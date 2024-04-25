У Білому домі та у Конгресі не впевнені, що нового пакету допомоги буде достатньо Україні для перемоги, - Politico

Деякі чиновники в адміністрації Байдена не до кінця переконані, що Україна може перемогти навіть з новою допомогою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на американських посадовців.

Видання зазначає, що за словами трьох чиновників, які побажали залишитися анонімними, динаміка бойових дій значно змінилася за останні кілька місяців - частково через те, що в України закінчилася зброя та боєприпаси. У цей період Україна намагалася утримати східні території, хоча Росія також не досягла значних успіхів.

"Росія зберігає перевагу в живій силі та озброєнні, відтак Україні знадобиться багато ресурсу, щоб повернути місяці й роки територіальних втрат. Офіційні особи США також ставлять під питання наявність власної тактики та пріоритетів України, особливо після того, як контрнаступ Києва провалився, що підірвало як матеріальні ресурси, так і бойовий дух", – зазначають журналісти.

Один із чиновників адміністрації Байдена заявив, що найближчою метою є зупинка українських втрат та допомогти Україні відновити динаміку та переломити ситуацію на полі бою.

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"Після цього мета – допомогти Україні почати повертати свою територію. Чи матимуть вони те, що їм потрібно для перемоги? Зрештою, так. Але це не гарантія, що так і буде. Військові операції набагато складніші за це", – сказав він.

У матеріалі йдеться, що американські законодавці також занепокоєні з приводу того, чи буде 60 млрд доларів достатньо, щоб Україна змогла встояти перед військовим вторгненням Росії. За словами журналістів, перемога над Росією для України – це повернення великої частини або всієї окупованої території під контроль Києва. Крім того, речник Ради національної безпеки Джон Кірбі у вівторок натякнув, що Україна все ще не має повністю сформованого плану перемоги над Росією, хоча США будуть вести переговори, щоб допомогти його напрацювати.

"Ми зможемо обговорити з українцями те, якою є їхня довгострокова стратегія відсічі російської агресії, а потім адаптувати майбутні пакети для задоволення цих потреб", – сказав він журналістам.

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