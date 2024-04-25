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РФ виробляє більше зброї, ніж її треба, та вже наповнює склади, - Пісторіус

борис,пісторіус

Військово-промисловий комплекс Росії вже наповнює склади озброєнням.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv, про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус.

За його словами, Росія вже виробляє зброю та боєприпаси, перевищуючи потреби для ведення війни проти України.

Міністр зазначив, що зі збільшенням витрат на озброєння та впорядкуванням військової економіки "значна частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади".

Водночас Пісторіус застеріг від подальших військових амбіцій Путіна.

"Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна все ще може перемогти у війні, - Пісторіус

Автор: 

росія (64911) Пісторіус (247)


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Топ коментарі
+9
Ну - "планов громадье" у Путіна завжди є! І що він переводить економіку на воєнні рейки - теж відомо
Але все упирається в ЯКІСТЬ нового озброєння та підготовки особового складу до його застосування
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25.04.2024 09:15
+9
Політичні заяви призначені для політиків та їх виборців.
Єдиний їх сенс у обгрунтуванні збільшення військових витрат.
Спочатку декларуємо загрозу а потім вживаємо контрзаходи.
Демократія.
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25.04.2024 09:23
+9
Посміяться хочете? На днях у Калінінграді святкували 300-літні роковини Іммануїла Канта - німецького філософа уродженця Кенігсберга
Так от - на місці його "дому-музею" зараз руїни Залишилися лише рештки фундаменту А мій батько (коли служив у Калінінграді у кінці 50-х) - ходив до того музею Він ще тоді зберігався - і війна не знищила !
Тобто у кацапів "дедываевательство" не тільки в "День пабедабесия" (коли годину носять портрети "дедов" на палицях а потім викидають у сміттєві баки) Воно у вьому їх житті Бо саме їх життя засноване та базується на брехні та лицемірстві!
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25.04.2024 09:30
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Ну - "планов громадье" у Путіна завжди є! І що він переводить економіку на воєнні рейки - теж відомо
Але все упирається в ЯКІСТЬ нового озброєння та підготовки особового складу до його застосування
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25.04.2024 09:15 Відповісти
Коли кадрова Армія знищена,а оборонка з доступних матеріалів, а не з потрібних, то ви маєте рацію.
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25.04.2024 09:17 Відповісти
Посміяться хочете? На днях у Калінінграді святкували 300-літні роковини Іммануїла Канта - німецького філософа уродженця Кенігсберга
Так от - на місці його "дому-музею" зараз руїни Залишилися лише рештки фундаменту А мій батько (коли служив у Калінінграді у кінці 50-х) - ходив до того музею Він ще тоді зберігався - і війна не знищила !
Тобто у кацапів "дедываевательство" не тільки в "День пабедабесия" (коли годину носять портрети "дедов" на палицях а потім викидають у сміттєві баки) Воно у вьому їх житті Бо саме їх життя засноване та базується на брехні та лицемірстві!
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25.04.2024 09:30 Відповісти
якось покуй якість та підготовка
снаряди 40х років минулого століття вбивають
орків багато, не поцілить одно, поцілить друге
а от весь світ не "може" забезпечити нам не те щоб склади а навіть
з коліс...
тож мабудь тут щось не так???
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25.04.2024 09:46 Відповісти
А з РОсією "воює весь світ"? Чи, може, "весь світ" ЗОБОВ"ЯЗАНИЙ постачать нам зброю - коли ми не тільки цього не робили з 2019 року, але й повністю зупинили всі оборонні програми?
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25.04.2024 09:51 Відповісти
не хочу ображати Вас тому скажу так:
так!!! вони зобов"язані!!!
якщо не довіряють боневтіку, якщо бачать що творить ОПа, то мусять сказати це публічно та висловити недовіру.
а Україні вони ДОЛЖНІ, як земля колгоспу!!, бо:
1991 рік, боєзапас України стояв на 4 місці в світі після сша китаб та параші з 1370 ядерними боєголовками, сотнями стратегічних бомбардувальників, *****, з боєкомплектом, тисячами зрк, винищувачів то другої куйні, при якій ніодна ***** навіть не подумалаб напасти на нас!!
і саме під ГАРАНТІЇ цих підарасів, наші підари все це віддали!!!
тож повинні, мусять та ДОЛЖНІ!!!!
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25.04.2024 12:42 Відповісти
"не хочу ображати Вас тому скажу так:" - А ХТО ТИХ "ПІДОРІВ" ДО ВЛАДИ ПРИВОДИВ?!!!
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25.04.2024 12:46 Відповісти
я голосував за пороха
не горжусь а констатую факт
моя дружина теж.
на стоянці де паркувалося 16 вантажівок я, як куй був такий один!!!!!
тепер, після того як янелоха обрали 73% виявляється що за нього ніхто не голосував.
ну, самі ж себе не обібете...
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25.04.2024 12:55 Відповісти
Чого ти добиваєшся від МЕНЕ? Щоб я сказав що я голосував за Яника та "зелену *****"? Так не дочекаєшся Але я тобі доказую що не американці нам Кучму з Яником і "Блазнем" нав"язували - самі вибрали А зараз дорікаємо Заходу за наше "пройобане майбутнє"!
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25.04.2024 13:05 Відповісти
Селям, Яре! Як тобі ось такий ювілей Канта уродженця Калінінграда ?
"Кант - русский трофей"

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25.04.2024 13:52 Відповісти
А я нічого не бачу!
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25.04.2024 13:54 Відповісти
що йде на склади? броня і снаряди? навряд чи!
швидше мова про ракети
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25.04.2024 09:18 Відповісти
Так саме броня, буквально на днях читав звіт від осінтерів і там наводяться дані що на базах зберігання зменшується кількість старої совкової техніки. І в той же час на одній із таких баз з'являється більш *******, про точну кількість не відомо бо там ангари закритого типу, але та кількість що зберігається під відкритим небом зросла майже в двічі.
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25.04.2024 09:40 Відповісти
інтересно, яка логіка може бути в наповненні складів новенькою броньою, коли йде важка навіть для них війна?
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25.04.2024 09:44 Відповісти
Логіка в тому що війна йде на виснаження і на нашій території, а ще росія не має ніяких обмежень що до застосування зброї. Єдине що вона втрачає це людський ресурс, але це в більшості своїй найнийжі верстви населення на яких путіну чхати.
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25.04.2024 10:03 Відповісти
певний сенс в цьому звісно є. Можна припустити що це зв*язано з відсутністю
електроніки. московити звикли ставити на своє залізо імпортну оптику і електроніку, якої зараз нема, тому нове просто неукомплектоване залізяччя і йде на склад.

до того ж
виснажити Україну старим совковим мотлохом не вдасться завдяки копійчаним фпв дронам.
саботаж трампістів коли ЗСУ відбивались на мінімумі, нарешті закрилося, а московити наступають вже пів року і до літа вже почнуть видихатися

тобто найбільш сприятливе вікно можливостей для московитів закривається, а думка про те що в них прорва ресурсу не вірна, вони тримаються за рахунок спалювання своєї кубишки!
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25.04.2024 10:35 Відповісти
Звісно потрібно сподіватись на краще, але і ми втрачаємо західну техніку після ударів дронів. Нам постачають озброєння від якого ми дуже залежимо, тіж ракети для ППО, не кажучи вже про самі установки.
Потрібно розвивати власний ВПК, дрони це добре але ракети які здатні зруйнувати російське військове підприємство чи аеродром разом з літаками не менш важливі.
Так, цього разу затвердили допомогу, а що буде наступного разу? Саме на це й розраховує путін.
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25.04.2024 11:40 Відповісти
Ігор - ти все правильно пишеш
Звичайно кацапи НЕ виробляють більше чим витрачають на фронті
Але Пісторіу мусить казати протилежне - щоб німецьке суспільство розуміло необхідність власного озброєння та допомоги Україні
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25.04.2024 12:47 Відповісти
Звісно, Пісторіус каже для своїх виборців, бо ЩО може раша відправляти на склади?? Броня знищується десятками на день, склади зберігання майже порожні; арта також; літаки вони випускають в кількості до десятка на РІК, снаряди?... Муйня, коротше
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25.04.2024 16:27 Відповісти
"на базах зберігання зменшується кількість старої совкової техніки"

бо вона закінчується. в принципі.

"але та кількість що зберігається під відкритим небом зросла майже в двічі"

угу, тому в нас на фронті т62 і т55 - тому що в тилу їх кількість зросла вдвічі 🤡
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25.04.2024 09:53 Відповісти
Саме так, стару техніку кидають в бій, а частину нової на зберігання.
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25.04.2024 09:56 Відповісти
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25.04.2024 10:29 Відповісти
березень-жовтень 23року - 100 танків за 8 місяців тобто 10 -12 на місяць
жовтень 23 березень 24 - 150танків за 6 місяців тобто 25 танків на місяць
тобто цифри які гуляють в мережі про 20 нових танків на місяць є реальними, але тенденція неприємна
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25.04.2024 10:59 Відповісти
Зверніть увагу це лише ті що йдуть на зберігання, а яка точна кількість виробляється та відновлюється не відомо.
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25.04.2024 11:24 Відповісти
Інколи їх потрібно знімати
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25.04.2024 10:34 Відповісти
в неї гарні союзники, які їй допомагають, не те що в нас...
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25.04.2024 09:20 Відповісти
Так Іран,китай і решта краще за США, Німеччину,Францю і ...Ви дійсно за Україну?! Відкрийте свої склади,заповнені асфальтом, корупцією і зрадою
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25.04.2024 09:23 Відповісти
що пропонуєш помінятися партнерами як при свінгерстві?
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25.04.2024 12:49 Відповісти
Вони та переводять,а ось наша влада(курбаков)знову просять гроші на ремонт доріг.
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25.04.2024 09:20 Відповісти
Політичні заяви призначені для політиків та їх виборців.
Єдиний їх сенс у обгрунтуванні збільшення військових витрат.
Спочатку декларуємо загрозу а потім вживаємо контрзаходи.
Демократія.
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25.04.2024 09:23 Відповісти
Все правильно! Ця заява - не для нас Вона - для парламентів країн НАТО
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25.04.2024 09:43 Відповісти
в росії навіть на хлібозаводах дрони ліплять, а у нас є заводи оборонної промисловості з необхідним обладнанням і потужностями, але на фронт ні чого не роблять, бо вся піздобратія, що очолює ці заводи, звикла ні фіга не робити, отримувати великі зарплати, премії, совок совком. В нашому місті такий завод є, дуже 'потужний' для керівництва заводу, але не для держави.
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25.04.2024 09:29 Відповісти
Это какие склады и чем там наполняют?
Координаты можно?
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25.04.2024 09:34 Відповісти
Можно, только асфальт туда не долетит. Таурсы могли бы, но есть один лысый немецкий нюанс
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25.04.2024 09:45 Відповісти
Це брехня,
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25.04.2024 10:10 Відповісти
Може таурасами по цим складам? Чи лячно?
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25.04.2024 09:43 Відповісти
Складно вдарити по тому, чого немає.
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25.04.2024 10:32 Відповісти
раису можно развалить за несколько недель - 200 - 300 хороших птичек с ракетами средней и высокой дальности - 80 -100 химарсов и ракеты к ним 600+ км. и вся российская мощь посыпется -как карточный домик - так вся проблемка в ядерном оружии и новоиспеченных пригожиных -которые могут оказаться чекнутее бункерного деда -это большая делема для всего Запада -раиса может и никогда не применит яд.оружие -но кто его знает и стоит ли рисковать - обваливая власть в в Кремлятнике
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25.04.2024 09:44 Відповісти
Нігуя собі - в США на складах 4млн касетних 155мл снарядів
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25.04.2024 10:07 Відповісти
Це брехня, Осінт канали показуючи останні фото база з супутників, що вони пусті почти, якщо Україні дати зброї стільки щоб ка..пи не встигли закріпитися вони програють!!!!!! А Германія цього не хоче!!!
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25.04.2024 10:09 Відповісти
Якщо це так, то война на дууууже довго. І пока наші партнери - союзники будуть мять груди з виробництвом зброї і для нас, і для себе, чекайте нових подій на Балтиці, в Молдові іт д.
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25.04.2024 10:21 Відповісти
Я сподіваюсь що Україна не відстає!
Діалєктіка, або природний відбір, так Зеленський? Чув про таке?
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25.04.2024 10:30 Відповісти
А що ж наш бідоносець Херпіду Нетряпка Багаторазневтікович? Володя, де наша зброя? Навіщо витрачати мвільярди на Бенівський телемарафон, коли сьогодні потрібна зброя і все для її виготовлення є, немає тільки лідера, щоб це все організувати.
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25.04.2024 10:34 Відповісти
а у нас гімно новин наростили втричі будують склади для лапші громадянам на вуха перемога
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25.04.2024 12:35 Відповісти
 
 