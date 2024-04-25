Зустріч для обговорення пропозиції України щодо припинення війни відбудеться у Катарі, - Bloomberg
Радники з національної безпеки та високопосадовці з усього світу зустрінуться в Досі на вихідних, щоб обговорити плани саміту щодо умов України для припинення війни.
Про це йдеться в матеріалі Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Посадовці G7 та країн Глобального Півдня зустрінуться у рамках раунду переговорів, які готують основу для саміту високого рівня, що має відбутися у Швейцарії в червні.
У низці попередніх зустрічей брали участь десятки інших країн Перської затоки, G20 і БРІКС - організації, до якої входять Бразилія та Індія. Менш масштабна зустріч відбулась у грудні 2023 року.
За даними джерел, список учасників зустрічі в столиці Катару ще остаточно не сформовано. Росію не запрошено, також поки незрозуміло, чи буде присутній Китай.
Партнери України вважають участь Пекіна важливою для успіху саміту з огляду на вплив, який Китай має на Москву.
Китай брав участь лише в одній із попередніх зустрічей, яка відбулася в Саудівській Аравії в серпні 2023 року. Пекін і кілька інших країн, які входять до групи БРІКС, наполягають на тому, що Росію слід запросити до участі в дискусіях.
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такий буде і результат,
ось ти давиш на чиїсь страхи, але боїшся лиш ти сам…
іди пірнай в Тису…
а треба власне ППО виробляти, власні ракети побудувати з більшістю 2000+ км, техдокументація ж є,
а не літачки з авіаконструкторських гуртків запускати по ворожих НПЗ…
Це завдання виконати можна !!
Потрібно все робити зараз на міжнародній арені для того, щоб не втратити ще більше територій і зберегти нашу державну суб'єктність.
А війни таки припиняються. В Кореї війна припинилася без перемоги однієї зі сторін, наприклад...Фінсько-радянська війна в 1940 теж не мала переможця.
І взагалі знімай вже ті рожеві окуляри. Зараз вже не весна 2023 року, і в "телемарафонні контрнаступи" не варто вірити. Як і в ефемерні кордони 91-го року... (хіба якщо ти сам на "передку", тоді в тебе є на це, принаймні, моральне право). В рашки в рази більші ресурси - як людські, так і матеріально-технічні. Поглянь на карту DeepState - і оціни на око, скільки кацапи захопили населених пунктів на Донбасі лише за останній місяць... Ну окей дадуть зараз нам амери ось цей пакет допомоги. Так цього ж достатньо буде лише, щоб стримати наступ кацапської орди десь до кінця літа, максимум до середини осені. Про це вже всі військові експерти говорять. Та якби амери й інші партнери реально хотіли нашого великого успіху, ми б вже давно отримали авіацію, багато далекобійних ракет, танків, десятки Хаймарсів і т. д. (все це в Заходу є в достатку прямо зараз). Але ж не дають вже два роки, і я не вірю, що дадуть потім.
І що для тебе є "перемогою" у цій війні? Навіть якби ми теоретично досягли фантастичного сценарію виходу на наші старі кордони - хіба кацапи припинили б війну? Не думаю... ба більше - пуйло тоді піде на більш радикальні кроки (масова мобілізація, застосування тактичної ядерки) і все одно війна продовжиться, тільки з іще більшим градусом.
будь-яка, а не деякі…
Сподіватись на "смерть путіна і хаос на параші" я б не став. Хаосу там не буде, бо там зграя зомбованих однодумців. Пуйло може жити ще довго, і не факт, що ми зможемо триматись в такій "гарячій фазі" ще роками ... В нас вже немає добровольців на війну. Тих, кого насильно мобілізують - це не воїни. Крім цього, постійні обстріли нашої інфраструктури взагалі можуть створити гуманітарну катастрофу для більшої частини українського населення.
Потенційна "заморозка" - може дати нам можливість побудувати міцну оборонну лінію, дати час відпочити нашим воїнам, які на передовій вже дуже довго, відновити економіку. А там, хто-зна, може і не буде у рашки можливості чи бажання відновлювати війну, може світ якось посприяє нашій безпеці, може будемо жити як Корея - там вже понад 70 років діє таке перемир'я.
А от на Трампа я теж надіюсь. Може він так поставить умови, що примусить і нас і Рашку до миру, на більш менш вигідних для нас умовах.
ти пропонуєш «мінск-3»
вже проходили бачили, план інший, я західні «стратегічні партнери» окуєють коли побачать, але постфактум, а не наперед..
https://naurok.com.ua/prezentaciya-zahidnoukra-nski-zemli-v-1920-1930-rr-pid-vladoyu-polschi-266283.html
Ці території були анексовані в України, як складової московської імперії, приблизно у 20-х роках минулого століття і незаконно включені більшовиками до складу кацапстану при створенні срср.
Про непоганий мир для України можна було домовитись рік-півтора тому, але тоді на фоні ейфорії і власної політичної некомпетентності Зеленський не вірно оцінив шанси 30 млн країни проти 150 млн. орди і вже планував каву в Ялті.
на рассєє ще в 2010 році було менше 80 млн., потім дані засекретили.
придумай більш правдободібні казочки
сам він особа що легко піддається зовнішньому впливу і призвело до територіальних, людських втрат, трагедії мільйонів.
Назва як завжди гарна - "Мирний план".
По Донбасу 2019 - 2022 агент фсб/гру Козир Єрмак вже робив такий план.