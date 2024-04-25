УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8716 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 691 13

Неодмінною умовою безпеки Європи є те, щоб Росія не виграла війну, - Макрон

Макрон: Умовою безпеки Європи є те, щоб РФ не виграла війну

Необхідною умовою безпеки в Європі є те, щоб РФ не виграла війну проти України.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи в Університеті Сорбонна в Парижі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Умови безпеки Європи

"Неодмінною умовою нашої безпеки є те, щоб Росія не виграла агресивної війни, яку вона веде в Україні. Я повністю приймаю вибір, який зробив у Парижі 26 лютого, щоб відновити стратегічну невизначеність", – сказав Макрон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа може зіткнутися з великими ризиками найближчими роками, - Макрон

Президент Франції наголосив, що саме Україна є передумовою європейської безпеки.

"Чи є у нас якісь обмеження? Ні. І тому ми маємо бути надійними, стримувати, бути присутніми та продовжувати зусилля", – акцентував французький лідер.

Нова парадигма оборони Європи

Макрон закликав Європу створити нову парадигму для надійної оборони континенту. На його думку, оборону Європи необхідно наповнити "реальним змістом", адже це є умовою відновлення спільної системи безпеки.

"Чи означає це, що нам потрібен щит протиракетної оборони? Можливо. Чи шляхом збільшення наших оборонних можливостей, і якщо так, то яких саме? Безумовно. Саме тому найближчими місяцями я запрошуватиму всіх наших партнерів до розвитку цієї європейської оборонної ініціативи", – зазначив французький президент.

Зазначимо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська. Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.

Автор: 

безпека (929) Макрон Емманюель (1449)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
А може все ж таки, щоб Україна перемогла?
показати весь коментар
25.04.2024 17:19
+7
Не "не виграла",а "програла".коли вже це дойде до всього світу
показати весь коментар
25.04.2024 17:16
+3
Ага,забезпечити безпеку Європи тілами українців.Заліза можна швидко наклепать,а солдата виростить?
показати весь коментар
25.04.2024 17:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не "не виграла",а "програла".коли вже це дойде до всього світу
показати весь коментар
25.04.2024 17:16 Відповісти
А може вони вкурсі і їм так вигідно ?

Не до них же ракети літають, і не їх солдати гинуть. Дають невеликий пайок, щоб Україна була на плаву ...
показати весь коментар
25.04.2024 18:04 Відповісти
А може все ж таки, щоб Україна перемогла?
показати весь коментар
25.04.2024 17:19 Відповісти
Та ні. Риторику вони непомітно поміняли давно.
показати весь коментар
25.04.2024 20:17 Відповісти
Ага,забезпечити безпеку Європи тілами українців.Заліза можна швидко наклепать,а солдата виростить?
показати весь коментар
25.04.2024 17:26 Відповісти
Це не ігри, щоб була нічія, або перемогла дружба.
показати весь коментар
25.04.2024 17:27 Відповісти
Так точно,кеп !!!
показати весь коментар
25.04.2024 17:36 Відповісти
Гарна логiка!
Щоб не виграла!
А чому не, щоб програла?
показати весь коментар
25.04.2024 17:36 Відповісти
А є точне означення виграшу Украіни? Дійти до кордонів 1991 року? Чи якесь інше? В 2023 році було таке означення. Можливо, в цьому році воно змінилося.
показати весь коментар
25.04.2024 18:32 Відповісти
Макрон, певно, з кимось заклався, що ніколи не замовкне.
показати весь коментар
25.04.2024 17:36 Відповісти
Зверху новина від бульбофюрера про те що в Белораше кацапи розмістили десятки ядерних ракет, а тут "найближчими місяцями Я запрошуватиму всіх...." Хайпує на цей війні кожен кого більш за все політичне крісло бентежить.
показати весь коментар
25.04.2024 17:40 Відповісти
Победа Украины и полная капитуляция агрессора! Вот так должен говорить Макрон. СЛАВА УКРАИНЕ!
показати весь коментар
25.04.2024 18:33 Відповісти
 
 