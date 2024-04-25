Двоє людей загинули, одна - зазнала поранень унаслідок вибуху в пункті прийому металобрухту на Львівщині
24 квітня у селі Старий Яр Львівської області пролунав вибуху пункті прийому металобрухту. Двоє людей загинули, одна - дістала поранень
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції у Львівській області.
Як попередньо встановили правоохоронці, 24 квітня 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту, розташований у селі Старий Яр.
Під час зважування металу відбувся вибух, внаслідок якого на місці події загинули чоловік, який привіз брухт та власниця пункту прийому – 42-річна місцева жителька. Жінка, яка приїхала із загиблим, зазнала численних травм і зараз перебуває у лікарні.
На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки, та спеціалісти-криміналісти.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України.
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