Сили оборони відбили чотири штурми російських окупантів в районі Кринків та один - під Старомайорським

Сили оборони півдня відбили один штурм російських окупантів в районі Старомайорського, чотири спроби штурму в районі Кринків.

Про це Сили оборони півдня України повідомили у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Сили оборони півдня зазначили, що в їхній операційній зоні триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Російські окупанти не полишають намірів вибити українські підрозділи із зайнятих позицій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі РФ атакувала місце зберігання виведених з ладу авто, - Сили оборони півдня

Ситуація на південному напрямку

На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 1 штурм в районі Старомайорського. Успіху не мали.

На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив 4 безуспішні штурми в районі Кринків. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Українські воїни продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.

"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 64 розвідувальних БпЛА", - зазначили Сили оборони півдня.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти скинули вибухівку на вантажівку в Херсонській області: Поранено водія. ФОТО

Ракетні удари РФ

За даними Сил оборони, протягом бойової доби окупанти здійснили ракетний удар в напрямку Дніпропетровщини застосувавши крилату ракету. Силами протиповітряної оборони ракету знищено.

"Кораблі ворожого недофлоту у Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії перебувають в пунктах базування", - додали в Силах оборони півдня.

Раніше повідомлялося, що за даними ОСУВ "Хортиця" 85% втрат РФ зазнає на Східному напрямку.