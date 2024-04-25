КМДА все ж не планує демонтаж колишньої Арки Дружби народів попри позбавлення її статусу пам’ятки
Колишню Арку Дружби народів у Києві не демонтуватимуть, натомість простір біля неї отримає нову концепцію.
Про це заявили в департаменті культури Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Там нагадали, що монумент є візитівкою міста, і його сенс нині переосмислений.
"Після фахового вивчення та консультацій із громадськістю робоча група КМДА з вивчення питань щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою росії та СРСР, з публічного простору міста Києва 19 січня цього року прийняла рішення про збереження арки "Свободи українського народу", - наголосили в департаменті.
У КМДА зазначили, що Київ перебуває на "фінальній стадії декомунізації та дерусифікації обʼєктів".
Загалом представники столичної влади разом із фахівцями профільних інституцій Національної академії наук України, Інституту Національної пам’яті й експертами сформували перелік із 297 об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії й СРСР, та рекомендували їх до усунення і/або переміщення до спеціально визначених місць зберігання. Ідеться про 95 пам’ятників і понад 200 пам’ятних знаків й елементів оздоблення.
"Окрім того, витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж арки "Свободи українського народу" не є сьогодні найнагальнішим питанням. Адже під час воєнного стану місто насамперед спрямовує фінанси на допомогу Збройним силам України, безперебійне функціонування бюджетної сфери та вирішення життєво важливих потреб столичних мешканців", - додали в КМДА.
Хто і чому хоче демонтажу Арки?
Як повідомлялося, 16 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.
Наприкінці березня експерта комісія Українського інститут нацпам’яті дійшла висновку, що самого лише перейменування недостатньо, і Арку треба демонтувати.
В КМДА зазначили, що не хочуть зносити арку. Крім того, вона є пам’яткою історії місцевого значення. Після цього Мінкульт позбавив Арку статусу пам’ятки і повідомив, що тепер монумент може бути демонтований.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
від охочих, не відіб'єшся.
хто зна, коли та війна скінчиться, а грошики тютю....
і кацапи сказяться, і вступ в ЄС гарантований, росходів всього на фарбу
Памятаймо про Сибібори та розстріляне Відродження, зокрема, у листопаді 1937 року!!
Слава Україні! Пам'ятаймо її Історію!!
Хіба що у хворобливій уяві таких персонажів, як директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА соловйової.
Це щоб не сумнівались, хто засідає в КМДА.
Президент Владимир Безуглый посетит очередную сессию Рады
Она проведет в тюрьме семь лет.
У Вінниці міська влада така ж московитська.