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У Білому домі та у Конгресі не впевнені, що нового пакету допомоги буде достатньо Україні для перемоги, - Politico

дім,білий

Деякі чиновники в адміністрації Байдена не до кінця переконані, що Україна може перемогти навіть з новою допомогою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на американських посадовців.

Видання зазначає, що за словами трьох чиновників, які побажали залишитися анонімними,  динаміка бойових дій значно змінилася за останні кілька місяців - частково через те, що в України закінчилася зброя та боєприпаси. У цей період Україна намагалася утримати східні території, хоча Росія також не досягла значних успіхів.

"Росія зберігає перевагу в живій силі та озброєнні, відтак Україні знадобиться багато ресурсу, щоб повернути місяці й роки територіальних втрат. Офіційні особи США також ставлять під питання наявність власної тактики та пріоритетів України, особливо після того, як контрнаступ Києва провалився, що підірвало як матеріальні ресурси, так і бойовий дух", – зазначають журналісти.

Один із чиновників адміністрації Байдена заявив, що найближчою метою є зупинка українських втрат та допомогти Україні відновити динаміку та переломити ситуацію на полі бою.

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"Після цього мета – допомогти Україні почати повертати свою територію. Чи матимуть вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія, що так і буде. Військові операції набагато складніші за це", – сказав він.

У матеріалі йдеться, що американські законодавці також занепокоєні з приводу того, чи буде 60 млрд доларів достатньо, щоб Україна змогла встояти перед військовим вторгненням Росії. За словами журналістів, перемога над Росією для України – це повернення великої частини або всієї окупованої території під контроль Києва. Крім того, речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у вівторок натякнув, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією, хоча США будуть вести переговори, щоб допомогти його напрацювати.

"Ми зможемо обговорити з українцями те, якою є їхня довгострокова стратегія відсічі російської агресії, а потім адаптувати майбутні пакети для задоволення цих потреб", – сказав він журналістам.

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Автор: 

Байден Джо (2883) допомога (8288) США (22473)


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Топ коментарі
+8
Наразі ситуація виглядає більше так.
Поки товстий схудне, то худий здохне, кілька окорочків на місяць ситуацію не дуже врятують.
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25.04.2024 08:51
+6
Еге ж, снарядами та ракетами обкладуть свої хатинки разом зі стріхою))).
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25.04.2024 08:57
+5
Навіть не сумніваитесь -- рашка кидає в топку віини в рази більше
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25.04.2024 08:50
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Важливо тільки почати,потім"колос"-посипеться сам.
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25.04.2024 08:47 Відповісти
Наразі ситуація виглядає більше так.
Поки товстий схудне, то худий здохне, кілька окорочків на місяць ситуацію не дуже врятують.
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25.04.2024 08:51 Відповісти
61 млрд $ - це вже не окорочок, і не кілька окорочків, а ферма, яка постачає м'ясо та молоко у достатній (сподіваюсь, що достатній) кількості.
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25.04.2024 10:16 Відповісти
Ти б розібрався скільки с тих міфічних "61 млрд" піде на Україну, а потім просто на зброю.
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25.04.2024 14:36 Відповісти
Та звучали цифри. Частина залишається у США на виготовлення тієї ж зброї, частина йде нам на військову допомогу, частина - на невійськові потреби.
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25.04.2024 23:10 Відповісти
Думаю його не буде достатньо навіть на оборону. Загребущі рученята вмить частину розсують по кишеням.
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25.04.2024 08:48 Відповісти
Еге ж, снарядами та ракетами обкладуть свої хатинки разом зі стріхою))).
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25.04.2024 08:57 Відповісти
Пакет допомоги, це не тільки озброєння
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25.04.2024 08:58 Відповісти
А скільки грошей попадуть в Україну?
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25.04.2024 09:01 Відповісти
От піймаєте когось за руку - тягніть його в поліцію. Ще й премію отримаєте. А інакше це просто какашки на вентилятор.
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25.04.2024 09:13 Відповісти
Єрмак - перелогінься, тебе впізнали
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25.04.2024 10:32 Відповісти
Хаймарс, чи 155-мм снаряд - "в кишеню"?
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25.04.2024 09:00 Відповісти
Тому що процесом війни керує так і срасія. Вони нав'язують, ми опираємось, а штати допомагають нашому супротиву. Насправді ж у нас всередині нічого до перемоги не готове. Одним зебільним марафоном не перемогти.
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25.04.2024 08:49 Відповісти
Навіть не сумніваитесь -- рашка кидає в топку віини в рази більше
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25.04.2024 08:50 Відповісти
"...американські законодавці також занепокоєні з приводу того, чи буде 60 млрд доларів достатньо, щоб Україна змогла встояти перед військовим вторгненням Росії". А если вовремя добавить то, что ниже украдено зелёненьким отмечено красненьким?
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25.04.2024 08:50 Відповісти
Поки всіх українців не почне хвилювати діяльність умовно легітимної влади, яка складається з недоумків, казнокрадів і зрадників з протермінованими повноваженнями, ніякої перемоги нам не здобути.
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25.04.2024 08:53 Відповісти
може і не вистачити , який монстр на нас пре , періодично потрібно на глобус дивитись.

особисто бачу наші успіхи тільки у тісній взаємодії з арміями нато що закривають нам ділянки де немає бойових дій , північ придністровя , південь, море ! Так буде шанс, що ми посунемо московитів з наших земель потихеньку але посунемо
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25.04.2024 08:52 Відповісти
За 2024 рік за статтею «національна оборона» росія витратить 10,775 трлн рублів ($121,5 млрд) - на 70% більше, ніж у 2023-му...
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25.04.2024 08:53 Відповісти
А Украина витратить 40 миллиардов баксов на оборону и это без учета военной помощи союзников минимум в 60 миллиардов. Хватит уже ныть.
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25.04.2024 09:03 Відповісти
Главная смертельная проблема Украины сейчас в том, что президентом страны является Зеленский. Главная преграда на пути Украины к победе над ордой есть президент Зеленский и его слуги. Этот факт уже подтвержден годами президенства, а вернее царствования Зеленского и далее будет только хуже Украине. Цена всей деятельности Зеленского - все более и более возрастающее количество смертей украинцев! (С)
https://dl-news.defence-line.org/?p=28769
Слава Україні!!
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25.04.2024 08:58 Відповісти
що тільки не придумають кацапи, аби послабити українців, чекісти вони і в Африці чекісти
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25.04.2024 09:07 Відповісти
Звісно не вистачить. Особливо, якщо з цієї так званої допомоги лише третина призначена на озброєння для України, а на швидке постачання всього 7,8 мільярда (програма PDA). 13 мільярдів на закупівлю зброї у виробників з якими ще треба укласти контракти (програма USAI). А як показує практика з моменту оголошення виділення певної суми за програмою USAI до укладання контракту з виробником може пройти і пів року і рік. Так що по факту допомога на цей рік це ті самі 7.8 мільярдів, а це скажемо чесно не дуже багато.
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25.04.2024 09:04 Відповісти
неймовірні лицеміри...І чому ж це контрнаступ провалився с 10 абрамсами? 🤷 дивина....
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26.04.2024 02:36 Відповісти
речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у вівторок натякнув, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією
Ну от черговий доказ того, що в зелені горизонт планування, максимум тиждень. Ну от серйозно, хтось вірить, що під керівництвом чотириразового ухилянта та клоуна буде створений глибоко пропрацьований довготривалий план перемоги у війні? Дивлячись на його "досягнення" в 2019-2021 роках, є хоч якийсь привід так думати?
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25.04.2024 09:13 Відповісти
25.‎04.‎2024 791 доба війни

24 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

За півроку відсутності допомоги США український "військово-промисловий комплекс" спромігся передати в війська 6 артилерійських установок 2С22 «Богдана», 4 тисячі мін різного калібру і 2 тисячі снарядів різного калібру власного виробництва. Крім того Рахункова палата України виявила мільярдні порушення в використанні коштів міністерством оборони.
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25.04.2024 09:14 Відповісти
" у вівторок натякнув, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією, хоча США будуть вести переговори, щоб допомогти його напрацювати"

15.12.2022 - "Мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць - Залужний"

всі союзники надали допомогу
з 1 січня 2023 до початку контрнаступу в червні 2023
танків: 198, 66%
бмп: 294, 42%
гаубиць: 228, 45%

Станом на зараз виконано:
танків: 293, 97%
бмп: 520, 74%
гаубиць: 293, 58%

плани можна мати, проте без ресурсів, або якщо чекати більше року - то все змінюеться, та плани не можливо виконати
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25.04.2024 09:26 Відповісти
Дуже сумнiваюся, що з 1 сiчня до початку контрнаступу дали 200% танкiв
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25.04.2024 15:59 Відповісти
https://protectukrainenow.org/uk/report по даним дали 198шт
це 66% від потреби

там є посилання на ексель з лінками на всі поставки, можна перевірити
тобто може бути більше в реальності, но не менше
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25.04.2024 16:03 Відповісти
Звичайно, що цього пакету недостатньо тому що ніхто не знає скільки ще буде війна, а ще тому, що все закінчується, а Україна повинна бути заповнена зброєю по вінця і після перемоги. Тому зброя потрібна вчора, зараз і завтра широким потіком з відусіль.
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25.04.2024 10:02 Відповісти
Про успіх можна говорити лише тоді, коли країна має і виробляє свою зброю, опирається на свої сили, потенціал власного народу, силу своєї Нації і непохитність своєї Віри.
Коли країну очолюють інородці (кацапи, жиди, чурбани) не християни і не українці, котрі її розкрадають, не захищають, дають безкарно руйнувати ворогу, не забезпечують і обезголовлюють Армію, такій країні перемоги не бачити, як власних вух. Якщо, при цьому ще й бездарне, тупе, продажне і злодюжне керівництво, похєрявши власну економіку, оборонку, - ходить по світу з протягнутою рукою, вижебруючи подачки на чужих мусорках, - з такими "керівниками" ніхто у світі розмовляти і зустрічатись не буде і більше нічого не дасть.

Звісно, що цього мізеру не вистачить не те що для перемоги (!) а і для того щоб як-небуть протриматись місяця 3-4. А далі що - знову жебрати по світу з протягнутою рукою? Більше ніхто нічого не дасть - своє треба берегти, відновити і мати!
І вірно тут писали - не треба шукати ворогів ззовні, коли вони паразитують у своїй хаті.
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25.04.2024 12:41 Відповісти
ми самі не витягнемо проти росії. Це і дитині зрозуміло
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26.04.2024 02:37 Відповісти
 
 