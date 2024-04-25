Сили оборони відбили чотири штурми російських окупантів в районі Кринків та один - під Старомайорським
Сили оборони півдня відбили один штурм російських окупантів в районі Старомайорського, чотири спроби штурму в районі Кринків.
Про це Сили оборони півдня України повідомили у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Сили оборони півдня зазначили, що в їхній операційній зоні триває щоденна контрбатарейна боротьба та відбиття ворожих штурмів. Російські окупанти не полишають намірів вибити українські підрозділи із зайнятих позицій.
Ситуація на південному напрямку
- На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 1 штурм в районі Старомайорського. Успіху не мали.
- На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив 4 безуспішні штурми в районі Кринків. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Українські воїни продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій.
"Окупанти тиснуть артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, не припиняють аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 64 розвідувальних БпЛА", - зазначили Сили оборони півдня.
Ракетні удари РФ
За даними Сил оборони, протягом бойової доби окупанти здійснили ракетний удар в напрямку Дніпропетровщини застосувавши крилату ракету. Силами протиповітряної оборони ракету знищено.
"Кораблі ворожого недофлоту у Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії перебувають в пунктах базування", - додали в Силах оборони півдня.
Раніше повідомлялося, що за даними ОСУВ "Хортиця" 85% втрат РФ зазнає на Східному напрямку.
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