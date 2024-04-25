На парковці у Миколаєві стався вибух через необережне перевантаження боєприпасів: 2 військових загинули, двоє дістали поранення. Травмовано рятувальників
У Миколаєві на парковці стався вибух через необережне перевантаження боєприпасів. Загинули 2 військових, двоє дістали поранення. Також було травмовано рятувальників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
24 квітня у Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація.
"Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху. Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+43 18c49ed2
показати весь коментар25.04.2024 11:51
+17 Sveta Yatsenko
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+13 Андрей Березюк #588542
показати весь коментар25.04.2024 11:42
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втомилися? розслабилися? аватари?....
Більш схоже на ракетний чи дроновий удар...
Я просто не можу уявити що треба зробити при перевантаженні БК щоб він вибухнув.
Потім МНСникам подяки і премії...а есковаторнику Х У Й...бо він не міг бути залучений для проведення таких робіт оскільки немає відповідного фаху та допуску
У вас усі вдома???
Ви ще у дитячий садок привезіть