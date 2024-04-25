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Новини Війна
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Рашисти вдарили КАБом по інфраструктурі Сум. На місці атаки працюють всі необхідні служби, - ОВА

Рашисти вдарили КАБом по інфраструктурі Сум.

Сьогодні, 25 квітня російські окупанти застосували КАБ, вдаривши по інфраструктурі міста Суми.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

"На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки уточнюються.

Російські терористи, нехтуючи правилами війни, міжнародними конвенціями, продовжують чинити злочини проти мирного населення Сумщини", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська випустили ракету в бік Сум. У місті пролунав вибух.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ завдали ракетного удару по передмістю Сум (оновлено)

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обстріл (28196) Суми (808) КАБ (345)


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рашисти піда.ри здохніть.
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25.04.2024 19:04 Відповісти
Від орди дикої, зомбованої, безмозглої, дебільної кращого не очікувати.
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25.04.2024 20:04 Відповісти
 
 