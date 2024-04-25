КМДА все ж не планує демонтаж колишньої Арки Дружби народів попри позбавлення її статусу пам’ятки

Колишню Арку Дружби народів у Києві не демонтуватимуть, натомість простір біля неї отримає нову концепцію.

Про це заявили в департаменті культури Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що монумент є візитівкою міста, і його сенс нині переосмислений.

"Після фахового вивчення та консультацій із громадськістю робоча група КМДА з вивчення питань щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою росії та СРСР, з публічного простору міста Києва 19 січня цього року прийняла рішення про збереження арки "Свободи українського народу", - наголосили в департаменті.

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У КМДА зазначили, що Київ перебуває на "фінальній стадії декомунізації та дерусифікації обʼєктів".

Загалом представники столичної влади разом із фахівцями профільних інституцій Національної академії наук України, Інституту Національної пам’яті й експертами сформували перелік із 297 об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії й СРСР, та рекомендували їх до усунення і/або переміщення до спеціально визначених місць зберігання. Ідеться про 95 пам’ятників і понад 200 пам’ятних знаків й елементів оздоблення.

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"Окрім того, витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж арки "Свободи українського народу" не є сьогодні найнагальнішим питанням. Адже під час воєнного стану місто насамперед спрямовує фінанси на допомогу Збройним силам України, безперебійне функціонування бюджетної сфери та вирішення життєво важливих потреб столичних мешканців", - додали в КМДА.

Хто і чому хоче демонтажу Арки?

Як повідомлялося, 16 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.

Наприкінці березня експерта комісія Українського інститут нацпам’яті дійшла висновку, що самого лише перейменування недостатньо, і Арку треба демонтувати.

В КМДА зазначили, що не хочуть зносити арку. Крім того, вона є пам’яткою історії місцевого значення. Після цього Мінкульт позбавив Арку статусу пам’ятки і повідомив, що тепер монумент може бути демонтований.