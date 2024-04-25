Росія продаватиме Китаю газ майже на 30% дешевше, ніж ЄС, - Bloomberg
Кремль постачає китайцям газ за зниженою ціною, зосередившись н збільшенні експорту газу до Піднебесної замість Європи.
Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, до 2027 року Росія продаватиме Китаю газ за ціною на 28% нижчою, ніж європейським клієнтам.
Таким чином, йдеться в публікації, Росія хоче посилити енергетичні зв’язки з Китаєм. Та процес ускладнює те, що Москва має обмежені фінансові можливості, а відтак змушена шукати альтернативні шляхи.
Bloomberg зазначає, що Росія прагнула зайти на азійський ринок газу ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Азійська частина мала замінити європейських клієнтів, що вірогідно, з часом скорочували б споживання газу.
Топ коментарі
+1 Василь Воробець
показати весь коментар25.04.2024 09:32
+1 Nov
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+1 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар25.04.2024 09:41
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Тому не тіште себе ілюзіями поки діють диряві санкції тільки проти конкретних компаній і банків а не проти всієї держави, екпорту з неї і переводу грошей... нічого не зміниться і ті санкції завжди будуть обходити
в тому числі всі як західні компанії так і їх аусорсинг... що приносить міліардні прибутки та стримує інфляцію .... і тому є постійно.. якісь неофційні рекомендації не бити по цивільній інфраструктурів орків....
рсновні торговельні партнери чайни - США та ЄС мають ввести захисні торговельні мита проти китайських товарів за нечесну конкуренцію