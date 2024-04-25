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Офіс Генпрокурора закрив понад 1,2 тис. проваджень щодо бізнесу, проте лише 2 з них належать БЕБ, яке "стриже" підприємців, - Шабунін

шабунін

Для закриття проваджень щодо бізнесу не було змінено жодного закону, проте їх можуть згодом відкрити знову.

Про це повідомив глава ЦПК Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Генпрокурор похвалився тим, що в результаті аудиту закрив кожне пʼяте кримінальне провадження щодо бізнесу (1218 з 6471). Щоправда, намутив з цифрами, бо з 1218 закритих проваджень – БЕБівських лише … два. А "стриже" бізнес переважно саме татарівський БЕБ, а не Нацпол з його дрібними провадженнями по, наприклад, вуличній торгівлі. Але зараз навіть не про це", - зазначив він.

За словами Шабуніна, для закриття проваджень не змінили жодного закону та не провели жодної інституційної зміни.

"Просто постійні скандали змусили генпрокурора подивитися, яке ж пекло чудять його підлеглі.

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По-перше, це означає, що проблема таки в нестримному бажанні "доїти" бізнес, а не нормах закону. Бо якщо справи просто закрили, то, припускаю, що відкривали їх точно не для розслідування злочинів. Як що ви раптом радієте закриттю цих справ, то не варто. Оскільки закрили їх ВИКЛЮЧНО через суспільний тиск. Тож так само їх відкриють знову, коли тиск спаде. Ручне керування правоохоронними інституціями ніколи не є ані сталим, ані ефективним. Ніколи.

Сьогодні бізнес змусив Костіна зайнятися прокурорськими беспрєдєльщикам. Завтра – Костіна замінять, наприклад, на умовного "кіпера" і все повернеться на круги своя. Найефективнішою є конвертація суспільного тиску саме в системні інституційні зміни. Закриття навіть тисячі справ результат хоч і гідний, проте, на жаль, тимчасовий", - підсумував голова ЦПК.

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Шабунін (534) Костін (266) Офіс Генпрокурора (3236)


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Шабуня, піди подай чергову апеляцію по справі ротердам+ та заспокойся!
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25.04.2024 10:31 Відповісти
як акуратненько, шабуня пуляє блискавки. що б жодна не попала в зе!презіка.
сьогодні татаров і генпрокурор. навіть, ім'я генпрокурора не називає.
то ж нагадаю, шабунє, що татаров працює в офісі президента.
і татаров і генпрокурор були призначені, особисто зе!стрижнем.

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25.04.2024 10:49 Відповісти
Стосовно "знову відкриють" - це залежить від підстави закриття провадження. Якщо закрито за відсутністю складу кримінального правопорушення (а це наймасовіша підстава зазвичай), то повторно відкривати заборонено законом. Так що Шабунін трохи безпідставно хайпує . . .
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25.04.2024 11:05 Відповісти
Татаров на мєлочьовкє не зациклюється. Вони тільки по жирних карасях.
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25.04.2024 11:11 Відповісти
От клятий Шабунін, зеленим заважає жити поновому
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25.04.2024 11:18 Відповісти
Стриже- це термін з минулого, бо дуже довго. А ось "косять капусту" -це швидко і без проблем, бо тим хто несогласєн і висовується можуть тулуб на голову вкоротити.
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25.04.2024 11:21 Відповісти
Бачу знов підари зібрались харкнути в Шабуніна! Дивітся не захлинитесь своїм лайном.
Браво Шабуня!!!
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25.04.2024 12:00 Відповісти
 
 