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Російські окупанти, які повернулися з України, за два роки вбили і покалічили в РФ понад 200 осіб, - росЗМІ

Російські окупанти, які повернулися з України, за два роки вбили і покалічили в РФ понад 200 осіб

За два роки кількість тих, хто постраждав від рук військових РФ, які повернулися до Росії з України, перевищила дві сотні, з них понад 100 осіб загинули, решта отримали тяжкі травми.

Це підрахувала "Верстка", вивчивши повідомлення ЗМІ та дані судів, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти виявили, що за два роки злочини, у наслідок яких загинули або зазнали каліцтв, у РФ вчинили 91 помилуваний за участь у війні проти України зек та 84 військовослужбовця РФ, які брали участь у війні в Україні.

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Злочини з людськими жертвами, скоєні російськими окупантами, які повернулися до Росії.
Злочини з людськими жертвами, скоєні російськими окупантами, які повернулися до Росії.

Так, за останні два роки російські окупанти, які повернулися з війни в Україні, скоїли як мінімум 84 злочини з людськими жертвами, у тому числі 55 вбивств, жертвами яких стали 76 осіб, 18 випадків завдання тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких загинуло 18 осіб, 9 порушень правил дорожнього руху, які спричинили смерть 11 осіб.

Найбільш "поширеним" злочином із загиблими і постраждалими стало навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Російські окупанти, які повернулися з війни в України, скоїли як мінімум 87 таких злочинів, в результаті яких 18 людей загинули і ще 70 серйозно постраждали.

Причому, як з'ясували журналісти, із 45 помилуваних зеків, які воювали в Україні і які знову вбили, рецидивістами виявилося щонайменше 24 особи.

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Більшість злочинів мають побутовий мотив або відбуваються через вживання спиртного. Під час спільного розпивання алкоголю російські окупанти, які повернули з війни в Україні, нападають на своїх знайомих, сусідів чи випадкових людей. Найчастіше під смертельною загрозою перебувають і їх родичі.

Зі 134 опублікованих вироків, які проаналізували журналісти, у двох третинах судді врахували як пом'якшувальну обставину участь у війні. Також у 42 випадках суди враховували "протиправну поведінку потерпілих" як пом'якшувальну обставину.

Раніше, у Держдумі РФ просять росіян не боятися зеків, які повернулися з війни в Україні: "Возвращается весьма и весьма небольшой процент".

Автор: 

армія рф (17185) росія (64911) вбивство (3080) зеки (62)


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Топ коментарі
+7
Мало! Як как Експерт так считаю.! Больше Скреп, больше треша и угара
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25.04.2024 18:51
+3
Російські окупанти, які повернулися з України, за два роки вбили і покалічили в РФ понад 200 осіб

Файний початок!
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25.04.2024 18:54
+3
Мало! На жаль, мало!
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25.04.2024 18:58
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Мало! Як как Експерт так считаю.! Больше Скреп, больше треша и угара
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25.04.2024 18:51 Відповісти
Російські окупанти, які повернулися з України, за два роки вбили і покалічили в РФ понад 200 осіб

Файний початок!
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25.04.2024 18:54 Відповісти
Свои люди !
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25.04.2024 18:57 Відповісти
Мало! На жаль, мало!
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25.04.2024 18:58 Відповісти
Яка сумна новина...
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25.04.2024 18:58 Відповісти
мало! катастрофічно мало!
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25.04.2024 18:58 Відповісти
Щось мало, але буде більше...
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25.04.2024 18:59 Відповісти
В рамках статистической погрешности. Ниочём. Хотелось бы тыщ 500, но тут видимо ЗСУ отстреливают особо буйных.
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25.04.2024 18:59 Відповісти
Нічого дивного. Просто звірі ще більше озвірли.
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25.04.2024 19:01 Відповісти
Чим вони незадоволені ті Кацапи? То ж їх "мальчікі" повернулись.
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25.04.2024 19:15 Відповісти
Шось вони слабо розіишлися - могли б вже тисяч 20 завалити
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25.04.2024 19:16 Відповісти
Банда Черная кошка в 1946 году а дохлом Совке была не одна... их было тысячи... капитан Жеглов и Вова Шарапов,всего лишь отмазки от той старой старой сраной эпохи бедности
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25.04.2024 19:17 Відповісти
До 200 000 ще трудитися й трудитися.
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25.04.2024 19:18 Відповісти
це ніщо для московіі
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25.04.2024 19:22 Відповісти
Це новини? Це гівно, а не новини! Чому я і інші в Україні повинні перейматися цією Х У Й Н Ь О Ю ?!?
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25.04.2024 19:23 Відповісти
Даже мало!
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25.04.2024 19:52 Відповісти
Мало, есть над чем поработать!
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25.04.2024 20:07 Відповісти
Дуже мало. Мальчікі недопрацьовують.
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25.04.2024 20:50 Відповісти
Мало.
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26.04.2024 00:37 Відповісти
 
 