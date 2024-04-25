Переправників чоловіків до Польщі викрито на Волині, за "послуги" брали від 3 до 9 тис. дол, - ДПСУ

На Волині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що троє мешканців Володимирського району організували закордонну "подорож" для шістьох громадян України. Правопорушників нещодавно затримали на польському березі річки Західний Буг та передали українській стороні. За незаконний перетин переправники брали з чоловіків від 3000 до 9000 доларів.

В результаті проведених обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили: гумовий човен, гідрокостюми, засоби зв’язку, грошові кошти, транспортний засіб, яким осіб доставляли до кордону, та інші предмети, що вказують на протиправну діяльність волинян.

Днями трьом фігурантам оголошено підозри та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

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