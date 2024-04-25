Правоохоронці з Харківщини намагалися виманити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм

Перед судом постане правоохоронець, який намагався видурити $100 000 у людей, що перевірялись на причетність до колабораційної діяльності. Водночас "ділки" знали, що провадження має бути закрите через відсутність складу злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Державне бюро розслідувань.

На Харківщині працівники ДБР за сприяння керівництва НПУ завершили розслідування щодо посадовця одного з районних управлінь правоохоронного органу регіону та його спільника – колишнього колегу, які намагались заробити на людях, що проходили по справі щодо колабораційної діяльності.

Зловмисники дізнались, що один з їхніх давніх знайомих перевіряється іншим правоохоронним органом на причетність до колабораційної діяльності. Вони зустрілись з ним та запропонували допомогу у закритті кримінального провадження та, відповідно, уникнення кримінальної відповідальності.

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Зазначається, що за свої послуги ділки у погонах зажадали $100 000, причому за цю суму обіцяли допомогти не лише йому, а й ще двом фігурантам цього кримінального провадження.

Щоб схилити чоловіків до надання хабаря, вони навіть роздрукували витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та розповіли, що у межах вказаного кримінального провадження вже відбуваються процесуальні дії, здійснюється збір доказів і скоро їм повідомлять про підозри.

Після переговорів правоохоронці погодились зменшити суму до $70 000, але зауважували, що більшу частину мають передати своїм колегам, які ведуть розслідування.

Проте за інформацією слідства, вони взагалі не планували виконувати якісь дії, а просто таким чином хотіли нажитися на чоловіках, оскільки знали, що провадження має бути закрите через відсутність складу злочину.

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