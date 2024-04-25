Російські загарбники розпочали призов на строкову службу молоді на ТОТ Запоріжжя
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни розпочали призов на строкову службу молоді.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти розпочинають призов на строкову службу молоді з захоплених територій Запорізької області. Наприкінці березня диктатор Путін підписав указ про призов на строкову службу громадян ерефії. Виключень для нових окупованих територій в указі немає", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, в середині квітня голова окупаційної "адміністрації" Запорізької області та зрадник України Євген Балицький створив призовні комісії.
"Про свої гучні заяви, що мешканців ТОТ не призиватимуть на службу, щонайменше 5 років, тепер мовчить. Залучення мешканців ТОТ до служби в армії країни-окупанта - це порушення міжнародного законодавства", - наголосив глава Запорізької ОВА.
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повісити Балицького на шибенниці
Мені принципі плювати на кацапів і на їх стиль життя, але отой висєр який ви несете окрім сміху не викликає нічого.
П.С. - мені плювати як на одну так і на іншу сторону, різниця в даному випадку тільки у кольорі прапора!!!! Тож пшли вон, ато людей які вірять що в кацапів є пропаганда а у нас ні, адекватно сприймати неможливо!!!....
Доречі, виглядає як ниття, коли м'ясо то не особо хоче йти і вмирати за вишиванку)... І весь патріотизм можна визначити по ЗАКРИТИХ КОРДОНАХ, бо скільки б не спало патріотичним проносом комюніті цензора але суті це не змінить, громадяни ставляться до держави так як і вона до них, і підставляти свою сраку за синьо-жовтий прапор ніхто адекватний не хоче!!!
Бо в нас майже нікого в перший місяц на передок посилають .
А там -- ждуни з захоплених теріторій в першую добу можуть голову скласти .
Бо буряти це не останній сорт для ***** ... й навіть м"ясо з дирлянії , ні -- останній сорт гарматного м"яса це ждуни за захоплених земель після лютого 2022 року .
он вам ничего не обещал, лише дорікав попереднику, то ж з якого дива ти вирішив, що з з таким твоїм вибором життя стане краще, а війна скінчиться, непонятно...
ти розумієш, що є одним із тих, хто обрав оце горе, що всі маємо, а ти конкретно все втратив?...
але от не втік він, а здав територій не менше ніж янукович, який втік...
тепер ти в чомусь запевнюєш..