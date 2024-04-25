Рашисти випустили ракету в бік Кривого Рогу: У місті пролунав вибух (оновлено)
Російські окупаційні війська здійснили пуск ракети в бік Кривого Рогу на Дніпропетровщині.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Там додали, що ракета змінила курс на Кривий Ріг.
За даними Суспільного у місті пролунав вибух.
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показати весь коментар25.04.2024 12:41 Відповісти Мені подобається 0
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