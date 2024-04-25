Папа Римський Франциск закликав усі країни, які перебувають у стані війни, шукати миру та переговорів

Папа Римський Франциск, говорячи про війни, що продовжуються в Україні та Секторі Гази, заявив, що "мир шляхом переговорів кращий, ніж нескінченна війна".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв'ю Папи Римського виданню CBS News.

"Будь ласка. Країни, які перебувають у стані війни, всі вони, припиніть війну. Шукайте переговори. Шукайте мир", - сказав він.

В інтерв'ю Папа Римський також розповів, що думає про війну в Україні та про руйнівні наслідки російського вторгнення для дітей.

"Ці діти не знають, як посміхатися. Я кажу їм щось, але вони забувають, як посміхатися. А це дуже важко, коли дитина забуває посміхатися. Це справді дуже серйозно. Дуже серйозно", - сказав Папа Римський.

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