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На Сумщині прикордонники вступили в бій із російською ДРГ: ворог відійшов, - ДПСУ

Прикордонники відбили напад російської ДРГ на Сумщині

Російські диверсанти не полишають спроб проникнути на територію України. Цього разу окупанти підготувалися та влаштували засідку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що для відбиття атаки також були висунуті резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, а також залучені артилерійський і мінометний розрахунки.

"У результаті зіткнення ворог відійшов", - додали в ДПСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники відбили напад ворожої ДРГ на Сумщині

Автор: 

Держприкордонслужба (5923) Сумська область (3541) ДРГ (106)


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