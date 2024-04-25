Рашисти вдарили КАБом по інфраструктурі Сум. На місці атаки працюють всі необхідні служби, - ОВА

Сьогодні, 25 квітня російські окупанти застосували КАБ, вдаривши по інфраструктурі міста Суми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Російські терористи, нехтуючи правилами війни, міжнародними конвенціями, продовжують чинити злочини проти мирного населення Сумщини", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська випустили ракету в бік Сум. У місті пролунав вибух.

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