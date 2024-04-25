ЗСУ потрібні боєприпаси калібрів 105 та 155 мм, щоб зупинити росіян, - Міноборони

Україні необхідна достатня кількість снарядів калібрів 155 та 105 мм, щоб стримати російських загарбників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

За його словами, їхня нестача "дуже й дуже відчувається" і на полі бою, і поблизу лінії зіткнення.

"Наші військові вміють ними користуватися, вміють влучно нищити ворога, завдаючи йому величезних втрат. І саме це дозволить нам врешті-решт мати такі результати, яких, на жаль, цих пів року не було без американської допомоги на полі бою", - наголосив він.

Речник МО впевнений, що американська допомога сильно вплине на ситуацію на фронті. Ймовірно, що буде не кардинальна зміна ходу війни, погоджується військовий, але точно можна говорити про потенційну зупинку противника.

"І тепер наші військові зможуть мати саме той боєкомплект, який їм вкрай необхідний", - підсумував Лазуткін.

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