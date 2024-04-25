РФ виробляє більше зброї, ніж її треба, та вже наповнює склади, - Пісторіус
Військово-промисловий комплекс Росії вже наповнює склади озброєнням.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv, про це заявив міністр оборони Борис Пісторіус.
За його словами, Росія вже виробляє зброю та боєприпаси, перевищуючи потреби для ведення війни проти України.
Міністр зазначив, що зі збільшенням витрат на озброєння та впорядкуванням військової економіки "значна частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади".
Водночас Пісторіус застеріг від подальших військових амбіцій Путіна.
"Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Але все упирається в ЯКІСТЬ нового озброєння та підготовки особового складу до його застосування
Так от - на місці його "дому-музею" зараз руїни Залишилися лише рештки фундаменту А мій батько (коли служив у Калінінграді у кінці 50-х) - ходив до того музею Він ще тоді зберігався - і війна не знищила !
Тобто у кацапів "дедываевательство" не тільки в "День пабедабесия" (коли годину носять портрети "дедов" на палицях а потім викидають у сміттєві баки) Воно у вьому їх житті Бо саме їх життя засноване та базується на брехні та лицемірстві!
снаряди 40х років минулого століття вбивають
орків багато, не поцілить одно, поцілить друге
а от весь світ не "може" забезпечити нам не те щоб склади а навіть
з коліс...
тож мабудь тут щось не так???
так!!! вони зобов"язані!!!
якщо не довіряють боневтіку, якщо бачать що творить ОПа, то мусять сказати це публічно та висловити недовіру.
а Україні вони ДОЛЖНІ, як земля колгоспу!!, бо:
1991 рік, боєзапас України стояв на 4 місці в світі після сша китаб та параші з 1370 ядерними боєголовками, сотнями стратегічних бомбардувальників, *****, з боєкомплектом, тисячами зрк, винищувачів то другої куйні, при якій ніодна ***** навіть не подумалаб напасти на нас!!
і саме під ГАРАНТІЇ цих підарасів, наші підари все це віддали!!!
тож повинні, мусять та ДОЛЖНІ!!!!
не горжусь а констатую факт
моя дружина теж.
на стоянці де паркувалося 16 вантажівок я, як куй був такий один!!!!!
тепер, після того як янелоха обрали 73% виявляється що за нього ніхто не голосував.
ну, самі ж себе не обібете...
"Кант - русский трофей"
швидше мова про ракети
електроніки. московити звикли ставити на своє залізо імпортну оптику і електроніку, якої зараз нема, тому нове просто неукомплектоване залізяччя і йде на склад.
до того ж
виснажити Україну старим совковим мотлохом не вдасться завдяки копійчаним фпв дронам.
саботаж трампістів коли ЗСУ відбивались на мінімумі, нарешті закрилося, а московити наступають вже пів року і до літа вже почнуть видихатися
тобто найбільш сприятливе вікно можливостей для московитів закривається, а думка про те що в них прорва ресурсу не вірна, вони тримаються за рахунок спалювання своєї кубишки!
Потрібно розвивати власний ВПК, дрони це добре але ракети які здатні зруйнувати російське військове підприємство чи аеродром разом з літаками не менш важливі.
Так, цього разу затвердили допомогу, а що буде наступного разу? Саме на це й розраховує путін.
Звичайно кацапи НЕ виробляють більше чим витрачають на фронті
Але Пісторіу мусить казати протилежне - щоб німецьке суспільство розуміло необхідність власного озброєння та допомоги Україні
бо вона закінчується. в принципі.
"але та кількість що зберігається під відкритим небом зросла майже в двічі"
угу, тому в нас на фронті т62 і т55 - тому що в тилу їх кількість зросла вдвічі 🤡
жовтень 23 березень 24 - 150танків за 6 місяців тобто 25 танків на місяць
тобто цифри які гуляють в мережі про 20 нових танків на місяць є реальними, але тенденція неприємна
Єдиний їх сенс у обгрунтуванні збільшення військових витрат.
Спочатку декларуємо загрозу а потім вживаємо контрзаходи.
Демократія.
Координаты можно?
Діалєктіка, або природний відбір, так Зеленський? Чув про таке?