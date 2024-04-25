На заблокованому пункті пропуску "Рава-Руська" очікують на в’їзд в Україну 150 вантажівок, - Держприкордонслужба

Близько 150 вантажівок чекають у Польщі в черзі на в’їзд в Україну через заблокований досі пункт пропуску "Рава-Руська".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Ситуація не змінилася, один напрямок зараз блокується - "Рава-Руська" - і станом на ранок сьогодні в черзі на території Польщі у бік України тут очікує десь 150 вантажівок", - наголосив речник ДПСУ.

Демченко зазначив, що певна кількість вантажівок їде через цей ПП, однак це незначна кількість. Речник нагадав, що з 21 квітня польські фермери частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі на цьому напрямку, окрім тих, які переміщують товари, які належать до сільськогосподарської продукції.

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Водночас через пункт пропуску "Ягодин" після розблокування відмічається інтенсивний рух вантажівок в обох напрямках, зазначив Демченко, додавши, що за добу кордон перетнуло 1300 вантажівок.

Легкові автівки й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, додав речник.