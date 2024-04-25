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Новини Війна
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На Півдні наразі немає ознак формування наступальних угруповань військ РФ, - ОК "Південь"

Російська армія

Наразі українські військові не фіксують ознак створення наступальних угруповань російської армії на Південному напрямку.

Про це розповів речник Оперативного командування "Південь" Дмитро Плетенчук під час брифінгу в Media Center Ukraine - Ukrinform, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни намагаються завдати максимальної шкоди Херсонській, Одеській, Миколаївській областях.

"Це і Херсонщина, і Миколаївщина, чиї південні околиці періодично страждають від застосування дронів та обстрілів з Кінбурну, це й Одеса, яку атакують із застосуванням також і ракетної зброї", - зазначив Плетенчук.

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"Ворог переслідує цілі знищення інфраструктури, не полишає спроб пошуку та знищення місць дислокації військових підрозділів... Результати знищення дронів дуже високі. Результати роботи по ракетному озброєнню – гірші. Відчувається проблема нестачі комплексів ППО", - розповів речник.

За його словами, росіяни збільшили кількість авіації та розвіддронів в акваторії Чорного моря. У такий спосіб ворог намагається компенсувати неможливість виходу в море флоту.

"В акваторії Чорного моря присутня ворожа авіація, це різні типи літаків, починаючі від останніх моделей Су, закінчуючи МіГами, АНами, навіть є застарілі БЕ-12. Так ворог намагається компенсувати неможливість виходу в море. Також відсутність кораблів вони компенсують мобільними пусковими установками", - резюмував Плетенчук.

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Автор: 

армія рф (17185) Плетенчук Дмитро (166)


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Так Резніков казав за два дні до вторгнення 22.02.22 року , тільки про Північ
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25.04.2024 16:54 Відповісти
Ну ящо немає ознак, то навіщо про це говорити?
Бо є сумний досвід - напередодні широкомасштабного вторгнення теж з кожної праски влада кричала про відсутність ознак!
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25.04.2024 16:55 Відповісти
Бомбы НАТО взорвали компункт РФ. Враг трепещет перед ATACMS
https://www.youtube.com/watch?v=pWH30hGIU
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25.04.2024 16:56 Відповісти
То ж "жарим шашлыки"?
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25.04.2024 17:00 Відповісти
Погано)Треба побачити ознаки і місце,бо туди ж мають атакамси полетіти?)
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25.04.2024 17:06 Відповісти
Це ми вже чули не раз, нажаль
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25.04.2024 17:10 Відповісти
Муженко про стрімкий наступ росіян у перші дні війни, їхні нинішні резерви і шкоду надмірного оптимізму

2023-03-27 15:06

"Але щодо півдня, ми не передбачали, що росіяни можуть зайти через перешийки..."
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25.04.2024 17:19 Відповісти
 
 