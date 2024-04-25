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Новини Війна
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Подружжя агентів ФСБ, яке скоригувало ракетний удар по лікарні в Херсоні, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

херсон

До 15 років позбавлення волі засудили подружжя з Херсону, яке скоригувало ракети РФ на лікарню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Так, зловмисники коригували ракетні удари РФ по військовій та медичній інфраструктурі обласного центру.

"Задокументовано, що на початку 2023 року саме за їх наведенням окупанти обстріляли місцеву лікарню. У січні того ж року співробітники СБУ затримали обох коригувальників ворожого вогню.

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Як встановило розслідування, засудженими є чоловік та дружина із Херсона, які проживали у цивільному шлюбі. На початку січня 2023 року вони потрапили у поле зору агресора, коли відгукнулися на "пропозицію" фсб в одному з російських телеграм-каналів.

Після дистанційного вербування російська спецслужба визначила завдання для своїх агентів: збирати інформацію про розташування підрозділів Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

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Росіян цікавили також можливі місця стаціонарного лікування поранених українських воїнів. Для передачі розвідданих фігуранти використовували месенджер і за це отримували гроші на власні банківські картки.

На підставі матеріалів розслідування Служби безпеки суд визнав агента-чоловіка винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зраза, вчинена в умовах воєнного стану), а його дружину за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану).

Подружжя засудили до 15 років позбавлення волі.

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: одна людина загинула, ще 5 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Автор: 

вирок (1061) СБУ (12770) Херсон (3329)


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Топ коментарі
+13
А чому не пожиттєво???
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25.04.2024 12:14
+11
Усі агенти та навідники не повинні жити, навіть у тюрьмі. Тільки смерть.
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25.04.2024 12:24
+10
Я теж про це подумав! Вони, взагалі, не повинні жити - на їхніх руках стільки крові нашої, що ще 15 років їх кормити - дуже лагідне до ни наше "кривосуддя".
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25.04.2024 12:21
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А чому не пожиттєво???
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25.04.2024 12:14 Відповісти
Я теж про це подумав! Вони, взагалі, не повинні жити - на їхніх руках стільки крові нашої, що ще 15 років їх кормити - дуже лагідне до ни наше "кривосуддя".
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25.04.2024 12:21 Відповісти
И почему без конфискации? И почему в канун ареста, случайно не известить соседей и всех случайных прохожих?
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25.04.2024 12:24 Відповісти
Якщо це дійсно вони.
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25.04.2024 14:14 Відповісти
Ти жартуєш??? Виходить дали 15 років невинним??? Ти шо куриш???
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25.04.2024 23:40 Відповісти
четвертувати...то повний піз..ець..за вкрадених 5 пачок цигарок під час дії воєнного стану-7 років,за наводку ракет-15..тае враження,що суддя,сам агент фсб..
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25.04.2024 12:18 Відповісти
100пудово! Тому, мабуть, і не вказують який це суд був та хто з суддів так "постарався", бо цей вирок через якийсь час може бути зменшений "за хАрошєє повєдєніє".
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25.04.2024 12:24 Відповісти
Усі агенти та навідники не повинні жити, навіть у тюрьмі. Тільки смерть.
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25.04.2024 12:24 Відповісти
Судячи про бравурним заявам фсбу,в Україні агентів фсб виловіли більш, чим їх присутні в країнах ЄС,північной америці разом узятих.В мене поруч живе сусід під80,в нього є смарт(подарован внучкою),вона навчила його відправляти фото і користуватись вайбером.Так ось він також агент.
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25.04.2024 12:37 Відповісти
это шо - явка с повинной?
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25.04.2024 12:57 Відповісти
Ти даже не уявляєш скільки цього гівна фесебешного в Європі і Америці !!! Почитай Суворова " ледокол" якщо не помиляюсь, не звертай уваги що там кгб, все це перейшло до фесебе!!!!
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25.04.2024 23:47 Відповісти
За такі речі , це подружжя заслуговує на страту, але в нас немає
смертної кари , на жаль 🙁
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25.04.2024 12:38 Відповісти
Мразота,мало вигребли від кацапів в Херсоні під час окупації???
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25.04.2024 12:58 Відповісти
Такою визначили ціну, за УБИВСТВА УКРАЇНЦІВ, оті дивні судді МАЙДАНУ від портнова-лукаш… Татаров з ОПУ глибоко зхвильовані…
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25.04.2024 13:26 Відповісти
Для чого садити на 15 років в тюрму краще посадити на 2 години на палю .
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25.04.2024 13:35 Відповісти
С ускорителем и 10 минут досыть.
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25.04.2024 14:13 Відповісти
А краще прив`язати до двох нахилених смерек, та й вiдпустити. Там и 3-х секунд -досить.
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25.04.2024 14:15 Відповісти
Дивно. На підорашці строки за менше 25 років. А у нас панькаються із таким непотрібом
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25.04.2024 21:50 Відповісти
слишком мягкий приговор. надеюсь что на зоне с такими как они произойдут быстро несчастные случаи со смертельным исходом.
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16.05.2024 07:42 Відповісти
 
 