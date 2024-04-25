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Двоє людей загинули, одна - зазнала поранень унаслідок вибуху в пункті прийому металобрухту на Львівщині

брухт,металобрухт

24 квітня у селі Старий Яр Львівської області пролунав вибуху пункті прийому металобрухту. Двоє людей загинули, одна - дістала поранень

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, 24 квітня 58-річна мешканка одного з сіл Яворівського району разом зі своїм 54-річним сусідом привезли металеві предмети на пункт прийому металобрухту, розташований у селі Старий Яр.

Під час зважування металу відбувся вибух, внаслідок якого на місці події загинули чоловік, який привіз брухт та власниця пункту прийому – 42-річна місцева жителька. Жінка, яка приїхала із загиблим, зазнала численних травм і зараз перебуває у лікарні.

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На місці події працюють слідчі, спеціалісти-вибухотехніки, та спеціалісти-криміналісти.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 264 (Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів) Кримінального кодексу України. 

Автор: 

вибух (4436) жертви (1777) металобрухт (408) Львівська область (2417)


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Гинуть люди, за метал….
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25.04.2024 13:19 Відповісти
Таких випадків буде ще чимало. У нас після вдалого удару кацапів металеві уламки валяються вже біля року, відповідно, там постійно нишпорять збирачі металу, а от ДСНС попри обіцянки ніяк не доїде, хоча їхати хвилин з десять. А потім отримуємо подібні трагедії.
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25.04.2024 13:22 Відповісти
То не трагедія то жадібність і дурість . Село Старий Яр знаходиться неподалік Яворівського полігону ,це біля польського кордону , які воєнні дії у Львівській області ?
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25.04.2024 13:29 Відповісти
У нас теж глибокий тил і немає воєнних дій але вистачило одного вдалого попадання у потрібний час. Що там поблизу Яворівського полігона - уявлення не маю, але щось же вони знайшли та притягнули, якщо воно вибухнуло. А жадібність та дурість тут звісно, присутні - з цим не посперечаєшся.
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25.04.2024 13:37 Відповісти
А "металобрухт" знайшли на полігоні і належної охорони не поставили бо всі на війні . І що за цих придурків повинні відповідати військові ?
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25.04.2024 13:23 Відповісти
Полігон - це тисячі гектарів, як ви уявляєте його охорону...
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25.04.2024 14:13 Відповісти
Стпроцентно по яворовському полігону швендяли й назбирали "металобрухту".
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25.04.2024 13:40 Відповісти
 
 