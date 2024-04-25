Росія продаватиме Китаю газ майже на 30% дешевше, ніж ЄС, - Bloomberg 

Кремль постачає китайцям газ за зниженою ціною, зосередившись н збільшенні експорту газу до Піднебесної замість Європи.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, до 2027 року Росія продаватиме Китаю газ за ціною на 28% нижчою, ніж європейським клієнтам.

Таким чином, йдеться в публікації, Росія хоче посилити енергетичні зв’язки з Китаєм. Та процес ускладнює те, що Москва має обмежені фінансові можливості, а відтак змушена шукати альтернативні шляхи.

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Bloomberg зазначає, що Росія прагнула зайти на азійський ринок газу ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Азійська частина мала замінити європейських клієнтів, що вірогідно, з часом скорочували б споживання газу.