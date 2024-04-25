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У Києві та кількох областях України оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики зі сходу (оновлено)

тривога

В кількох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики зі сходу. Тривога тривала 22 хвилини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!" - йдеться в повідомленні.

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О 13.22  було оголошено про відбій загрози.

Автор: 

Повітряні сили (2585) повітряна тривога (901) балістичні ракети (390)


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Звісно, адже гучно анонсували передачу допомоги
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25.04.2024 13:23 Відповісти
Он в іншій новині вже підказують москалям - що треба валити по нам, поки допомогу не отримали..
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25.04.2024 13:38 Відповісти
 
 