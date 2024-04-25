ЗСУ потрібні боєприпаси калібрів 105 та 155 мм, щоб зупинити росіян, - Міноборони
Україні необхідна достатня кількість снарядів калібрів 155 та 105 мм, щоб стримати російських загарбників.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
За його словами, їхня нестача "дуже й дуже відчувається" і на полі бою, і поблизу лінії зіткнення.
"Наші військові вміють ними користуватися, вміють влучно нищити ворога, завдаючи йому величезних втрат. І саме це дозволить нам врешті-решт мати такі результати, яких, на жаль, цих пів року не було без американської допомоги на полі бою", - наголосив він.
Речник МО впевнений, що американська допомога сильно вплине на ситуацію на фронті. Ймовірно, що буде не кардинальна зміна ходу війни, погоджується військовий, але точно можна говорити про потенційну зупинку противника.
"І тепер наші військові зможуть мати саме той боєкомплект, який їм вкрай необхідний", - підсумував Лазуткін.
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А то розвелось грамотіїв в ЗСУ, снаряди їм подавай. Мільйон дронів і маршем на Владивосток.
Кубраков проситиме додаткові гроші з бюджету на ремонт доріг
Цікаво, а що запропонує обрати Зеленський Кабміну та Верховній Раді? Є ідеї, прогнози?
Добове використання снарядів у ЗСУ - 4-7 тисяч. Вартість одного пострілу - від 1 тис.дол. США (тобто, щодня вистрілюється 4-7 млн. дол. США).
Отже, аби завалити одного кацапа треба від 5 до 8 снарядів, і коштує це задоволення від 5 тис.дол. США
FPV - дрони, вартість одного "весільного" починається від 350 дол.США. Для знащення одного кацапа треба десь 3 дрони.
Тобто, коштує це задоволення від 1 тис. дол. США.
Я розумію психологію наших генералів - академія імені жукова: "10500 артиллерийских орудий - все одновременно огонь по врагу!!!"
Масштабно, епічно, але ефективність...