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Новини
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КМДА все ж не планує демонтаж колишньої Арки Дружби народів попри позбавлення її статусу пам’ятки

арка,дружби,народів

Колишню Арку Дружби народів у Києві не демонтуватимуть, натомість простір біля неї отримає нову концепцію.

Про це заявили в департаменті культури Київської міської державної адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Там нагадали, що монумент є візитівкою міста, і його сенс нині переосмислений.

"Після фахового вивчення та консультацій із громадськістю робоча група КМДА з вивчення питань щодо усунення пам’ятних об’єктів, пов’язаних з історією і культурою росії та СРСР, з публічного простору міста Києва 19 січня цього року прийняла рішення про збереження арки "Свободи українського народу", - наголосили в департаменті.

Читайте: Колишню Арку Дружби народів позбавлено статусу пам’ятки. Тепер монумент може бути демонтований, - Мінкульт

У КМДА зазначили, що Київ перебуває на "фінальній стадії декомунізації та дерусифікації обʼєктів".

Загалом представники столичної влади разом із фахівцями профільних інституцій Національної академії наук України, Інституту Національної пам’яті й експертами сформували перелік із 297 об’єктів, пов’язаних з історією та культурою Росії й СРСР, та рекомендували їх до усунення і/або переміщення до спеціально визначених місць зберігання. Ідеться про 95 пам’ятників і понад 200 пам’ятних знаків й елементів оздоблення.

Дивіться: На станції метро "Площа Українських Героїв" в Києві встановили нові літери. ФОТО

"Окрім того, витрата значних коштів з міського бюджету на демонтаж арки "Свободи українського народу" не є сьогодні найнагальнішим питанням. Адже під час воєнного стану місто насамперед спрямовує фінанси на допомогу Збройним силам України, безперебійне функціонування бюджетної сфери та вирішення життєво важливих потреб столичних мешканців", - додали в КМДА.

Хто і чому хоче демонтажу Арки?

Як повідомлялося, 16 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.

Наприкінці березня експерта комісія Українського інститут нацпам’яті дійшла висновку, що самого лише перейменування недостатньо, і Арку треба демонтувати.

В КМДА зазначили, що не хочуть зносити арку. Крім того, вона є пам’яткою історії місцевого значення. Після цього Мінкульт позбавив Арку статусу пам’ятки і повідомив, що тепер монумент може бути демонтований.

Автор: 

КМДА (2365) Київ (19408) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+6
Ленінів теж не треба зносити, їх треба перевдягати у вишиванки
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25.04.2024 16:19
+5
Гавно треба прибрати і повернути фонтан " Слонік" з кафешкою.
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25.04.2024 16:17
+3
Без чуба, на лисій голові, члЄнін, так і залишиться у пам'яті Українців, як приклад катюги, Незалежності України та млн Українців у концтаборах совдепії…
Памятаймо про Сибібори та розстріляне Відродження, зокрема, у листопаді 1937 року!!
Слава Україні! Пам'ятаймо її Історію!!
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25.04.2024 16:27
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Гавно треба прибрати і повернути фонтан " Слонік" з кафешкою.
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25.04.2024 16:17 Відповісти
А оплатит это кто? Много сейчас лишних денег? Может устроим там еще глобальную реконструкцию?
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25.04.2024 16:23 Відповісти
сама арка, в оплату за прибирання!
від охочих, не відіб'єшся.
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25.04.2024 16:27 Відповісти
А окончания войны дождаться не комильфо? Надо там еще и плиточку перестелить.
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25.04.2024 16:32 Відповісти
гроші, самі себе не вкрадуть!
хто зна, коли та війна скінчиться, а грошики тютю....
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25.04.2024 16:39 Відповісти
Т.е. лучше сейчас их потратить на плитку вместо армии?
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25.04.2024 18:40 Відповісти
зробити з неї монумент веселку "Гей словьяни !" -
і кацапи сказяться, і вступ в ЄС гарантований, росходів всього на фарбу
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25.04.2024 20:02 Відповісти
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25.04.2024 20:34 Відповісти
Ленінів теж не треба зносити, їх треба перевдягати у вишиванки
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25.04.2024 16:19 Відповісти
Без чуба, на лисій голові, члЄнін, так і залишиться у пам'яті Українців, як приклад катюги, Незалежності України та млн Українців у концтаборах совдепії…
Памятаймо про Сибібори та розстріляне Відродження, зокрема, у листопаді 1937 року!!
Слава Україні! Пам'ятаймо її Історію!!
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25.04.2024 16:27 Відповісти
про пушкінів взагалі мовчу. намалював вишиванку і назвав франко.
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25.04.2024 16:30 Відповісти
Тоді з того колеса народ побачить маєтки навколо Києва.
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25.04.2024 16:55 Відповісти
19 січня цього року прийняла рішення про збереження арки "Свободи українського народу" Джерело: Цікаво знати, як може ярмо символізувати свободу?
Хіба що у хворобливій уяві таких персонажів, як директорка департаменту охорони культурної спадщини КМДА соловйової.
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25.04.2024 16:30 Відповісти
раскрасить в 6 цветов и ни кто не посмеет тронуть
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25.04.2024 16:53 Відповісти
єдиний самий монументальний монумент геям у світі !!!
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25.04.2024 20:08 Відповісти
Ярмо свободи треба зберегти ?
Це щоб не сумнівались, хто засідає в КМДА.
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25.04.2024 16:53 Відповісти
покрасити в кольори вескелки
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25.04.2024 17:04 Відповісти
https://youtu.be/gu6oGmbZscY?si=j2w86cK3-2cxXQEe ...

Президент Владимир Безуглый посетит очередную сессию Рады
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25.04.2024 17:08 Відповісти
...там треба встановити табличку : місце зустрічі совкодрочерів .
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25.04.2024 17:20 Відповісти
В России экс-замминистра культуры отправили в колонию из-за музея мороженого.
Она проведет в тюрьме семь лет.
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25.04.2024 17:22 Відповісти
Совок іще в головах. Кожний радянський (російський) маркер прибирається з важкими зусиллями.
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25.04.2024 19:33 Відповісти
Кличко - оберігач москвинських символів в Києві.
У Вінниці міська влада така ж московитська.
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25.04.2024 22:13 Відповісти
А як називається підтоплений дніпровський парк - "Муромець" ?
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25.04.2024 22:26 Відповісти
***** вата у КМДА. Ждуни сподіваються, що прийде час і повернуться старі смисли. Валити це все потворне лайно треба, а тих хто чинить спротив треба перевірити на колабораціонізм
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26.04.2024 00:20 Відповісти
На мою думку, краще її відновити, встромивши в неї муляж якогось "калібру" та пару снарядів від "смерчу". Та повернути статус пам'ятки. Щоб завжди була пам'ять про таку "дружбу"
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26.04.2024 05:26 Відповісти
 
 