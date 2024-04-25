Передача ATACMS Україні - це сигнал, що підтримка з боку США є непохитною, - посол Брінк

Сполучені Штати віддані підтримки України, про що свідчить передача далекобійних ракет ATACMS.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Цього місяця Сполучені Штати надали Україні ракети ATACMS дальнього радіуса дії за дорученням президента Байдена. Це ще один сигнал, що наша відданість справі захисту України є непохитною", - зазначила дипломат.

Заступник речника Державного департаменту США підтвердив, що на початку березня таємно передали Україні ракети великої дальності ATACMS у межах попереднього пакету допомоги.

Радник Байдена Салліван заявив, що США продовжать постачати Україні ракети ATACMS.

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