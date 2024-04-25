На Сумщині прикордонники вступили в бій із російською ДРГ: ворог відійшов, - ДПСУ
Російські диверсанти не полишають спроб проникнути на територію України. Цього разу окупанти підготувалися та влаштували засідку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Завʼязався стрілецький бій", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що для відбиття атаки також були висунуті резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони, а також залучені артилерійський і мінометний розрахунки.
"У результаті зіткнення ворог відійшов", - додали в ДПСУ.
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