Подружжя агентів ФСБ, яке скоригувало ракетний удар по лікарні в Херсоні, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

До 15 років позбавлення волі засудили подружжя з Херсону, яке скоригувало ракети РФ на лікарню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, зловмисники коригували ракетні удари РФ по військовій та медичній інфраструктурі обласного центру.

"Задокументовано, що на початку 2023 року саме за їх наведенням окупанти обстріляли місцеву лікарню. У січні того ж року співробітники СБУ затримали обох коригувальників ворожого вогню.

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Як встановило розслідування, засудженими є чоловік та дружина із Херсона, які проживали у цивільному шлюбі. На початку січня 2023 року вони потрапили у поле зору агресора, коли відгукнулися на "пропозицію" фсб в одному з російських телеграм-каналів.

Після дистанційного вербування російська спецслужба визначила завдання для своїх агентів: збирати інформацію про розташування підрозділів Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

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Росіян цікавили також можливі місця стаціонарного лікування поранених українських воїнів. Для передачі розвідданих фігуранти використовували месенджер і за це отримували гроші на власні банківські картки.

На підставі матеріалів розслідування Служби безпеки суд визнав агента-чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зраза, вчинена в умовах воєнного стану), а його дружину за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану).

Подружжя засудили до 15 років позбавлення волі.

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