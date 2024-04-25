РФ виробляє більше зброї, ніж її треба, та вже наповнює склади, - Пісторіус

Військово-промисловий комплекс Росії вже наповнює склади озброєнням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv, про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

За його словами, Росія вже виробляє зброю та боєприпаси, перевищуючи потреби для ведення війни проти України.

Міністр зазначив, що зі збільшенням витрат на озброєння та впорядкуванням військової економіки "значна частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади".

Водночас Пісторіус застеріг від подальших військових амбіцій Путіна.

"Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути", - додав він.

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