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Росія продаватиме Китаю газ майже на 30% дешевше, ніж ЄС, - Bloomberg  

путін,сі,цзіньпін

Кремль постачає китайцям газ за зниженою ціною, зосередившись н збільшенні експорту газу до Піднебесної замість Європи.

Про це пише Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, до 2027 року Росія продаватиме Китаю газ за ціною на 28% нижчою, ніж європейським клієнтам.

Таким чином, йдеться в публікації, Росія хоче посилити енергетичні зв’язки з Китаєм. Та процес ускладнює те, що Москва має обмежені фінансові можливості, а відтак змушена шукати альтернативні шляхи.

Також читайте: Китай обрав сторону і більше не претендує на нейтральність у війні РФ проти України, - постпред США в НАТО Сміт

Bloomberg зазначає, що Росія прагнула зайти на азійський ринок газу ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Азійська частина мала замінити європейських клієнтів, що вірогідно, з часом скорочували б споживання газу.

Автор: 

газ (10406) Китай (4501) росія (64911)


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Топ коментарі
+1
Це просто чудово.Не жили кацапи нормально,не треба і пробувати
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25.04.2024 09:32
+1
Нагинание старшим братом. И они там еще о чем-то лепечут. Китайский фореве
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25.04.2024 09:33
+1
на 30% менше бабла на зброю.
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25.04.2024 09:41
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Це просто чудово.Не жили кацапи нормально,не треба і пробувати
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25.04.2024 09:32 Відповісти
Нагинание старшим братом. И они там еще о чем-то лепечут. Китайский фореве
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25.04.2024 09:33 Відповісти
на 30% менше бабла на зброю.
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25.04.2024 09:41 Відповісти
За постачання китаєм електроніки, матеріалів для виробництва зброї росія буде ладна йому й безкоштовно газ качати.
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25.04.2024 09:47 Відповісти
китайці доведуть москалів до того що вони ще будуть доплачувати за поставки газу.
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25.04.2024 10:11 Відповісти
Нижче не лише ціна, але й обсяги поставок.
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25.04.2024 10:17 Відповісти
Орки за 3 місяці 24 року заробили на експорті 100 млрд... долларів а за 23 рік більше чим за попередній роки.... статки їх олігархів виросли під час війни...

Тому не тіште себе ілюзіями поки діють диряві санкції тільки проти конкретних компаній і банків а не проти всієї держави, екпорту з неї і переводу грошей... нічого не зміниться і ті санкції завжди будуть обходити
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25.04.2024 10:28 Відповісти
Не тіште і ви себе ілюзіями. Північний потік - вмер. Транзит через Україну критично знизився і з 2025 року також помре. Скраплений газ з - помер. Трубопровід Ямал-Європа помер. Залишився тільки Південний потік через Турцію. Газпром банкрот. Про що ви нам тут говорите, який "обхід санкцій"???
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25.04.2024 16:34 Відповісти
Статистика говорить про інше орки за 3 місяці 24 року заробили на експорті 100 млрд... долларів
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25.04.2024 23:03 Відповісти
Треба доносити всю інформацію що цей газ та інші ресурси з дисконтом купляє не тільки Китай як держава але і промисловість в ньому....
в тому числі всі як західні компанії так і їх аусорсинг... що приносить міліардні прибутки та стримує інфляцію .... і тому є постійно.. якісь неофційні рекомендації не бити по цивільній інфраструктурів орків....
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25.04.2024 10:25 Відповісти
Отримуючи дешеві рашистські енергоносії та ресурси Китай має суттєву перевагу перед конкурентами, адже може виробляти продукцію дешевше і демпінгувати на світових ринках. Це дає йому змогу витісняти виробників з США та ЄС, через що чимало з них банкрутують або продають бізнес тому ж Китаю. Таким чином, крім надприбутків Китай отримує ще й домінуючу позицію на світових ринках, практично повністю контролює рашистський і решти країн колишнього "совка". Жодна країна не отримує від цієї війни стільки вигоди, як Китай, відтак, саме китайці робитимуть все можливе, аби вона тривала якомога довше.
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25.04.2024 11:23 Відповісти
+ 100 !

рсновні торговельні партнери чайни - США та ЄС мають ввести захисні торговельні мита проти китайських товарів за нечесну конкуренцію
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25.04.2024 13:11 Відповісти
Его (газ) уже давно пора не покупать (у них)!
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25.04.2024 12:25 Відповісти
 
 