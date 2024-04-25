Рада підтримала законопроєкт про створення Реєстру постраждалих осіб унаслідок збройної агресії РФ

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №10256 про облік осіб, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Законодавча ініціатива №10256 була підтримана 295 голосами.

Що передбачає законопроєкт №10256

Проєктом акта пропонується визначити правові та організаційні засади створення та функціонування Державного реєстру осіб, постраждалих унаслідок збройної агресії РФ проти України.

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У Реєстрі здійснюватиметься:

облік громадян, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

інформаційні обміни між державними інформаційними системами, в частині обмінів інформацією про фіксацію шкоди життю та здоров’ю громадян, якої було завдано внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України;

облік видатків державного та місцевих бюджетів, бюджетів соціальних фондів, пов’язаних з наданням допомоги та підтримки громадянам, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

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