У Кремлі брешуть про нібито плани Польщі анексувати частину територій України, - глава МЗС Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не має жодних територіальних претензій до України, як про це твердить російська пропаганда. Польський міністр наголосив українською мовою, що Львів та інші регіони держави - це Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF.

РФ хоче посварити українців та поляків

"Росія бреше про нібито наявні у Польщі плани щодо анексії частини України. Донбас - це Україна; Крим - це Україна. Львів, Волинь, колишня Східна Галичина - це теж Україна. Тому я повторюю це (українською мовою - ред.), щоб це почули й в Кремлі: Львів - це Україна", - заявив Сікорський.

Глава МЗС Польщі наголосив, що російські лідери та пропагандисти хочуть розділити поляків та українців.

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Польща має відігравати важливу роль у відновленні України

Він зазначив, що Польща для підвищення ефективності дій долучилася до декларації країн G7 про взаємні довгострокові зобов'язання щодо України.

Сікорський зауважив, що як сусідня країна, військовий, гуманітарний та енергетичний центр, Варшава хоче брати участь у формуванні цих зобов'язань, а не спостерігати збоку, як це роблять інші.

Міністр зазначив, що польські компанії мають відігравати важливу роль у відновленні української економіки та інфраструктури.

Глава МЗС Польщі наголосив, що для підтримки їхніх зусиль було створено посаду уповноваженого з відновлення України. Найближчим часом у Польщі також розпочне свою діяльність представництво Управління ООН з обслуговування проєктів.

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Росія має відповісти за шкоду, завдану Україні досі. Важливим інструментом у боротьбі з агресором є ефективні санкції ЄС, додав Сікорський.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська пропаганда систематично розповсюджує фейки про те, що Польща нібито має намір захопити частину території західної України.