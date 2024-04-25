Окупанти намагаються просуватися на флангах довкола Часового Яру, це "лобові атаки". Успіху не мають, - речник НГУ Музичук
Російські загарбники здійснюють спроби штурмів із флангів з населених пунктів довкола Часового Яру, однак успіху не мають.
Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, упродовж доби відбувались активні спроби штурму ворога на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках, а також на Новопавлівському та Оріхівському.
Щодо Бахмутського напрямку, відзначив речник, то це – район Часового Яру. Там досить активно ворог застосовує артилерію і здійснює спроби штурмів із флангів з населених пунктів довкола Часового Яру, це "лобові атаки".
"Однак наші сили оборони не дають йому закріпитись", - наголосив Музичук.
Речник Нацгвардії додав, що за добу відбулося 176 ворожих обстрілів на східних напрямках та 97 - на південних.
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