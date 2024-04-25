Країни G7 активно обговорюють пропозицію США щодо використання доходів від заморожених активів РФ, - Reuters

Пропозиція США щодо використання майбутніх відсотків від заморожених російських активів на суму близько 300 мільярдів доларів для допомоги Україні набирає популярність серед країн G7.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зазначається, що використання відсотків, отриманих від заморожених активів РФ, які становитимуть близько 5 мільярдів доларів на рік, стає одним із найпопулярніших варіантів подолання розбіжностей між США та Європою напередодні саміту лідерів G7 в Італії в червні.

Але члени G7 все ще сперечаються про певні "стримувальні фактори", які можуть зменшити ці очікувані прибутки до $2,5-3 млрд, сказав один із чиновників, вказуючи на 25% ставку податку в Бельгії, "комісію за зручність", що застосовується депозитарієм Euroclear, і запропонований резерв на випадок судових розглядів.

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Потрібен консенсус серед країн G7

Міністри фінансів G7 повернуться до цього питання на зустрічі наприкінці травня, щоб розробити консенсусну пропозицію для представлення лідерам країн групи на саміті в червні.

"Ми відчуваємо нагальну потребу в досягненні міжнародного консенсусу. Всі визнають, що нам потрібно робити більше", - наголосив чиновник.

Інший представник G7 підтримав цю думку, зазначивши на необхідності забезпечення довгострокового потоку фінансування для України.

Високопоставлений американський чиновник заявив, що схвалення Конгресом близько 61 мільярда доларів довгоочікуваної американської допомоги Києву та окремий пакет на 50 мільярдів євро від ЄС підтримають Україну, але вона все ще зіштовхується з дефіцитом фінансування у 2025 та 2026 роках.

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Позиція США

Вашингтон продовжує наполягати на тому, що всі варіанти, включно з прямою конфіскацією російських активів, виправдані міжнародним правом і повинні залишатися на столі переговорів, але США прагнуть досягти консенсусу навколо ідеї, яка могла б допомогти Україні вже зараз. Пропозиція щодо процентних доходів може стати реальним підґрунтям для досягнення угоди в червні.

"Це дуже розумний підхід, який має обмежені юридичні ризики", - сказав чиновник, зазначивши, що країни G7 зобов'язалися зберігати замороженими російські активи доти, доки Москва не виведе свої війська з України й не заплатить за шкоду, заподіяну вторгненням.

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До G7 входять США, Канада, Японія, Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія.

Нагадаємо, країни Заходу заморозили понад 300 мільярдів доларів російських активів із початку війни в Україні. Конфіскувати їх поки не виходить через юридичні та репутаційні ризики.

США вирішили зосередитися на відсотках від активів після того, як спроба конфіскувати заморожені російські кошти наштовхнулася на масовий опір з боку Франції, Німеччини та Європейського центрального банку, які побоюються, що внаслідок такого кроку може постраждати курс євро, якщо інші країни, такі як Китай, почнуть репатріювати свої резерви як запобіжний захід проти їхньої можливої конфіскації в майбутньому.