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Литва має допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - міністр оборони Кащюнас

військовий,мобілізація,квиток

Литва може сприяти Україні в поверненні чоловіків призовного віку. Однак спершу варто дочекатися, як цю процедуру реалізовуватимуть у Польщі.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Очільник литовського оборонного відомства визнає, що необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни.

За словами міністра, Литва поки не розглядає конкретних заходів для цього і стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.

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"Напрямок правильний. (…) На які заходи це перетворюється, напевно, поки що важко сказати. Мабуть, про це потрібно буде говорити конкретно", - у четвер у Сеймі журналістам сказав Кащюнас.

Міністр оборони Литви запевнив, що ніхто не буде збирати і відвозити в Україну  чоловіків. Однак зауважив, що їх можна обмежити, приміром, у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах.

Також читайте: Польща готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - міністр оборони Косіняк-Камиш

"Тож  почекаймо та подивімося. Який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", - додав Кащюнас. 

ПОВЕРНЕННЯ ЧОЛОВІКІВ ПРИЗОВНОГО ВІКУ В УКРАЇНУ

Нагадаємо, цього тижня Україна припинила видачу нових паспортів чоловікам призовного віку, які мешкають за кордоном.

Того ж дня міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

Автор: 

Литва (2378) мобілізація (3020)


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Топ коментарі
+14
Ну тепер в Литві,Польщі і інших не дуже демократичних країнах українських біженців стане набагато менше. Багато країн уже заявило що не будуть висилати нікого, серед таких - ФРН.
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25.04.2024 14:01
+14
А Монако приєднається до ініціативи Литви та Польщі?
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25.04.2024 14:09
+13
А чому лише чоловіків? Повернути треба всіх, хто двічі "зробив їх разом" у 19-му.
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25.04.2024 14:04
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Це все було справою часу, будьмо вдячні цим країнам, за те що вони нам всі зробили.
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25.04.2024 14:27 Відповісти
Сусід поховав матір, продав машину, взяв рюкзак і вже в Чехії. Ви інтенет-вертухаї в своїх кабінетах не проібіть хоч тих пару десятків млн що залишились
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25.04.2024 14:28 Відповісти
Молодець. Герой. Ну так, життя ж одне. Тільки аби він ще зробив ласку, і нікому не казав, що він українець. І паспорт не показував
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25.04.2024 14:49 Відповісти
Незаконный выезд из страны во время военного положения нужно признать уголовным преступлением и потом добиваться экстрадиции преступников!
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25.04.2024 14:28 Відповісти
А из оккупированньіх территорий, мона?
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25.04.2024 14:38 Відповісти
До речі так! Щоб мати можливість існувати і назавжди закрити то питання, дехто піде і в рф консульства питати громадянство, а ті тільки і чекають того. Не для фронту , а для Іміджу!
І Путін скаже: дивіться як українців ********! Дивіться який запит на РФ підданство! Скільки з тої України тікають!
І все!
І то дійсно для України буде ВСЕ!!! Кінець допомоги, кінець донатам, за вухо за стіл перемовин і кінець!
Укр влада то повний тупізм. Далі свого носа (і кішеній ) вже ну просто нічого не бачать!
Так все просто! Як в шахах.
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25.04.2024 14:28 Відповісти
і для фронту теж !

так буде ще крутіший імідж малороса-зрадника
а посмертно - геройськи загинув за раЗЗєю, то ваабще буде капець
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25.04.2024 14:38 Відповісти
не сумінваюся що такі як ви побіжите в кацапію просити громадянства. Але кацапія ще не таких як ви, хитрови*баних нагибала і роги обламувала.
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26.04.2024 02:00 Відповісти
Зелена влада смачно наперділа, тепер Європі необхідне провітрювання...
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25.04.2024 14:29 Відповісти
Nu iesli ti Ukrainec , to ispolnai dolg pered temi , katorie na peredke zhertvuiut zhizniu zahishcaia Ukrainu !! A iesli ti prosta tupoi haholchik , tak nesmerdi tut ...
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25.04.2024 14:36 Відповісти
Іноземний пане, а яке вам діло до мобілізації в чужій для вас країні? Чи може понаїхавший "ухилянт" у вас роботу чи жінку забрав?
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25.04.2024 14:40 Відповісти
пан взагалі прихистив хитровиєб*них. То як пан вирішить, то так і буде
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26.04.2024 02:02 Відповісти
Я не розумію з чого такий гвалт. Один посадовець сказав, то й що, завтра скажуть інше. А головне , що там панує закон і права людини це головне. Надіюсь і в нас колись буде так.
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25.04.2024 14:37 Відповісти
Багато з нас того свята вже не побачать...
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25.04.2024 14:40 Відповісти
На третьому році повномасштабки ви все ще не зрозуміли? Під час великої війни всі ці закони і права людини- це піщані замки. Сьогодні вони такі, завтра будуть зовсім інші, якщо взагалі будуть. І європейські країни тут не виключення.
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25.04.2024 15:03 Відповісти
до цього рішення врешті прийдуть всі країни Європи.
або надавати статус біженця людям з кількох областей України: Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської та Чернігівської. бо серед українських біженців більшість "біженців" зі Львова та Франківська.
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25.04.2024 14:40 Відповісти
От , правильно , біженцями можуть бути тільки жінки з дітьми ! І будуть надавати статус виключно жінкам . Як вам таке ? І так буде ! Я-за !
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25.04.2024 14:49 Відповісти
А чого це так? Наявність відмінного органа між ногами не має давати жодних переваг. Гендерна рівність - новий світовий тренд. Для жінок повно роботи в тилу. Багато з них голосували "по приколу", втекли, отримують халявну мат.допомогу в ЄС, а хати свої здають біженцям з Харківщини. Де тут справедливість?
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25.04.2024 15:25 Відповісти
Жінки теж воюють . А ти гендернозахвильованний ?
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25.04.2024 16:01 Відповісти
А ви, тітко, з касти "мущіна должен"?
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25.04.2024 16:04 Відповісти
Ні . До речі , я медик ( тактична медицина ) , а ви ? От цікаво , а як ви зібралися допомагати Неньці ? І , я тут на форумі давно , ми один одного знаємо , навіть де хто живе , сім'ї.. А ви з'явилися , і ведете себе як бот зелений .
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25.04.2024 16:10 Відповісти
Критерії поведінки "зеленого бота" можна озвучити?
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25.04.2024 16:46 Відповісти
Ви мабуть трішки поспішили і назвали рф монархією. Поки що московитська територія юридично вважаються республікою. А в республіках не підданство а громадянство. Піддані його величності короля чи королеви лише в монархіях, а в республіках - громадяни.
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25.04.2024 14:42 Відповісти
Якщо "батальон монако" не буде витрачати у Європі гроши на своє розкішне життя, то Україна не чекала би, коли Амеріка надасть ій допопогу у 61 ярд дол.
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25.04.2024 14:45 Відповісти
Литва вже допомогла Україні "повернути" колаборанта та зрадника шарія, з ухилянтами буде те саме. Єврокомісія вже зробила заяву, що в питанні захисту не буде розділяти українців по статі та призовному статусу і Польша з Литвою як члени ЄС будуть змушені дотримуватися цієї політики. Примітно, що ці резонансні заяви зробили урядовці, які не мають жодного відношення до міграційної або соціальної політики, схоже що їх мета стимулювати виїзд з країн нелегалів та утриманців, які досі не працевлаштувалися.
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25.04.2024 14:48 Відповісти
Господи, все делается проще - дать три недели, на возвращение. Через три недели аннулировать паспорта и права.
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25.04.2024 14:49 Відповісти
Умненький ты наш, а потом руководство Литвы в Брюсселе дружно станет раком с баночкой вазелина. Литва дотационная страна и будет делать так как скажет Брюссель. Кстати денюшка на содержание беженцев не литовская, а евросоюзовская😄😄😄
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25.04.2024 16:32 Відповісти
Жили, были - Дед, его Кот, Мыши и разноцветные Воробушки. Жили они дружно. Дед приносил в дом зерно и сметану Мыши потихоньку воровали зерно, Кот тырил сметану, разноцветные Воробушки весело чирикали восхваляя Деда и веселя Кота. Воробушки часто окраску меняли, то они были померанчевые , то сине белыми, а потом стали зеленые как попугайчики. Дед был не жадным и прощал Мышкам и Коту их «безобидное» воровство, но случилась неприятность, заснул Дед, и долго не хотел просыпаться. У Мышей кончилось зерно, а у кота сметана ( а воробушки так и продолжали щебетать (сколько им нужно)). Свело у Кота живот от голода, и он вспомнил, что еще есть Мыши ( - « А давай-ка я их съем»). Но Мыши были не согласны с такой постановкой вопроса и попрятались по норкам, некоторые с голодухи убежали в поля за пропитанием. Злиться Кот! Из норки не может выловить Мышей, в полях далеко, да и там законы свои могут и задницу надрать. Только зеленые Воробьи, раскрашенные под попугайчиков, весело щебетали развлекая Кота им в их маленькие головки не приходила мысль, что Кот когда очень проголодаться запросто их слопает без всяких угрызений совести ведь Кот обычное хищное животное!
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25.04.2024 15:08 Відповісти
Nenado obracat vnianija na Kaciunasa,on jest nikto v etom voprose.On ministr oboroni,pust etim i zanimajetsia kak polozeno,a ne resajet za drugix ministrov sto delat.Populist on jest izobrozajet sto vezde on sto to ponimajet
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25.04.2024 15:14 Відповісти
Розкажіть про закон Червінському.
Наші очільники тільки мізки навчились засирати.
Тому сусіди не дуже з нами співпрацюють. Поганому навчать.
Білорусь теж "опозиціонерів" повиганяла, теж не дає оформлення документів.
Інші країни зробили їм тимчасовий паспорт і все.
Тож, це не має сенсу. Тільки більше буде резидентів.
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25.04.2024 15:47 Відповісти
Дуже вірно, дуже правильно. Закордонні виборчі дільниці у 2019 році дали 112 % ЗА "хотьпаржом". Подяка вам незабарилася. А що ж, нам тут самим, без вас ржать?
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25.04.2024 15:51 Відповісти
Наскільки мені відомо, то як раз Львів, частково Київ і Вінниця, і закордонні дільниці проголосували в основному за Пороха
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25.04.2024 19:27 Відповісти
В мене тільки троє тих, хто виїхали за кордон знайомих. Але вони всі виїхали цілком законно. У одного троє неповнолітних дітей і білий білет. У другого дружина має інвалидність, третій виїхав ще 8 років назад у Польщу працювати, потім сім'ю туди забрав, діти до школи ходять. І вони повини це покинути? Я б на їх місті, не покинув дітей. Якщо Зеленські силою це зробить, значить будуть дуже жалкувати. Зеленський робить все, що сталося все те, чого він так боїться. Злісна непокора і майдани.
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25.04.2024 16:07 Відповісти
Блин, министр обороны. Нашли кого слушать. Собака лает , караван идет.
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25.04.2024 16:34 Відповісти
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