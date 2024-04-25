Рашисти випустили ракету в бік Кривого Рогу: У місті пролунав вибух (оновлено)

Російські окупаційні війська здійснили пуск ракети в бік Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Там додали, що ракета змінила курс на Кривий Ріг.

За даними Суспільного у місті пролунав вибух.

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