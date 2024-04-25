Агента РФ, який шпигував за оборонними рубежами Харкова, засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Чоловіка, який збирав для окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Вовчанської громади, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"Передусім його цікавили геолокації фортифікаційних споруд та укріпрайонів, які забезпечують оборону обласного центру з північно-східного напрямку. Розвіддані потрібні були окупантам для проведення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по позиціях українських захисників.

Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті спецоперації на території регіону у листопаді 2023 року", - йдеться в повідомленні.

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Зловмисником є 42-річний мешканець Вовчанська, який під час окупації громади був завербований російською спецслужбою. Тоді окупанти перевели його в режим "очікування", а вже у липні 2023 року поставили перші завдання.

Для їх виконання він об’їжджав територію району на громадському транспорті і приховано фіксував місця можливої дислокації українських військ. Про отримані відомості "звітував" до ФСБ, використовуючи анонімний чат у месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі.

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