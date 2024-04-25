По всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (оновлено)

В Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Тривога тривала 25 хвилин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінск!", - йдеться в повідомленні.

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О 10.54 оголошено про відбій загрози.