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По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)

міг

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Тривога тривала 25 хвилин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінск!", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Київській та низці областей оголошували повітряну тривогу (оновлено)

О 10.54 оголошено про відбій загрози.

Автор: 

Повітряні сили (2585) повітряна тривога (901)


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Кацапи , а ви таки кончені пі@араси 😡
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25.04.2024 10:45 Відповісти
Aктюбінск?)Там колись кірзові чоботи на у весь саюз випускали)
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25.04.2024 10:55 Відповісти
 
 