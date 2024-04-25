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Новини Війна
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ЗСУ потрібні боєприпаси калібрів 105 та 155 мм, щоб зупинити росіян, - Міноборони

боєприпаси,155-м

Україні необхідна достатня кількість снарядів калібрів 155 та 105 мм, щоб стримати російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, їхня нестача "дуже й дуже відчувається" і на полі бою, і поблизу лінії зіткнення.

"Наші військові вміють ними користуватися, вміють влучно нищити ворога, завдаючи йому величезних втрат. І саме це дозволить нам врешті-решт мати такі результати, яких, на жаль, цих пів року не було без американської допомоги на полі бою", - наголосив він.

Речник МО впевнений, що американська допомога сильно вплине на ситуацію на фронті. Ймовірно, що буде не кардинальна зміна ходу війни, погоджується військовий, але точно можна говорити про потенційну зупинку противника.

"І тепер наші військові зможуть мати саме той боєкомплект, який їм вкрай необхідний", - підсумував Лазуткін.

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Автор: 

боєприпаси (2262) Міноборони (7304)


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Топ коментарі
+8
А асфальтом не пробували?
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25.04.2024 10:03
+7
В першу чергу відчувається нестача Залужного.
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25.04.2024 10:00
+7
Розкажіть цьому речнику, про різного роду блогерів, Федорова, та фанатів дроїдів з Зоряних воєн, котрих в Україні хоч греблю гати. Вони розкажуть, що артилерія своє віджила, а ось дрони, FPV, та різні роботизовані тачанки заміняють собою старий, добрий арт снаряд.
А то розвелось грамотіїв в ЗСУ, снаряди їм подавай. Мільйон дронів і маршем на Владивосток.
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25.04.2024 10:02
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В першу чергу відчувається нестача Залужного.
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25.04.2024 10:00 Відповісти
Розкажіть цьому речнику, про різного роду блогерів, Федорова, та фанатів дроїдів з Зоряних воєн, котрих в Україні хоч греблю гати. Вони розкажуть, що артилерія своє віджила, а ось дрони, FPV, та різні роботизовані тачанки заміняють собою старий, добрий арт снаряд.
А то розвелось грамотіїв в ЗСУ, снаряди їм подавай. Мільйон дронів і маршем на Владивосток.
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25.04.2024 10:02 Відповісти
Цікаво скільки воно думає на фронті артилерії 105мм шо їм чогось такого калібру «не вистачає»
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25.04.2024 10:23 Відповісти
Давали, відносно, багатенько такого артилерії. Питання в іншому, це досить "вимираючий" калібр, маю підстави здогадуватись, що на складах повинно бути вдосталь таких снарядів, за адекватну (на відміну від 155мм) ціну. Цілком можна замість чергових безумств зеленої влади, накупити вдосталь.
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25.04.2024 10:27 Відповісти
Безумство це воювати у 21-ст калібром часів 1-ї світової …
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25.04.2024 10:30 Відповісти
Абсолютно вірно, але.....
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25.04.2024 10:32 Відповісти
А асфальтом не пробували?
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25.04.2024 10:03 Відповісти
Есть вариант сократить все невоенные расходы и высвободившиеся средства направить на закупку снарядов. Но мы так делать не станем да?
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25.04.2024 10:08 Відповісти
Під час війни та ВР нафіг нікому непотрібна. Ото весь бюджет, що на утримання депутатів, автопарку, державних дач, всього урядового кварталу, разом з ДУСею прибрати з бюджету - стільки грошей вивільнеться..залишити тільки частину технічного персоналу. І по тих приміщеннях екскурсії водити..ще й бабла можна заробити..
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25.04.2024 10:15 Відповісти
Зараз прийде черговий слуга народу і почне говорити, що на 400 депутанах не наекономиш
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25.04.2024 10:16 Відповісти
О, забула! Ще з цифрового трансформатора! 2.5 млрд грн..а на утримання ВР там 1.7 млрд грн..начебто..але я хз, які статті там включені))
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25.04.2024 10:23 Відповісти
Пишіть шо нам не потрібно
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25.04.2024 10:11 Відповісти
То будь ласка звертайтеся до УкрОборонПрому. Вони там всі на гарних зп, всі з бронню і відкатами.
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25.04.2024 10:19 Відповісти
ЗСУ потрібні ********** калібрів 105 та 155 мм, щоб зупинити росіян, - Міноборони.

Кубраков проситиме додаткові гроші з бюджету на ремонт доріг

Цікаво, а що запропонує обрати Зеленський Кабміну та Верховній Раді? Є ідеї, прогнози?
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25.04.2024 10:20 Відповісти
І тоді випливає логічне запитання - а де наші снаряди? Невже було мало Херпіду і його антимайданній команді 5 років, сотні мільярдів грошей від паритнерів, щоб налагодити випуск?
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25.04.2024 10:31 Відповісти
Пріоритети у кварталу були інші - дороги, оманські договорняки і т.п.
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25.04.2024 10:49 Відповісти
Росіяни перестали "зупинятися" звичайним стрілецьким? Різко стали куленепробивними? Від дронів навчилися тікати? Міни відбивають? Джавеліни та Стугни перестали пробивати броню?
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25.04.2024 10:36 Відповісти
Питання залишається відкритим:

Добове використання снарядів у ЗСУ - 4-7 тисяч. Вартість одного пострілу - від 1 тис.дол. США (тобто, щодня вистрілюється 4-7 млн. дол. США).
Отже, аби завалити одного кацапа треба від 5 до 8 снарядів, і коштує це задоволення від 5 тис.дол. США

FPV - дрони, вартість одного "весільного" починається від 350 дол.США. Для знащення одного кацапа треба десь 3 дрони.
Тобто, коштує це задоволення від 1 тис. дол. США.

Я розумію психологію наших генералів - академія імені жукова: "10500 артиллерийских орудий - все одновременно огонь по врагу!!!"
Масштабно, епічно, але ефективність...
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25.04.2024 11:02 Відповісти
 
 