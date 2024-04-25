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Новини
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Переправників чоловіків до Польщі викрито на Волині, за "послуги" брали від 3 до 9 тис. дол, - ДПСУ

Обшук у волинян, які переправляли чоловіків через кордон

На Волині прикордонники викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Польщі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що троє мешканців Володимирського району організували закордонну "подорож" для шістьох громадян України. Правопорушників нещодавно затримали на польському березі річки Західний Буг та передали українській стороні. За незаконний перетин переправники брали з чоловіків від 3000 до 9000 доларів.

В результаті проведених обшуків у фігурантів правоохоронці вилучили: гумовий човен, гідрокостюми, засоби зв’язку, грошові кошти, транспортний засіб, яким осіб доставляли до кордону, та інші предмети, що вказують на протиправну діяльність волинян.

Днями трьом фігурантам оголошено підозри та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Також дивіться: Чоловік намагався на надувному матраці форсувати Дністер, щоб потрапити у Молдову. ВIДЕО

Автор: 

Волинь (840) Держприкордонслужба (5923) ухилянти (870)


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Топ коментарі
+4
Що,знову?! Знову знедолені,тендітні квіточки ,яким Україна нічого не дала,на останні гроші тікають? Вони готові навіть втопитися в Тисині,тільки б не бачити страшних воєнкомів з їх огидними повістками.... Куди дивиться Хьюмен Райт Воч????!!!
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25.04.2024 18:35
+2
Ого! - поляки затримали - це шось новеньке
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25.04.2024 17:32
+2
Це ці суки формували батальйон Монако?
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25.04.2024 17:38
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Ого! - поляки затримали - це шось новеньке
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25.04.2024 17:32 Відповісти
С 90-х и в 2 тысячных часто ездили со Львова, с женой в шацкий район за грибами с ночевками. Там граница с поляндией проходит по реке З. Буг. В районе сел Адамчуки, Грабово, где мы останавливались, до реки метров 300 и сколько раз не выходили к речке во время сбора грибов, ни разу не видели наших погранцов, а польских на том берегу -постоянно, иногда здоровались с ними ( ширина Буга в том месте 5-7 метров).
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25.04.2024 18:06 Відповісти
затримали наші СБУшніки, а за для гарної картинки пишуть що поляки...
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25.04.2024 20:13 Відповісти
Це ці суки формували батальйон Монако?
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25.04.2024 17:38 Відповісти
Правопорушників нещодавно затримали на польському березі річки Західний Буг та передали українській стороні.
Майже як у пісні:
"То бєрєг лєвий нужен ім то бєрєг правий"
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25.04.2024 17:43 Відповісти
Оце бабло тpaтять невідомо на що. Хіба вполовину менше не буде достатньо "забронюватися" в будь-якому нашому районному ТЦК?
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25.04.2024 17:44 Відповісти
Не всі мають відповідні знайомства, а пропонувати напряму бояться через можливість підстави. Крім того, багато хто хоче просто виїхати куди подалі з ЗЕкраїни, бо не бачать тут майбутнього.
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25.04.2024 18:27 Відповісти
Мабуть, вони, гроші так заробляли, щоб притулі на супутник задонатити хотіли, мабуть??
Бо самі вони ж немічні, ЖДУНИ оті з Волині!?
А жінки їх, кидалися під колеса, працівникам з ТЦК та вищали перед ними, на камери для вісників у Тік-Тоц ….
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25.04.2024 17:48 Відповісти
Що,знову?! Знову знедолені,тендітні квіточки ,яким Україна нічого не дала,на останні гроші тікають? Вони готові навіть втопитися в Тисині,тільки б не бачити страшних воєнкомів з їх огидними повістками.... Куди дивиться Хьюмен Райт Воч????!!!
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25.04.2024 18:35 Відповісти
Ось цим "чоловіка" в спідницях дійсно требо хвилюватися за депортацію з Польші прямо у військову частину -- чистити галюни .
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25.04.2024 18:36 Відповісти
Та прям готовые ДРГ и ССО!
На поглинон их 2 мес и на фронт.
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25.04.2024 19:02 Відповісти
 
 