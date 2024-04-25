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Китай обрав сторону і більше не претендує на нейтральність у війні РФ проти України, - постпред США в НАТО Сміт

Джуліанна Сміт

Китай допомагає Росії досягти своїх військових цілей в Україні, продовжуючи продавати такі товари, як технології безпілотників або порохові компоненти. Пекін більше "не може претендувати на нейтралітет".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico, про це заявила посол США при НАТО Джуліанна Сміт.

"КНР не може претендувати на повну нейтральність у війні Росії проти України, вони фактично обрали сторону. Китай хоче показати себе "нейтральним", але ми на це не купимося", - наголосила вона.

Сміт зауважила, що Сполучені Штати все частіше спостерігають матеріальну підтримку Росії з боку Китаю. За її словами, це відіграло вирішальну роль у допомозі Москві досягти деяких із її цілей проти України.

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"Якби вони не надавали певні компоненти, Росія була б у зовсім іншій ситуації й мала б проблеми з продовженням своєї агресії. Китай постачає у РФ верстати, мікроелектроніку, технології БПЛА і нітроцелюлозу, яка використовується як паливо", - зауважила дипломатка.

Сміт зазначила, що поки що немає доказів того, що Китай надає "летальну зброю" Росії, але Пекін надсилає обладнання і технології, які можуть бути використані як у цивільних, так і у військових цілях ‒ і це допомагає забезпечувати війська російського диктатора Володимира Путіна.

"У багатьох випадках ми бачимо потік компонентів подвійного призначення, які, по суті, дозволяють Росії вести цю неспровоковану агресивну війну в Україні", - додала вона.

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Автор: 

Китай (4501) США (22473)


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Топ коментарі
+24
Вони від початку обрали сторону. Перед нападом хутін їздив до Сці отримати добро на напад.
Тобто вони знали і підтримали.
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25.04.2024 09:21
+11
Прекрасно. А коли настануть наслідки для Китаю? Чи це все просто триндьож?
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25.04.2024 09:23
+10
Якщо хтось колись і угробить росію то це буде саме Китай. Послідовники Конфуція вдало водять за носа і америкосів, і кацапів: їм потрібні життєво території і ресурси. А це можна взяти лише в росії. Жодних ілюзій.
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25.04.2024 09:18
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Якщо хтось колись і угробить росію то це буде саме Китай. Послідовники Конфуція вдало водять за носа і америкосів, і кацапів: їм потрібні життєво території і ресурси. А це можна взяти лише в росії. Жодних ілюзій.
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25.04.2024 09:18 Відповісти
Вони від початку обрали сторону. Перед нападом хутін їздив до Сці отримати добро на напад.
Тобто вони знали і підтримали.
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25.04.2024 09:21 Відповісти
Китай вирішує свої власні проблеми Дві основні: перенаселення та нестача матеріальних ресурсів Земля вільна та матеріальні ресурси є поряд - в Сибіру А для цього треба витіснить звідти Росію Щоб Росія менше опиралася - треба її ослабить Це робиться шляхом підтримки її війни з Україною надовше Заодно вирішується питання ослаблення військової підтримки Тайваню Америкою - бо частина зброї та *********** передається американцями нам!
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25.04.2024 09:21 Відповісти
Захід допомагав росії як противазі китаю, але китай перехитрив і воює з заходом руками росіян, заразом і росію знекровлює.
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25.04.2024 10:10 Відповісти
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25.04.2024 09:22 Відповісти
Прекрасно. А коли настануть наслідки для Китаю? Чи це все просто триндьож?
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25.04.2024 09:23 Відповісти
це все просто триндьож.....
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25.04.2024 09:48 Відповісти
Наслідки будуть коли ріка пронесе попри китайця сидячого на березі труп його ворога (по Конфуцію). Китаєць - істота терпляча...
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25.04.2024 11:23 Відповісти
Есть доказательства - вводите санкции.
Хватит уже трындеть бесконечно.
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25.04.2024 09:31 Відповісти
Та ви що??? Не може того бути!
Кятайці - ето ж благороднєйшиє люди.
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25.04.2024 09:45 Відповісти
главный враг лапотных ванек это -Китай -для него расия -огромная сырьевая база с дебилами -которые скоро вымрут или подохнут на очередных царевых сво-шных войнах
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25.04.2024 10:19 Відповісти
Можно подумать Китай хоть когда-нибудь был "нейтральным", он с самого начала был с лаптеногими, кто этого не знал, у тех мозгов нет!
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25.04.2024 12:15 Відповісти
 
 