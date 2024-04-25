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Рашисти випустили ракету в бік Кривого Рогу: У місті пролунав вибух (оновлено)

ракета,крилата

Російські окупаційні війська здійснили пуск ракети в бік Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Там додали, що ракета змінила курс на Кривий Ріг.

За даними Суспільного у місті пролунав вибух.

Читайте: Рашисти скинули вибухівку на вантажівку в Херсонській області: Поранено водія. ФОТО

Автор: 

Кропивницький (342) Кривий Ріг (1304) обстріл (28196) Повітряні сили (2585)


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Пів життя вважав найпаскуднішим для життя містом України Краматорськ - місто просто було в хмарі жовто чорного смогу. Але це було до поїздки в Кривий Ріг. Навіть уявити страшно що там зараз робиться...
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25.04.2024 12:41 Відповісти
 
 