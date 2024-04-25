У Києві та кількох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики зі сходу (оновлено)

В кількох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики зі сходу. Тривога тривала 22 хвилини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" - йдеться в повідомленні.

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О 13.22 було оголошено про відбій загрози.