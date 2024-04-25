УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8807 відвідувачів онлайн
Новини
19 238 56

Зустріч для обговорення пропозиції України щодо припинення війни відбудеться у Катарі, - Bloomberg

катар

Радники з національної безпеки та високопосадовці з усього світу зустрінуться в Досі на вихідних, щоб обговорити плани саміту щодо умов України для припинення війни.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Посадовці G7 та країн Глобального Півдня зустрінуться у рамках раунду переговорів, які готують основу для саміту високого рівня, що має відбутися у Швейцарії в червні.

У низці попередніх зустрічей брали участь десятки інших країн Перської затоки, G20 і БРІКС - організації, до якої входять Бразилія та Індія. Менш масштабна зустріч відбулась у грудні 2023 року.

За даними джерел, список учасників зустрічі в столиці Катару ще остаточно не сформовано. Росію не запрошено, також поки незрозуміло, чи буде присутній Китай.

Партнери України вважають участь Пекіна важливою для успіху саміту з огляду на вплив, який Китай має на Москву.

Китай брав участь лише в одній із попередніх зустрічей, яка відбулася в Саудівській Аравії в серпні 2023  року. Пекін і кілька інших країн, які входять до групи БРІКС, наполягають на тому, що Росію слід запросити до участі в дискусіях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Катар та Україна розширюють співпрацю для повернення українців, - Лубінець

Автор: 

Катар (241) перемовини (2849)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+29
Потрібно проводити перемовини не про припинення війни,адже війни самі по собі не припиняються,а вести обговорення про те як перемогти у цій війні і що для цього потрібно..Війни не припиняються у війнах або перемагають або програють
показати весь коментар
25.04.2024 09:39
+19
Чому не в Омані ???
показати весь коментар
25.04.2024 09:40
+16
Ви уявляєте, якби, після вторгнення Іраку в Кувейт, було застосовано не операцію "Буря в пустелі", а перемовини з метою визнати "законні інтереси Іраку"? Ото ж!
показати весь коментар
25.04.2024 09:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно проводити перемовини не про припинення війни,адже війни самі по собі не припиняються,а вести обговорення про те як перемогти у цій війні і що для цього потрібно..Війни не припиняються у війнах або перемагають або програють
показати весь коментар
25.04.2024 09:39 Відповісти
для різних людей перемога має різне значення
показати весь коментар
25.04.2024 09:54 Відповісти
Всіх бажаючих перемоги треба закинути у Кринки, і хай ідуть перемагають.
показати весь коментар
25.04.2024 10:13 Відповісти
Дивлячись на те, чим ми будемо озброєні, яке ППО і авіація буде нас прикривати,

такий буде і результат,

ось ти давиш на чиїсь страхи, але боїшся лиш ти сам…

іди пірнай в Тису…
показати весь коментар
25.04.2024 10:26 Відповісти
Якщо західні партнери ще будуть жувати соплі, то у нас озброювати скоро не буде кого... Бажаючих повоювати вже немає... залишились ті, хто ще воює на фронті і "ухилянти".
показати весь коментар
25.04.2024 10:48 Відповісти
Треба не надіятися на «партнерів», допомагають і добре…

а треба власне ППО виробляти, власні ракети побудувати з більшістю 2000+ км, техдокументація ж є,

а не літачки з авіаконструкторських гуртків запускати по ворожих НПЗ…
показати весь коментар
25.04.2024 12:05 Відповісти
Треба, треба... А де це все робити, якщо кацапи будь-яку точку нашої території дістають своїми ракетами і шахедами? Як налагодити військово-промислове виробництво в країні, територія якої візуально контролюється кремлівською агентурою, супутниками і обстрілюється ледь не щодня?
показати весь коментар
25.04.2024 13:32 Відповісти
Це завдання Головнокомандувача та Верховного Головнокомандувача.

Це завдання виконати можна !!
показати весь коментар
25.04.2024 15:32 Відповісти
🤢🤡🎪Прокукарікав « дагаваримся паасередине» ЦЕ ви ГНИДОТИ пообіцяли вашому кумируПутлеру пів України! Насолоджуйтесь Гулагом від ЗЕ&Ермаків !
показати весь коментар
25.04.2024 13:14 Відповісти
Усіх буде забагато, не розмістяться.
показати весь коментар
25.04.2024 20:40 Відповісти
Ніхто нам не дозволить перемогти у цій війні. Це вже очевидно...
Потрібно все робити зараз на міжнародній арені для того, щоб не втратити ще більше територій і зберегти нашу державну суб'єктність.
А війни таки припиняються. В Кореї війна припинилася без перемоги однієї зі сторін, наприклад...Фінсько-радянська війна в 1940 теж не мала переможця.
показати весь коментар
25.04.2024 10:56 Відповісти
"це вже оевидно" тільки пропагандончикам типу тебе
показати весь коментар
25.04.2024 11:11 Відповісти
Ти б ознайомився спочатку зі значенням слова "пропаганда"...
І взагалі знімай вже ті рожеві окуляри. Зараз вже не весна 2023 року, і в "телемарафонні контрнаступи" не варто вірити. Як і в ефемерні кордони 91-го року... (хіба якщо ти сам на "передку", тоді в тебе є на це, принаймні, моральне право). В рашки в рази більші ресурси - як людські, так і матеріально-технічні. Поглянь на карту DeepState - і оціни на око, скільки кацапи захопили населених пунктів на Донбасі лише за останній місяць... Ну окей дадуть зараз нам амери ось цей пакет допомоги. Так цього ж достатньо буде лише, щоб стримати наступ кацапської орди десь до кінця літа, максимум до середини осені. Про це вже всі військові експерти говорять. Та якби амери й інші партнери реально хотіли нашого великого успіху, ми б вже давно отримали авіацію, багато далекобійних ракет, танків, десятки Хаймарсів і т. д. (все це в Заходу є в достатку прямо зараз). Але ж не дають вже два роки, і я не вірю, що дадуть потім.
І що для тебе є "перемогою" у цій війні? Навіть якби ми теоретично досягли фантастичного сценарію виходу на наші старі кордони - хіба кацапи припинили б війну? Не думаю... ба більше - пуйло тоді піде на більш радикальні кроки (масова мобілізація, застосування тактичної ядерки) і все одно війна продовжиться, тільки з іще більшим градусом.
показати весь коментар
25.04.2024 13:26 Відповісти
Будь яка команда грає так, як дозволяє їй суперник…

будь-яка, а не деякі…
показати весь коментар
25.04.2024 20:28 Відповісти
Що ти пропонуєш реально?
показати весь коментар
25.04.2024 20:44 Відповісти
Пропонувати буду не я... Запропонують рано чи пізно наші партнери. Як скажуть, так і будемо робити. Посадять за стіл перемовин - сядемо. Бо ми від них залежні.
показати весь коментар
26.04.2024 09:12 Відповісти
Вы нарисовали пессимичстичную картину без вариантов ее решения. Вы предлагаете сдаться или остановиться на тех границах что сейчас? И каким образом это уб=ережет от нового наступления параши когда начнутся новые выборы на росиии и путину снова нужно будет поднимать рейтинг а значит снова будет новое наступление на остаток Украины который еще не оккупирован. Я считаю что нам нужно сопротивлятся и надеятся на ;смерть путтина и последующий за этим хаос на параше,на то что на параше начнется экономический кризис и политические волнения-экономика параши тоже тяжело переживает войнук,на то что на параше закончатся добровольцы-наемнимки а принудительная мобилизация вызовет народные недовольства и волнения. вконце концов на приход Трампа который поставит жесткий ультиматум как Москве так и Киеву.
показати весь коментар
26.04.2024 01:15 Відповісти
Здаватись я не пропоную. Що означає "здаватись"? Але, на мою думку, допоки ми не "провалюємо" фронт і ще маємо певні ресурси цю орду стримувати, потрібно шукати варіанти для "заморожування" цієї бійні. Бо вже зараз прослідковуються певні "нотки" успіхів русні на донецькому напрямку, накопичуються вони серйозно і на Півночі (під Харковом). І якщо їхній наступ набиратиме обертів, у нас може не залишитись аргументів для висування будь-яких вимог зі свого боку. Америка надає нам цей пакет допомоги не для того, щоб ми починали нові великі "контрнаступи" і досягали великих оперативних успіхів. Ця допомога - це швидше необхідність для того, щоб ми на якийсь час зупинили орду і мали більш міцну перемовну позицію. Зараз багато хто каже, що таких пакетів від США більше не буде.
Сподіватись на "смерть путіна і хаос на параші" я б не став. Хаосу там не буде, бо там зграя зомбованих однодумців. Пуйло може жити ще довго, і не факт, що ми зможемо триматись в такій "гарячій фазі" ще роками ... В нас вже немає добровольців на війну. Тих, кого насильно мобілізують - це не воїни. Крім цього, постійні обстріли нашої інфраструктури взагалі можуть створити гуманітарну катастрофу для більшої частини українського населення.
Потенційна "заморозка" - може дати нам можливість побудувати міцну оборонну лінію, дати час відпочити нашим воїнам, які на передовій вже дуже довго, відновити економіку. А там, хто-зна, може і не буде у рашки можливості чи бажання відновлювати війну, може світ якось посприяє нашій безпеці, може будемо жити як Корея - там вже понад 70 років діє таке перемир'я.
А от на Трампа я теж надіюсь. Може він так поставить умови, що примусить і нас і Рашку до миру, на більш менш вигідних для нас умовах.
показати весь коментар
26.04.2024 09:32 Відповісти
Феєричний ідіот…

ти пропонуєш «мінск-3»

вже проходили бачили, план інший, я західні «стратегічні партнери» окуєють коли побачать, але постфактум, а не наперед..
показати весь коментар
26.04.2024 09:40 Відповісти
Хочеш чи не хочеш, а "мінск-3", як ти це називаєш все одно буде. Бо якщо не він, то може бути "Реймс-2" (але в ролі Німеччини буде не русня, а ми). Питання лише в тому, скільки ще наших людей загине до цього часу і скільки ще території ми втратимо..
показати весь коментар
26.04.2024 09:50 Відповісти
Заморозка это значит новый договор между Украиной и Парашей и автоматическое снятие санкций с Параши и свободный выезд граждан прищывного возраста из Украины-это именно то чего хочет Путин. Чтобы в Украине не осталось мобилизационного ресурса а п=россия заимела лишние деньги от снятия санкций и за пару лет восстановила потраченное количество оружие+подойдут еще пару сот тыс потенциальных наемников которым исполнится 19 и 18 лет-и тогда уже можно будет за 3-6 мес добить Украину полностью ее оккупируя. Адепты заморощзки войны-это агенты Кремля которыем плевать на Украину и то что заморозка войны-значит полную оккупацию Украины. Дазе тупые из Зеленой команды понимают что заморозка войны=полное уничтожение Украинского государства. Без гарантий Запада в виде ВОЕННЫХ БАЗ на территории Украины,без предоставления Украине огромного количества тяжелых вооружений для обороны бнз вступления в НАТО-никиких договоров с Парашей ниокакой заморозке речи быть неможет
показати весь коментар
26.04.2024 11:07 Відповісти
Чому не в Омані ???
показати весь коментар
25.04.2024 09:40 Відповісти
Бо неможна все на одному рахунку тримати)))
показати весь коментар
25.04.2024 09:48 Відповісти
Потому что на Буковели сейчас уже почти нет снега.
показати весь коментар
25.04.2024 13:04 Відповісти
Якщо є бажання зберегти мир на планеті, то вирішувати питання України лише на основі принципів ООН. В іншому випадку - це лише повторення передвоєнної історії 1938-1939 років
показати весь коментар
25.04.2024 09:50 Відповісти
Тоді була Ліга Націй й вона нічим не допомогла, щоб уникнути ДСВ. ******* ООН, така сама імпотентна організація.
показати весь коментар
25.04.2024 10:28 Відповісти
Ця історія вже повторюється. Прямо зараз.
показати весь коментар
25.04.2024 10:49 Відповісти
Знову будемо відводити війська , здавати позиції ? (((
показати весь коментар
25.04.2024 09:52 Відповісти
Ви уявляєте, якби, після вторгнення Іраку в Кувейт, було застосовано не операцію "Буря в пустелі", а перемовини з метою визнати "законні інтереси Іраку"? Ото ж!
показати весь коментар
25.04.2024 09:53 Відповісти
Невдалий у вас приклад. Якби замість війни в 1991-му вирішили би все па-харошему, то не було би багатьох нинішніх проблем. Наприклад, не було б нинішнього агрессивного Ірану, бо йому б протистояв би сильний Ірак. І не було б війни в Іраку в 2003 з усіма негативними наслідками тієї війни. Та й нафта коштувала б дешево, а основним поставщиком газу в ЕС був би Іран, і як наслідок - РФ була б бідною і неагрессивною, а можливо б уже і розвалилася б
показати весь коментар
26.04.2024 00:11 Відповісти
))))) Але ти вір, вір!))))
показати весь коментар
26.04.2024 12:50 Відповісти
Умови - як з гітлерівською Німеччиною. Відкат за наші кордони, компенсації загиблим, пораненим, за знищене майно, шкоду довкіллю, відновлення всього зруйнованого, відшкодування моральних збитків, заборона на виготовлення зброї..було б ще непогано попиляти землі. Японії, Фінляндії, Німеччині - повернути. Китаю, Монголії..Дозволити округам, за бажанням відокремитись від московії..
показати весь коментар
25.04.2024 09:54 Відповісти
Щоб були умови як з нацистською Німеччиною, треба захопити Москву. Але ж ми всі розуміємо, що це утопія.
показати весь коментар
25.04.2024 10:30 Відповісти
Всяке буває..
показати весь коментар
25.04.2024 10:35 Відповісти
Достатньо буде спалити всі НПЗ і ТЕС. Нашо то гівно захоплювати?
показати весь коментар
25.04.2024 11:15 Відповісти
Немає ніяких передумов на фронті, щоб висувати такі вимоги. На жаль. І таких передумов нам ніхто не збирається забезпечувати.
показати весь коментар
25.04.2024 10:50 Відповісти
ти підзаїбав пропагандоніть! в тебе немає ніяких передумов шоб жити далі, вішайся!
показати весь коментар
25.04.2024 11:16 Відповісти
Як це так що ви про власну Україну забули, про анексовані у неї кацапами території минулого століття: Стародубщину, Сх. Слобожанщину, Кубань?
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zahidnoukra-nski-zemli-v-1920-1930-rr-pid-vladoyu-polschi-266283.html
показати весь коментар
25.04.2024 13:14 Відповісти
Карту до 1905 року я пам'ятаю. Але питання - з тими москальськими уродами нам вона потрібна? Крім того, інші країни постійно нагадують, чиї землі раїся загарбала, а наші мовчать.
показати весь коментар
25.04.2024 13:30 Відповісти
А ви думаєте що кацапи німців залишили у Кенісбергу, чи японців на Курилах, чи може українців у Криму?) Якщо самі не втекли, то їх давно перемістили десь на "колиму".
Ці території були анексовані в України, як складової московської імперії, приблизно у 20-х роках минулого століття і незаконно включені більшовиками до складу кацапстану при створенні срср.
показати весь коментар
25.04.2024 13:44 Відповісти
Країна рожевих поні вона така
показати весь коментар
25.04.2024 17:04 Відповісти
Смисл зараз кацапам йти на мир, вони давлять вогнем, маючи перевагу у всіх видах зброї тилові кацапи пакують валізи на курорти, а не в окопи.
Про непоганий мир для України можна було домовитись рік-півтора тому, але тоді на фоні ейфорії і власної політичної некомпетентності Зеленський не вірно оцінив шанси 30 млн країни проти 150 млн. орди і вже планував каву в Ялті.
показати весь коментар
25.04.2024 10:20 Відповісти
ще одне чучєло вилізло...

на рассєє ще в 2010 році було менше 80 млн., потім дані засекретили.

придумай більш правдободібні казочки
показати весь коментар
25.04.2024 11:18 Відповісти
Отож така адигезія дурні що ти хворий мелеш до 22 року і після лягли у вуха вашого Зеленського.
сам він особа що легко піддається зовнішньому впливу і призвело до територіальних, людських втрат, трагедії мільйонів.
показати весь коментар
25.04.2024 13:31 Відповісти
За такої логіки Англія і США мають здатися 1 млрд Китаю. Перемагає не кількість а якість, вміння і бажання свободи, демократії.
показати весь коментар
25.04.2024 17:32 Відповісти
"Щоб пошвидше припинити війну, потрібно пошвидше розгромити ворога. І припинити війну"" (А.Шікльгрубер).
показати весь коментар
25.04.2024 14:09 Відповісти
ОДНА З ДЕСЯТКА СПРОБ ЄРМАКА І ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗЛИТИ УКРАЇНУ.
Назва як завжди гарна - "Мирний план".
По Донбасу 2019 - 2022 агент фсб/гру Козир Єрмак вже робив такий план.
показати весь коментар
25.04.2024 14:35 Відповісти
А чо в Досі ? На Банковій Мар'яни віщали, що буде Швейцарія. Зулуси з гібонцями будуть ? Після того як рушники обкакались з нападом на Ізраїль, це все пусте.
показати весь коментар
25.04.2024 21:41 Відповісти
В Украине формально 5 миллионов резерва-тоесть здоровых мужчин 18-60 лет. другое дело в том что реально воюют в составе ЗСУ около 10%-500 тыс. На россии реальных добровольцев-наемников не более 1 миллиона. Тоесть увеличить состав армии за счет принудительной мобилизации будет очень проблематично. народ на россии поддерживает нападение на Украину именно потому что участие в этой войне для них не принудительное а добровольное. Когда будет принудительным-подержка войны и путина сильно сократиться
показати весь коментар
26.04.2024 01:09 Відповісти
 
 