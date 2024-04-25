Неодмінною умовою безпеки Європи є те, щоб Росія не виграла війну, - Макрон

Необхідною умовою безпеки в Європі є те, щоб РФ не виграла війну проти України.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи в Університеті Сорбонна в Парижі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Умови безпеки Європи

"Неодмінною умовою нашої безпеки є те, щоб Росія не виграла агресивної війни, яку вона веде в Україні. Я повністю приймаю вибір, який зробив у Парижі 26 лютого, щоб відновити стратегічну невизначеність", – сказав Макрон.

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Президент Франції наголосив, що саме Україна є передумовою європейської безпеки.

"Чи є у нас якісь обмеження? Ні. І тому ми маємо бути надійними, стримувати, бути присутніми та продовжувати зусилля", – акцентував французький лідер.

Нова парадигма оборони Європи

Макрон закликав Європу створити нову парадигму для надійної оборони континенту. На його думку, оборону Європи необхідно наповнити "реальним змістом", адже це є умовою відновлення спільної системи безпеки.

"Чи означає це, що нам потрібен щит протиракетної оборони? Можливо. Чи шляхом збільшення наших оборонних можливостей, і якщо так, то яких саме? Безумовно. Саме тому найближчими місяцями я запрошуватиму всіх наших партнерів до розвитку цієї європейської оборонної ініціативи", – зазначив французький президент.

Зазначимо, 26 лютого президент Франції Емманюель Макрон заявив на робочій зустрічі близько 20 європейських лідерів, що НАТО міг би відправити війська для допомоги Україні. Заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська. Прессекретар президента РФ Путіна Пєсков заявив, що якщо війська НАТО будуть на території України, війна Росії з НАТО є неминучою.