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Новини
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На парковці у Миколаєві стався вибух через необережне перевантаження боєприпасів: 2 військових загинули, двоє дістали поранення. Травмовано рятувальників

Вибух на парковці у Миколаєві

У Миколаєві на парковці стався вибух через необережне перевантаження боєприпасів. Загинули 2 військових, двоє дістали поранення. Також було травмовано рятувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

24 квітня у Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація.

"Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху. Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

вибух (4436) Миколаїв (1790) ДБР (3472)


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Топ коментарі
+43
А вы думали сейчас военные не перевозят боеприпасы своими корчами? Неадекваты во власти, которые довели страну до того, что военные вынуждены мотаться по всей стране, искать или создавать боеприпасы из говна и палок чтобы было чем бить пи@аров.
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25.04.2024 11:51
+17
Це якийсь треш.На парковці ,в Миколаєві,**********?Неадеквати?
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25.04.2024 11:43
+13
пздц...
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25.04.2024 11:42
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пздц...
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25.04.2024 11:42 Відповісти
Це якийсь треш.На парковці ,в Миколаєві,**********?Неадеквати?
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25.04.2024 11:43 Відповісти
А вы думали сейчас военные не перевозят боеприпасы своими корчами? Неадекваты во власти, которые довели страну до того, что военные вынуждены мотаться по всей стране, искать или создавать боеприпасы из говна и палок чтобы было чем бить пи@аров.
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25.04.2024 11:51 Відповісти
Що неадеквати при владі - зовсім не означає, що самому треба бути неадекватом. Ще б у дитячий садочок заїхали для перевантаження.
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25.04.2024 13:18 Відповісти
Они погибли сами и не убили никого. А случай - он есть случай, всегда в запасе. И да, у военных сейчас пониженный уровень безопасности, иначе бы они не смогли ничего выполнить на фронте.
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25.04.2024 16:20 Відповісти
ну перевантажувати в дворі житлових забудов, де діти бігають, це якось...не розумно взагалі...
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25.04.2024 21:21 Відповісти
Это да. Но мы не знаем всех обстоятельств. Время покажет, все все-равно выплывет.
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25.04.2024 22:12 Відповісти
Мало того, там еще и грубейшие нарушения правил по технике безопасности для таких операций. Руководство, отдавшее этот самоубийственный приказ - на кичу лет на 15, изучать правила по ТБ, а не правила быкования.
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25.04.2024 11:54 Відповісти
Війна і ТБ речі несумісні.
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25.04.2024 14:15 Відповісти
Ще й як сумісні! Якби усі робили, що їм заманеться, то в нас і ракети вибухали б на землі і літаки б падали... Так що, не треба демагогії
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25.04.2024 16:54 Відповісти
ТБ і робити все, що заманеться, це різні речі.
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25.04.2024 19:08 Відповісти
Може везли кудись. В часи ато пам'ятаю як жінка що паркувалась і розбила мені бампер, викликала якогось нафронтника на джипі з снарядом від краснополя на підлозі біля заднього сидіння. Сказав що він з оборонпрому, віз трофеї на реверс інжинірінг (а там, хто його знає) на відомий завод біля того місця.
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25.04.2024 19:00 Відповісти
Жонглировали гранатами что ли?
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25.04.2024 11:47 Відповісти
А шо там можно увидеть ночью, тем более, работая рабодедовским методом.
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25.04.2024 11:55 Відповісти
Взрыв был еще днем. Это фото не соответствует.
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25.04.2024 12:40 Відповісти
йбть, пацани.. як так?
втомилися? розслабилися? аватари?....
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25.04.2024 11:56 Відповісти
Бедным пацанам быки драные приказали нарушить правила по технике безопасности.
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25.04.2024 12:04 Відповісти
Звучить як марення божевільного. Особливо про п'ять рятувальників, які приїхали тушити і постраждали від повторного вибуху.
Більш схоже на ракетний чи дроновий удар...
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25.04.2024 12:07 Відповісти
Если бы был ракетный удар, там бы была одна глубокая воронка. Это похоже на постсовковый долбо.бизм руководства.
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25.04.2024 12:11 Відповісти
Ракети різні бувають.
Я просто не можу уявити що треба зробити при перевантаженні БК щоб він вибухнув.
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25.04.2024 12:27 Відповісти
А все может быть , с накрученными на снаряды взрывателями, перегружали... Выскользнул из рук головкой вниз, або и стукнуть ею о борт...
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25.04.2024 12:32 Відповісти
Якщо перевантажували то БК було в заводській упаковці.
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25.04.2024 12:40 Відповісти
А кто сказал что БК было именно заводское? Посмотрите сколько сбросов для дронов сейчас клепается из того, что смог достать и как смог придумать.
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25.04.2024 12:48 Відповісти
При любых обстоятельствах, никто не отменял для этих операций правил по технике безопасности. Вопрос в другом, если ты - тупой, еще и любитель побыковать, ату такого дурака, который не в состоянии учесть риски, хотя бы процентов на 90( а в данном случае на 100%, бо все уже расписано, как поступать в аналогичных ситуациях). И ваапше пора , .ука в нашей совкомурляндии вводить ответственность на подобные операции , под личную роспись на всех уровнях , во все сферах деятельности , начиная от земледелия и заканчивая военкой. На манер штатовских чек-листов. По-другому от долбо.обов нам не избавиться.
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25.04.2024 12:08 Відповісти
В нас теж така херня було в 90-х...знайшли бомбу 200кг на території частини часів 2 світової...викликали МНС ників...а ескаватор залучили наш і ескаваторника теж нашого ... той її відкопав, погрузив. приїхав в відведене місце..викопав яму...вигрузив...провели підрив....
Потім МНСникам подяки і премії...а есковаторнику Х У Й...бо він не міг бути залучений для проведення таких робіт оскільки немає відповідного фаху та допуску
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25.04.2024 13:40 Відповісти
как то при ..лучшем.. *********** кучме надо было разгрузить шесть бч в таре к ракетам х22 а кран стоял неисправный в автороте . а трейлер надо было отправить еще шесть бч привезти . а в одной бч 680 кг взрывчатого вещества --- скатывали мы эти бч в сугробы снега на краю бетонки . потом еще и еще скатывали и лежали эти бч как хлам на площадке больше двух лет . там даже громоотводов не было . лежало 17 тонн взрывчатки и всем было ***** --- как ты думаеш александр со времен кучмы что-то изменилось ???????
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26.04.2024 06:53 Відповісти
Отгоняю мысль, что попытка перегрузки была "левой".
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25.04.2024 12:21 Відповісти
та, ото ж 🤔
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25.04.2024 15:59 Відповісти
((( погано.
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25.04.2024 13:05 Відповісти
Парковка це те саме місце де зазвичай перегружають **********.
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25.04.2024 14:53 Відповісти
Парковка цивільних, а там військовий вантаж
У вас усі вдома???
Ви ще у дитячий садок привезіть
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25.04.2024 17:40 Відповісти
Якийсь пісдьош...
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25.04.2024 18:52 Відповісти
Усе правильно: військові - дурні, а зє!ля що не забезпечує їх ************ - молодець, та батько наріда.
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26.04.2024 08:16 Відповісти
 
 