Очікується повернення групи українських дітей додому, - Лубінець за результатами візиту в Катар

Україна за посередництва Катару передала Росії список з іменами 561 української дитини, які перебувають в РФ. Після цього очікується повернення групи дітей додому.

Про це уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець написав у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"За два дні маємо низку результатів перемовин у Катарі. Також вкотре спростую пропаганду РФ: перемовини ми ведемо за посередництва Катару, прямих переговорів України з Росією - не було", - зазначив омбудсмен.

Повернення українських дітей

Очікується повернення групи українських дітей додому.

"Наразі не розголошуємо деталі, адже наша позиція така: коли діти в Україні – тоді ми публічно повідомляємо про їхнє повернення", - додав Лубінець.

Крім того, відбулася передача списку з 561 української дитини, який ми передали Катару. Україні повідомили, що він вже опрацьовується російською стороною.

"Обговорили питання повернення так званих "статусних" дітей: дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування. Ми наголосили, що юридично між біологічними батьками й офіційними всиновлювачами чи піклувальниками немає різниці. Тому РФ зобов'язана повертати дітей, незалежно від їхнього статусу. Також Катар погодився прийняти перший список дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування і пропрацьовувати питання щодо їхнього повернення в Україну. Зазначу, що за нашими даними таких дітей може бути понад 3600", - пояснив Уповноважений.

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Повернення цивільних

Питання повернення додому цивільних, яких незаконно утримує РФ, - постійно у фокусі роботи Офісу омбудсмена на міжнародну спільноту.

"Так, Катар погодився брати участь у перемовинах з РФ щодо повернення цивільних громадян, які були незаконно затримані Росією", - резюмував Лубінець.

Як повідомляв Цензор.НЕТ Дмитро Лубінець перебуває з робочим візитом в Катарі.