Рада підтримала законопроєкт про створення Реєстру постраждалих осіб унаслідок збройної агресії РФ
Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №10256 про облік осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії РФ проти України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Законодавча ініціатива №10256 була підтримана 295 голосами.
Що передбачає законопроєкт №10256
Проєктом акта пропонується визначити правові та організаційні засади створення та функціонування Державного реєстру осіб, постраждалих унаслідок збройної агресії РФ проти України.
У Реєстрі здійснюватиметься:
- облік громадян, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;
- інформаційні обміни між державними інформаційними системами, в частині обмінів інформацією про фіксацію шкоди життю та здоров’ю громадян, якої було завдано внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;
- облік видатків державного та місцевих бюджетів, бюджетів соціальних фондів, пов’язаних з наданням допомоги та підтримки громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
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Пропозиція США щодо використання майбутніх відсотків від заморожених https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/zamorozheni-aktivi-rf-na-korist-ukrajini-jakij-stsenarij-najbilsh-virohidnij-the-economist.html російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів для допомоги Україні замість їх конфіскації набирає популярність серед країн G7. Про це https://www.reuters.com/world/us-proposal-frozen-russian-asset-revenues-gaining-ground-g7-officials-say-2024-04-25/ Reuters розповіли два посадовці G7.https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/shvejtsarija-zajavila-pro-zmenshennja-vartosti-zamorozhenikh-rosijskikh-aktiviv.html Швейцарія заявила про зменшення вартості заморожених російських активів
Використання відсотків, отриманих від заморожених активів РФ, які становитимуть близько 5 мільярдів доларів на рік, стає одним із найпопулярніших варіантів подолання розбіжностей між США та Європою напередодні саміту лідерів G7 в Італії в червні.
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