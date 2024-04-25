У березні росіяни здійснили понад 3500 обстрілів прикордоння Харківської, Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ

Російське окупаційне військо щодня обстрілює три прикордонні області України - Чернігівщину, Сумщину та Харківщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафоні повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Ворог щоденно продовжує обстрілювати територію нашої держави в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. За останній період більшість обстрілів, які фіксують наші прикордонники, на Харківщині", - сказав він.

Щодня росіяни змінюють інтенсивність обстрілів. Так, за минулу добу зафіксовано близько 70 обстрілів, днем раніше кількість обстрілів була на рівні 130.

"Якщо порівняти цей місяць і березень, то є зменшення кількості обстрілів все ж таки. Спочатку цього місяця зафіксовано 2400 обстрілів загалом, а протягом березня ворог здійснив понад 3500 обстрілів на території цих трьох областей", - пояснив Демченко.

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