Російські загарбники розпочали призов на строкову службу молоді на ТОТ Запоріжжя

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни розпочали призов на строкову службу молоді.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти розпочинають призов на строкову службу молоді з захоплених територій Запорізької області. Наприкінці березня диктатор Путін підписав указ про призов на строкову службу громадян ерефії. Виключень для нових окупованих територій в указі немає", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в середині квітня голова окупаційної "адміністрації" Запорізької області та зрадник України Євген Балицький створив призовні комісії.

"Про свої гучні заяви, що мешканців ТОТ не призиватимуть на службу, щонайменше 5 років, тепер мовчить. Залучення мешканців ТОТ до служби в армії країни-окупанта - це порушення міжнародного законодавства", - наголосив глава Запорізької ОВА.

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