На парковці у Миколаєві стався вибух через необережне перевантаження боєприпасів: 2 військових загинули, двоє дістали поранення. Травмовано рятувальників

У Миколаєві на парковці стався вибух через необережне перевантаження боєприпасів. Загинули 2 військових, двоє дістали поранення. Також було травмовано рятувальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

24 квітня у Миколаєві на автомобільній парковці під час необережного перевантаження боєприпасів військовослужбовцями з одного автомобіля до іншого відбулась детонація.

"Внаслідок вибуху загинуло двоє бійців та ще двох поранено. Також зайнялися автомобілі, які були поряд з епіцентром вибуху. Під час ліквідації пожежі, стався ще один вибух через який травмувалися п’ять рятувальників, що приїхали на виклик", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Правоохоронці з Харківщини намагалися виманити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм