що закривають нам ділянки де немає бойових дій , північ придністровя , південь, море ! Так буде шанс, що ми посунемо московитів з наших земель потихеньку але посунемо
https://dl-news.defence-line.org/?p=28769
Слава Україні!!
Ну от черговий доказ того, що в зелені горизонт планування, максимум тиждень. Ну от серйозно, хтось вірить, що під керівництвом чотириразового ухилянта та клоуна буде створений глибоко пропрацьований довготривалий план перемоги у війні? Дивлячись на його "досягнення" в 2019-2021 роках, є хоч якийсь привід так думати?
24 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.
За півроку відсутності допомоги США український "військово-промисловий комплекс" спромігся передати в війська 6 артилерійських установок 2С22 «Богдана», 4 тисячі мін різного калібру і 2 тисячі снарядів різного калібру власного виробництва. Крім того Рахункова палата України виявила мільярдні порушення в використанні коштів міністерством оборони.
15.12.2022 - "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць - Залужний"
всі союзники надали допомогу
з 1 січня 2023 до початку контрнаступу в червні 2023
танків: 198, 66%
бмп: 294, 42%
гаубиць: 228, 45%
Станом на зараз виконано:
танків: 293, 97%
бмп: 520, 74%
гаубиць: 293, 58%
плани можна мати, проте без ресурсів, або якщо чекати більше року - то все змінюеться, та плани не можливо виконати
це 66% від потреби
там є посилання на ексель з лінками на всі поставки, можна перевірити
тобто може бути більше в реальності, но не менше
Коли країну очолюють інородці (кацапи, жиди, чурбани) не християни і не українці, котрі її розкрадають, не захищають, дають безкарно руйнувати ворогу, не забезпечують і обезголовлюють Армію, такій країні перемоги не бачити, як власних вух. Якщо, при цьому ще й бездарне, тупе, продажне і злодюжне керівництво, похєрявши власну економіку, оборонку, - ходить по світу з протягнутою рукою, вижебруючи подачки на чужих мусорках, - з такими "керівниками" ніхто у світі розмовляти і зустрічатись не буде і більше нічого не дасть.
Звісно, що цього мізеру не вистачить не те що для перемоги (!) а і для того щоб як-небуть протриматись місяця 3-4. А далі що - знову жебрати по світу з протягнутою рукою? Більше ніхто нічого не дасть - своє треба берегти, відновити і мати!
І вірно тут писали - не треба шукати ворогів ззовні, коли вони паразитують у своїй хаті.