Зустріч для обговорення пропозиції України щодо припинення війни відбудеться у Катарі, - Bloomberg

Радники з національної безпеки та високопосадовці з усього світу зустрінуться в Досі на вихідних, щоб обговорити плани саміту щодо умов України для припинення війни.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Посадовці G7 та країн Глобального Півдня зустрінуться у рамках раунду переговорів, які готують основу для саміту високого рівня, що має відбутися у Швейцарії в червні.

У низці попередніх зустрічей брали участь десятки інших країн Перської затоки, G20 і БРІКС - організації, до якої входять Бразилія та Індія. Менш масштабна зустріч відбулась у грудні 2023 року.

За даними джерел, список учасників зустрічі в столиці Катару ще остаточно не сформовано. Росію не запрошено, також поки незрозуміло, чи буде присутній Китай.

Партнери України вважають участь Пекіна важливою для успіху саміту з огляду на вплив, який Китай має на Москву.

Китай брав участь лише в одній із попередніх зустрічей, яка відбулася в Саудівській Аравії в серпні 2023 року. Пекін і кілька інших країн, які входять до групи БРІКС, наполягають на тому, що Росію слід запросити до участі в дискусіях.

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