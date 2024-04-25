На Півдні наразі немає ознак формування наступальних угруповань військ РФ, - ОК "Південь"
Наразі українські військові не фіксують ознак створення наступальних угруповань російської армії на Південному напрямку.
Про це розповів речник Оперативного командування "Південь" Дмитро Плетенчук під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни намагаються завдати максимальної шкоди Херсонській, Одеській, Миколаївській областях.
"Це і Херсонщина, і Миколаївщина, чиї південні околиці періодично страждають від застосування дронів та обстрілів з Кінбурну, це й Одеса, яку атакують із застосуванням також і ракетної зброї", - зазначив Плетенчук.
"Ворог переслідує цілі знищення інфраструктури, не полишає спроб пошуку та знищення місць дислокації військових підрозділів... Результати знищення дронів дуже високі. Результати роботи по ракетному озброєнню – гірші. Відчувається проблема нестачі комплексів ППО", - розповів речник.
За його словами, росіяни збільшили кількість авіації та розвіддронів в акваторії Чорного моря. У такий спосіб ворог намагається компенсувати неможливість виходу в море флоту.
"В акваторії Чорного моря присутня ворожа авіація, це різні типи літаків, починаючі від останніх моделей Су, закінчуючи МіГами, АНами, навіть є застарілі БЕ-12. Так ворог намагається компенсувати неможливість виходу в море. Також відсутність кораблів вони компенсують мобільними пусковими установками", - резюмував Плетенчук.
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Бо є сумний досвід - напередодні широкомасштабного вторгнення теж з кожної праски влада кричала про відсутність ознак!
https://www.youtube.com/watch?v=pWH30hGIU
2023-03-27 15:06
"Але щодо півдня, ми не передбачали, що росіяни можуть зайти через перешийки..."