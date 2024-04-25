Литва має допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - міністр оборони Кащюнас
Литва може сприяти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Однак спершу варто дочекатися, як цю процедуру реалізовуватимуть у Польщі.
Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Очільник литовського оборонного відомства визнає, що необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни.
За словами міністра, Литва поки не розглядає конкретних заходів для цього і стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.
"Напрямок правильний. (…) На які заходи це перетворюється, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно", - у четвер у Сеймі журналістам сказав Кащюнас.
Міністр оборони Литви запевнив, що ніхто не буде збирати і відвозити в Україну чоловіків. Однак зауважив, що їх можна обмежити, приміром, у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах.
"Тож почекаймо та подивімося. Який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", - додав Кащюнас.
ПОВЕРНЕННЯ ЧОЛОВІКІВ ПРИЗОВНОГО ВІКУ В УКРАЇНУ
Нагадаємо, цього тижня Україна припинила видачу нових паспортів чоловікам призовного віку, які мешкають за кордоном.
Того ж дня міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.
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І Путін скаже: дивіться як українців ********! Дивіться який запит на РФ підданство! Скільки з тої України тікають!
І все!
І то дійсно для України буде ВСЕ!!! Кінець допомоги, кінець донатам, за вухо за стіл перемовин і кінець!
Укр влада то повний тупізм. Далі свого носа (і кішеній ) вже ну просто нічого не бачать!
Так все просто! Як в шахах.
так буде ще крутіший імідж малороса-зрадника
а посмертно - геройськи загинув за раЗЗєю, то ваабще буде капець
або надавати статус біженця людям з кількох областей України: Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської та Чернігівської. бо серед українських біженців більшість "біженців" зі Львова та Франківська.
Наші очільники тільки мізки навчились засирати.
Тому сусіди не дуже з нами співпрацюють. Поганому навчать.
Білорусь теж "опозиціонерів" повиганяла, теж не дає оформлення документів.
Інші країни зробили їм тимчасовий паспорт і все.
Тож, це не має сенсу. Тільки більше буде резидентів.