Литва має допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - міністр оборони Кащюнас

Литва може сприяти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Однак спершу варто дочекатися, як цю процедуру реалізовуватимуть у Польщі.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Очільник литовського оборонного відомства визнає, що необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни.

За словами міністра, Литва поки не розглядає конкретних заходів для цього і стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.

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"Напрямок правильний. (…) На які заходи це перетворюється, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно", - у четвер у Сеймі журналістам сказав Кащюнас.

Міністр оборони Литви запевнив, що ніхто не буде збирати і відвозити в Україну чоловіків. Однак зауважив, що їх можна обмежити, приміром, у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах.

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"Тож почекаймо та подивімося. Який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", - додав Кащюнас.

ПОВЕРНЕННЯ ЧОЛОВІКІВ ПРИЗОВНОГО ВІКУ В УКРАЇНУ

Нагадаємо, цього тижня Україна припинила видачу нових паспортів чоловікам призовного віку, які мешкають за кордоном.

Того ж дня міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.