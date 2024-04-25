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Китай сховав у порту судно, яке постачало боєприпаси з КНДР до Росії, - Reuters

Російське судно

Китай надав причал для російського вантажного судна, яке перебуває під санкціями США й причетне до постачання зброї з Північної Кореї до Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Російське судно зафіксували супутникові знімки

Британський аналітичний центр Royal United Services Institute (RUSI) повідомив, що російське судно "Ангара", яке з серпня 2023 року переправило до російських портів тисячі контейнерів, які, ймовірно, містять північнокорейські боєприпаси, з лютого стоїть на якорі на китайській верфі в східній провінції Чжецзян.

"Присутність корабля в китайському порту підкреслює виклики, з якими стикаються Сполучені Штати та їхні союзники, коли вони намагаються задушити військову та економічну підтримку Росії", - йдеться у повідомленні.

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Супутникові зображення, отримані RUSI останніми місяцями від компаній, що займаються супутниковою зйомкою, показали, що "Ангара" пришвартована на верфі Zhoushan Xinya Shipyard у Чжецзяні, на вебсайті якої зазначено, що це найбільша приватна судноремонтна компанія в Китаї.

Судно було ідентифіковано за допомогою транспондера унікальної системи автоматичної ідентифікації (AIS), який був ненадовго увімкнений, ймовірно, з міркувань безпеки під час навігації жвавою ділянкою Корейської протоки на шляху до Китаю.

Китай сховав у порту російське судно "Ангара"

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У RUSI зазначають, що до того, як 9 лютого судно прибуло до Китаю нібито для ремонту або технічного обслуговування, "Ангара" була пришвартована в січні в портах Північної Кореї та Росії з вимкненим транспондером. Він знову припинив передачу невдовзі після прибуття до Китаю.

Судно здійснило щонайменше 11 рейсів до Росії

Корабель, який потрапив під санкції США, здійснив щонайменше 11 постачань між північнокорейським портом Раджин і російськими портами з серпня 2023 року, за даними RUSI, яке відстежує його переміщення в рамках проєкту з використання даних з відкритих джерел для моніторингу ухилення Північна Корея від санкцій.

Посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що йому невідомі деталі, пов'язані з "Ангарою", але Китай "завжди виступає проти односторонніх санкцій і довгострокової юрисдикції, які не мають підґрунтя в міжнародному праві або мандаті Ради Безпеки". Міністерство закордонних справ Китаю також заявило, що не має інформації з цього приводу.

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Науковий співробітник RUSI Джозеф Бірн зазначив, що уряд Китаю повинен знати, що судно, яке перебуває під санкціями США, стояло на його верфі.

"Якщо він дозволить ("Ангарі") вийти з порту без огляду, то це свідчить про те, що Китай, ймовірно, не вживатиме жодних заходів щодо цих російських суден", - наголосив Бірн.

Представник Державного департаменту США заявив, що йому відомі "достовірні повідомлення з відкритих джерел" про те, що судно зараз пришвартовано в китайському порту. Він також порушив це питання з китайськими посадовцями.

"Ми закликаємо всі держави-члени виконати свої зобов'язання щодо резолюції 2397 РБ ООН", - сказав представник, посилаючись на резолюцію ООН про обмеження торгівлі з Північною Кореєю та вимогу до держав ООН зняти з реєстрації будь-які судна, які беруть участь у незаконній діяльності.

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Вашингтон неодноразово закликав Китай не допомагати Москві у військових діях після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, яке відбулося лише через кілька тижнів після того, як Росія та Китай оголосили про "безмежне партнерство".

Нагадаємо, минулого тижня Блінкен розкритикував підтримку Китаєм російської оборонної промисловості, заявивши, що Пекін наразі є основним учасником війни Москви в Україні, хоча він постачає критично важливі компоненти для озброєння.

Автор: 

Китай (4501) КНДР (1210) росія (64911)


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Топ коментарі
+10
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25.04.2024 09:58
+5
Китай - це такий чиряк який засів глибоко під шкірою. Зараз на нього давлять і звідти починає лізти гній. Треба додавити
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25.04.2024 09:58
+4
Хто б сумнівався - одна шаика - лєика
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25.04.2024 10:00
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25.04.2024 09:58 Відповісти
Китай - це такий чиряк який засів глибоко під шкірою. Зараз на нього давлять і звідти починає лізти гній. Треба додавити
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25.04.2024 09:58 Відповісти
Нажаль, поки що гній не лізе. Мабуть, прийдеться ще ждати, доки чіряк дозріє. Якщо давити його раніше, то роздується до величини дитячого кулачка, і прийдеться звертатися до хірурга, який поїхав у відпустку, і вернеться дуже не скоро
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25.04.2024 10:03 Відповісти
Кидай -це великий сатана а сосія-маленький.
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25.04.2024 14:03 Відповісти
Хто б сумнівався - одна шаика - лєика
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25.04.2024 10:00 Відповісти
Узкоглазые хунвэйбины !
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25.04.2024 10:03 Відповісти
А можна - ми у якомусь порту Південної Кореї пришвартуємо свого "Малюка"? Адже йому "похєр" - у якому морі виходить в атаку на російські судна - в Чорному чи Жовтому!
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25.04.2024 10:05 Відповісти
Або ремонт, або знову привезе ********** "з КНДР".
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25.04.2024 10:05 Відповісти
Знову будуть бубніти "я - не я, корова не моя" про нейтралітет, українську кризу, стіл переговорів, дипломатичний шлях.
Тепер виникає питання, то КНДР постачало ********** чи Китай через КНДР?
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25.04.2024 10:09 Відповісти
Скорее всего Китай. Ероглифы только рисуют корейские
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25.04.2024 10:11 Відповісти
кндр не є самостійною одиницею, так само як і бсср. Звідки ресурси? Звідки технології? Звідки підготовлені спеціалісти? Отож.
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25.04.2024 10:13 Відповісти
на частині *********** є китайські надписи що вони в утиль.... тому вони не можуть бути корейськими
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25.04.2024 10:30 Відповісти
Были иллюзии что Китай не станет спасать рашку а будет ждать пока она не выдохнется чтоб предложить всю Сибирь. Очевидно у КНР некие другие планы.
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25.04.2024 10:13 Відповісти
У него планы изморить всех и росию и запад. Ему не нужна ни быстрая победа одичалых,ни Украины.
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25.04.2024 10:21 Відповісти
Не тільки поставки ресурсів з 30% дисконтом це міліарди долларів прибутку, по друге рятує постковідну економіку в якої була бомба у вигляді 2 іпотечних гігантів з великими боргами... в тому числі і перед американськими банками.... в цьому плані ці дешеві ресурси з раші і американські банки врятували які сильно погрузли в інвестуванні в Китай...

та робить китайські товари поза конкуренцією в світі де зараз сильний ріст інфляції
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25.04.2024 10:34 Відповісти
треба вдарити по ньомі СІБЕЙБІ
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25.04.2024 10:16 Відповісти
де аплодисменти абхазької мавпи?!
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25.04.2024 11:40 Відповісти
По -хорошему Украина должна была разорвать ВСЕ отношения с Китаем, но о чем это я пишу, если до сих пор с кацапией ТОРГУЕТ (во время войны)!
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25.04.2024 13:03 Відповісти
 
 