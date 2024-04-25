На заблокованому пункті пропуску "Рава-Руська" очікують на в’їзд в Україну 150 вантажівок, - Держприкордонслужба
Близько 150 вантажівок чекають у Польщі в черзі на в’їзд в Україну через заблокований досі пункт пропуску "Рава-Руська".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Ситуація не змінилася, один напрямок зараз блокується - "Рава-Руська" - і станом на ранок сьогодні в черзі на території Польщі у бік України тут очікує десь 150 вантажівок", - наголосив речник ДПСУ.
Демченко зазначив, що певна кількість вантажівок їде через цей ПП, однак це незначна кількість. Речник нагадав, що з 21 квітня польські фермери частково почали пропускати вантажні транспортні засоби на вʼїзд до Польщі на цьому напрямку, окрім тих, які переміщують товари, які належать до сільськогосподарської продукції.
Водночас через пункт пропуску "Ягодин" після розблокування відмічається інтенсивний рух вантажівок в обох напрямках, зазначив Демченко, додавши, що за добу кордон перетнуло 1300 вантажівок.
Легкові автівки й автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується, додав речник.
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