Китай обрав сторону і більше не претендує на нейтральність у війні РФ проти України, - постпред США в НАТО Сміт

Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, продовжуючи продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти. Пекін більше "не може претендувати на нейтралітет".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт.

"КНР не може претендувати на повну нейтральність у війні Росії проти України, вони фактично обрали сторону. Китай хоче показати себе "нейтральним", але ми на це не купимося", - наголосила вона.

Сміт зауважила, що Сполучені Штати все частіше спостерігають матеріальну підтримку Росії з боку Китаю. За її словами, це відіграло вирішальну роль у допомозі Москві досягти деяких із її цілей проти України.

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"Якби вони не надавали певні компоненти, Росія була б у зовсім іншій ситуації й мала б проблеми з продовженням своєї агресії. Китай постачає у РФ верстати, мікроелектроніку, технології БПЛА і нітроцелюлозу, яка використовується як паливо", - зауважила дипломатка.

Сміт зазначила, що поки що немає доказів того, що Китай надає "летальну зброю" Росії, але Пекін надсилає обладнання і технології, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях ‒ і це допомагає забезпечувати війська російського диктатора Володимира Путіна.

"У багатьох випадках ми бачимо потік компонентів подвійного призначення, які, по суті, дозволяють Росії вести цю неспровоковану агресивну війну в Україні", - додала вона.

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