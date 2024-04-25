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Новини
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Правоохоронці з Харківщини намагалися виманити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм

правоохоронці-хабарники

Перед судом постане правоохоронець, який намагався видурити $100 000 у людей, що перевірялись на причетність до колабораційної діяльності. Водночас "ділки" знали, що провадження має бути закрите через відсутність складу злочину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Державне бюро розслідувань.

 На Харківщині працівники ДБР за сприяння керівництва НПУ завершили розслідування щодо посадовця одного з районних управлінь правоохоронного органу регіону та його спільника – колишнього колегу, які намагались заробити на людях, що проходили по справі щодо колабораційної діяльності.

Зловмисники дізнались, що один з їхніх давніх знайомих перевіряється іншим правоохоронним органом на причетність до колабораційної діяльності. Вони зустрілись з ним та запропонували допомогу у закритті кримінального провадження та, відповідно, уникнення кримінальної відповідальності.

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Зазначається, що за свої послуги ділки у погонах зажадали $100 000, причому за цю суму обіцяли допомогти не лише йому, а й ще двом фігурантам цього кримінального провадження.

Щоб схилити чоловіків до надання хабаря, вони навіть роздрукували витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та розповіли, що у межах вказаного кримінального провадження вже відбуваються процесуальні дії, здійснюється збір доказів і скоро їм повідомлять про підозри.

Після переговорів правоохоронці погодились зменшити суму до $70 000, але зауважували, що більшу частину мають передати своїм колегам, які ведуть розслідування.

Проте за інформацією слідства, вони взагалі не планували виконувати якісь дії, а просто таким чином хотіли нажитися на чоловіках, оскільки знали, що провадження має бути закрите через відсутність складу злочину.

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Автор: 

Харківщина (6054) колабораціонізм (1157) ДБР (3472)


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Топ коментарі
+21
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25.04.2024 11:27
+20
Писати "правоохоронці" у даному випадкв неправильно. Треба писати "злочинці у погонах", якщо вже страшно писати "мєнти", чи "перевертні". І така шваль має бронь.
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25.04.2024 11:32
+8
"Правопохоронці"
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25.04.2024 11:40
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25.04.2024 11:27 Відповісти
копЫ проста выпалнялі сваю работу!!🤣🤣🤣🤣

мусор і Африці - МУСОР!!
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25.04.2024 11:30 Відповісти
Писати "правоохоронці" у даному випадкв неправильно. Треба писати "злочинці у погонах", якщо вже страшно писати "мєнти", чи "перевертні". І така шваль має бронь.
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25.04.2024 11:32 Відповісти
"Правопохоронці"
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25.04.2024 11:40 Відповісти
А ті хто на війні гинуть, калічаться? Не треба всіх однією мірою міряти.
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25.04.2024 11:50 Відповісти
Ти шо, жучка АУЕшная? Нормальні люди слово "мусор", взагалі не використовують
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25.04.2024 11:59 Відповісти
/та його спільника - колишнього колегу\
Колишній колега, я так розумію, знаходиться на спецобліку і під мобілізацію теж не підлягає.
Ось саме таким "бізнесом" і займаються ці чорти з МВС після виходу на пенсію в 40-45 років. Тому що більше нічого не вміють.
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25.04.2024 11:44 Відповісти
а єслі іх забєруд на фронт, кто будіт ахранять парядак??))
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25.04.2024 12:13 Відповісти
Поліція не займається розслідуванням колаборації та держзради, це підслідність фСБУ
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25.04.2024 12:35 Відповісти
А це звідки взялося: "працівники ДБР за сприяння керівництва НПУ завершили розслідування щодо посадовця одного з районних управлінь правоохоронного органу регіону та його спільника"?
"Зловмисники дізнались, що один з їхніх давніх знайомих перевіряється іншим правоохоронним органом".
Оцей "інший" орган цілком може бути згаданою вами "фСБУ".
Читайте уважніше.
Доречі, в СБУ "колишніх" не буває?
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25.04.2024 13:20 Відповісти
мусора Жлобін Гуди невиліковні, за шо їх зевлада і цінує..
а цьому конкретно просто нефартануло, мабуть хотів УСЕ закрИсити, не поділився вчасно з татаровцями-портновцями-дермаковцями
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25.04.2024 11:52 Відповісти
Щось мені підказує, що "добрий вечір, ми з України" буде відноситись на тільки відносно кацапів
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25.04.2024 11:54 Відповісти
Новый вид рэкета. Новые времена.. Ставки высоки..
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25.04.2024 11:55 Відповісти
тобто колаборант залишився вільний..просто знайшов дах повище..і може тепер працювати на кацапів безкоштовно....з простого пересічного вимагати б не стали... за що зачепитись було 100%
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25.04.2024 12:11 Відповісти
На фронт, на фронт! Однозначно на фронт!
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25.04.2024 12:15 Відповісти
Тому їх і "мочать". Хто пам"ятає - лягавими, псами, мусорами їх називали ще при Союзі.
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25.04.2024 12:18 Відповісти
Нічого дивного, поліція це в більшості особового складу злочинне угруповання, одиніці порядних.
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25.04.2024 12:31 Відповісти
А потім дивуєтесь чому ніякого співчуття коли мусора валять...
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25.04.2024 12:32 Відповісти
Харківську вату щимят посіпаки Яника ))
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25.04.2024 12:37 Відповісти
Ти звідкіля вата пишеш.
Вати ще більше в Дніпрі, є вата і в Київі, є навіть у Львові і багато в Ужгороді, так що тепер.
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25.04.2024 14:42 Відповісти
Харків ватне місто )) усе своє нікчемне життя харківська вата голосувала за Гепу, Допу, Яніка, ЗЕ, Кушнарьова тощо ...
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25.04.2024 20:35 Відповісти
Голова в тебе ватна дятєл, Харків це Україна.
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26.04.2024 00:30 Відповісти
чому не у Харкові, ухилянт ? )) Я знаю, що Харків - це Україна, але там 80% ватанів з зелебобікамі ))) я ж пам'ятаю як ватний Харків антимайданіл проти України під трикалойдами з колорадками на півпуза ))
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26.04.2024 08:46 Відповісти
Шо ти кацап полдоляцький там пам'ятаєш 🤣
Йди нікуди не звертай
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26.04.2024 12:51 Відповісти
шо ватан харківський, нічого не було ? )) то ми усе вигадали ? )) ти чому не у Харкові, посіпака Гепи та Допи ? ))
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26.04.2024 13:11 Відповісти
Гепа і Допа то твої друзі і роботодавці подоляцький, не палися
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27.04.2024 00:44 Відповісти
ватан харківський, ти що, вже відкрестився від своїх богів? )) а чи не ти їх обирав, даже тоді, коли Кернес був при смерті ? )) вам же ж харківським ватанам якщо знову його внести до списків - побіжете за нього голосувати - 146% ))
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27.04.2024 09:20 Відповісти
кончене подоляцьке випий ліки
І пшов
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27.04.2024 23:15 Відповісти
харківський ватан )) тебе що, переклініло? )) подоляка = це посіпака Яника, який став посіпакою Зеленої шмарклі! Так що смокчи )))
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27.04.2024 23:21 Відповісти
тупе, ти і адресу не розумієш, нах. це туди
Не спізнюйся.
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27.04.2024 23:26 Відповісти
харківський ватан )) обгоняй ))
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28.04.2024 12:49 Відповісти
ватан це твої мама і тато які тебе виховували
нагадаю ще раз напрямок
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11.05.2024 02:42 Відповісти
харківський зелений ватан, ти тільки з запою вийшов? )) довго ж ти бухав )) шо там Гепа, коли на вибори? А як Допа? )) а де Кушнарьов, щось його давно не чути )) на рибалці втопився, чи на охоті ведмідь задрав? ))
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11.05.2024 23:16 Відповісти
Борьба с "ветряными мельницами", вся ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА - это вертикаль ЧИНОВНИЧЕСТВА с прослойкой из СЛУЖИВЫХ-ПАЛКАНОВ между рабским большинством и наглым ворьем, узурпировавших государственную всласть в Украине!
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25.04.2024 13:30 Відповісти
Бравоє ДБР не спить 😆
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25.04.2024 14:41 Відповісти
 
 