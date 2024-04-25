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Новини Війна
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Окупанти намагаються просуватися на флангах довкола Часового Яру, це "лобові атаки". Успіху не мають, - речник НГУ Музичук

зсу

Російські загарбники здійснюють спроби штурмів із флангів з населених пунктів довкола Часового Яру, однак успіху не мають.

Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, упродовж доби відбувались активні спроби штурму ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках, а також на Новопавлівському та Оріхівському.

Щодо Бахмутського напрямку, відзначив речник, то це – район Часового Яру. Там досить активно ворог застосовує артилерію і здійснює спроби штурмів із флангів з населених пунктів довкола Часового Яру, це "лобові атаки".

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"Однак наші сили оборони не дають йому закріпитись", - наголосив Музичук.

Речник Нацгвардії додав, що за добу відбулося 176 ворожих обстрілів на східних напрямках та 97 - на південних.

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Автор: 

Донецька область (8308) Національна гвардія (1517) Часів Яр (315)


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Топ коментарі
+7
Так "на флангах" чи "лобові". Речники такі що не можуть чітко щось донести.
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25.04.2024 09:40
+2
А він що розбирається що таке фронтальний удар а що таке фланговий удар? У мене висновок, профан.
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25.04.2024 09:56
+1
Як у цих Зельоних все просто. Як на Кацапії. Зеленскій твердить, що на передовій харашо як ніколи, і фронт стабілізований. А на карти боляче дивитись.
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25.04.2024 11:23
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Так "на флангах" чи "лобові". Речники такі що не можуть чітко щось донести.
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25.04.2024 09:40 Відповісти
А він що розбирається що таке фронтальний удар а що таке фланговий удар? У мене висновок, профан.
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25.04.2024 09:56 Відповісти
Як би ще наші сили оборони при цьому залишались неушкодженими..
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25.04.2024 09:57 Відповісти
абра-кадабра -а не инфа -соберите всех бугаев-депутатов с районных и областных рад -с прокуратуры и судов -мусаров из всяких кабинетов -там может получится пол-сотни бригад откормленных здоровенных дебилов с холенными рожами и белыми ручками и пускай покажут своим примером -как они любят страну - а то Украину должны любить и за нее погибать только Степаны -трактористы и работяги - а власть только мародерить и бабло переводить -сами не собираются воевать и диточки все на западе или под бронью
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25.04.2024 10:06 Відповісти
Це скільки ще киздаболів ? Двох кизд вже звільнили.
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25.04.2024 10:13 Відповісти
Зміцніть фланги біля Іванівського та Богданівки, змусьте їх перти фронтально через центр і *** вони возмуть, а не Часів Яр.
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25.04.2024 10:53 Відповісти
Фланги зміцнювати для наших генералів "нє барскоє дєло". Вчать їх орки роками і ніяк не навчать.
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25.04.2024 10:56 Відповісти
Як у цих Зельоних все просто. Як на Кацапії. Зеленскій твердить, що на передовій харашо як ніколи, і фронт стабілізований. А на карти боляче дивитись.
показати весь коментар
25.04.2024 11:23 Відповісти
 
 