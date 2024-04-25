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У Кремлі брешуть про нібито плани Польщі анексувати частину територій України, - глава МЗС Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава не має жодних територіальних претензій до України, як про це твердить російська пропаганда. Польський міністр наголосив українською мовою, що Львів та інші регіони держави - це Україна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF.

РФ хоче посварити українців та поляків

"Росія бреше про нібито наявні у Польщі плани щодо анексії частини України. Донбас - це Україна; Крим - це Україна. Львів, Волинь, колишня Східна Галичина - це теж Україна. Тому я повторюю це (українською мовою - ред.), щоб це почули й в Кремлі: Львів - це Україна", - заявив Сікорський.

Глава МЗС Польщі наголосив, що російські лідери та пропагандисти хочуть розділити поляків та українців.

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Польща має відігравати важливу роль у відновленні України 

Він зазначив, що Польща для підвищення ефективності дій долучилася до декларації країн G7 про взаємні довгострокові зобов'язання щодо України.

Сікорський зауважив, що як сусідня країна, військовий, гуманітарний та енергетичний центр, Варшава хоче брати участь у формуванні цих зобов'язань, а не спостерігати збоку, як це роблять інші.

Міністр зазначив, що польські компанії мають відігравати важливу роль у відновленні української економіки та інфраструктури.

Глава МЗС Польщі наголосив, що для підтримки їхніх зусиль було створено посаду уповноваженого з відновлення України. Найближчим часом у Польщі також розпочне свою діяльність представництво Управління ООН з обслуговування проєктів.

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Росія має відповісти за шкоду, завдану Україні досі. Важливим інструментом у боротьбі з агресором є ефективні санкції ЄС, додав Сікорський.

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська пропаганда систематично розповсюджує фейки про те, що Польща нібито має намір захопити частину території західної України.

Автор: 

дезінформація (340) Польща (8474) росія (64911) Сікорський (241)


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Топ коментарі
+9
Кацапи чомусь впевнені, що їх оточують такі ж брехливі мразі, як вони самі.
Вони не уявляють, що світ може жити за іншими правилами.
Для них є нормою - заявляти, що Крим це Україна, а потім віроломно захопити його.
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25.04.2024 15:15
+7
А що хіба хоч одному слову рашистів можна вірити ? це злочине нациське терористичне утворення під назвою рф ,цей так званий народ не вміє житти і іншим не дає ,це світове зло яке несе лише смерть ,розруху ,брехню і хаос.
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25.04.2024 15:15
+3
от тому і виправдовується.
всі ж були впевнені, що київ впаде за три дні.
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25.04.2024 15:26
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А хоч би й так, яке рязанське свиняче діло з ким хоче дружити чи, в кацапському пааанятію, під ким ходити Україна. Якщо б таке і сталося, то краще бути шматком Польщі, ніж шматком лайна в кацапській гноярці. До речі, автоматично стали би членом ЄС та НАТО... так що не все так і погано, а кацапи би слиною вдавались і вишенька на тортику, - вираз морди ліца колективного рязанського івана-дурака🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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25.04.2024 15:14 Відповісти
Є лише один невеликий нюанс - Польща і поляки почуваються комфортно в мононаціональній державі і не хочуть анексувати жодні непольські території (чи приймати великі непольські меншини). Навіть якби Садовий прийшов у Сейм і просив приєднати Львів до Польщі, його б не прийняли.
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25.04.2024 19:23 Відповісти
а що кажуть польські фермери ?
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25.04.2024 15:15 Відповісти
Кацапи чомусь впевнені, що їх оточують такі ж брехливі мразі, як вони самі.
Вони не уявляють, що світ може жити за іншими правилами.
Для них є нормою - заявляти, що Крим це Україна, а потім віроломно захопити його.
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25.04.2024 15:15 Відповісти
А що хіба хоч одному слову рашистів можна вірити ? це злочине нациське терористичне утворення під назвою рф ,цей так званий народ не вміє житти і іншим не дає ,це світове зло яке несе лише смерть ,розруху ,брехню і хаос.
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25.04.2024 15:15 Відповісти
Нічого дивного-бо брехня це одна із ісконних лапотних духовних скрєп...
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25.04.2024 15:15 Відповісти
ХІБА НЕ ПОЛЯКИ ОБГОВОРЮВАЛИ В ПЕРШІ ДНІ НАПАДУ КАЦАПІВ ПРО РОЗПОДІЛ УКРАЇНИ ???

Екс-глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що в перші дні війни влада країни продумувала план поділу України. Якби росії вдалося захопити всі території, які вона планувала, то західна Україна, ймовірно, відійшла б уже Польщі.
Про це колишній міністр закордонних справ Польщі розповів в інтерв'ю https://wiadomosci.radiozet.pl/Gosc-Radia-ZET/radoslaw-sikorski-o-jednej-liscie-opozycji-bede-sie-o-to-modlil-23012023 Gość Radio ZET , повідомляє https://www.wprost.pl/kraj/11059993/radoslaw-sikorski-o-rozbiorze-ukrainy-pan-to-powiedzial-calkowicie-na-trzezwo.html Wprost.pl . За його словами, уряд не знав, чого очікувати від війни і всерйоз продумував цей план.
https://telegraf.com.ua/ukr/ukraina/2023-01-23/5776479-u-polshchi-zamislyuvalisya-pro-podil-ukraini-ziznannya-eks-ministra-prizvelo-do-velikogo-skandalu Радослав Сікорський про поділ України - Польща на початку війни замислювалася про це - Телеграф (telegraf.com.ua)

https://wiadomosci.radiozet.pl/Gosc-Radia-ZET/radoslaw-sikorski-o-jednej-liscie-opozycji-bede-sie-o-to-modlil-23012023 Radosław Sikorski o jednej liście opozycji: Będę się o to modlił - Gość Radia ZET 23.01.2023 (radiozet.pl)

https://www.wprost.pl/kraj/11059993/radoslaw-sikorski-o-rozbiorze-ukrainy-pan-to-powiedzial-calkowicie-na-trzezwo.html Radosław Sikorski o rozbiorze Ukrainy. "Pan to powiedział całkowicie na trzeźwo?" - Wprost
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25.04.2024 15:23 Відповісти
от тому і виправдовується.
всі ж були впевнені, що київ впаде за три дні.
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25.04.2024 15:26 Відповісти
Цікаво дивитися як два троля переписуть між собою, ( або один сам з собою, з 2 акаунтів) ви троляки лишньохромосомі реально думаєте, що хтось вірить у сколківській нісенітниці, що ви несете?!?!! 🤣 Якщо так то ви ще більше лишньохромосомі ніж ми раніше думали! Один жене х йню на Союзників, інший Київ з маленької букви пише!
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25.04.2024 16:10 Відповісти
для вас імбецилів стараюся. веселись.

до речі, скільки в тебе хромосом? і яка остання?
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25.04.2024 16:17 Відповісти
Сікорський говорив нісенітницю про "поділ України", намагаючись атакувати своїх політичних ворогів і поширюючи кремлівську пропаганду .
Варто перекласти назву однієї зі статей українською мовою. Питання до Сікорського про поділ України. - "Ти сказав це зовсім тверезий?"(існує поширена думка, що Сікорський викладає записи в Інтернеті в п'ятницю ввечері, будучи п'яним).
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25.04.2024 19:14 Відповісти
московія це територія брехні, пекла і зради , непотрібно казати що вони брешуть вони створилися завдяки брехні... це їх вони дихають цим
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25.04.2024 15:25 Відповісти
Проблема цивілізованих країн а тому, що вони лише реагують на кацапські ІПСО - щось пояснюють, виправдовуються.

Запустіть ІПСО, що Україна після Перемоги (яка спровокує розпад кацапстану) віддасть Польщі смоленську область.

І хай кацапи напрягаються, а не ми з поляками...
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25.04.2024 15:29 Відповісти
Все вірно. Але Україна має спробувати передати Польщі не Смоленськ, а Кенігсберзьку область (давні польські території
- протягом століть).
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25.04.2024 19:04 Відповісти
жарт
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25.04.2024 19:38 Відповісти
Нє, нє, то все Омерика: голібаби джінци, жувачка...
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25.04.2024 15:36 Відповісти
урря!
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25.04.2024 15:59 Відповісти
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25.04.2024 16:00 Відповісти
Ми хочемо в Євросоюз.ЄС - це по суті країна з однією валютою,одним законодавством і єдиними кордонами.Німці завойовували колись Польщу,французи Італію...а тепер в тому потреби нема.Для німця Польща тепер своя країна - їдь,живи,відкривай бізнес - аби гроші...Світ глобалізується,люди стають космополітами,от тільки не "безродними",бо національність то є культура,традиціі,уклад життя,які в ЄС шануються...Але ніхто з нас не хоче в росію,навіть я,який більшу частину життя прожив при срср - і це не була гірша частина мого життя.Бо там ти - мурашка,яку можуть роздавити в будь який момент,і це навіть не залежить від твого статусу.В росіі один пан,ті що ближче - холуї,ті що дальше - раби.
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25.04.2024 17:25 Відповісти
Нісенітниця і фігня. В ЄС йде запекла боротьба за національні інтереси. Лише сильні країни з сильною національною ідентичністю почуваються комфортно в ЄС.
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25.04.2024 18:56 Відповісти
 
 