Російські окупанти, які повернулися з України, за два роки вбили і покалічили в РФ понад 200 осіб, - росЗМІ

За два роки кількість тих, хто постраждав від рук військових РФ, які повернулися до Росії з України, перевищила дві сотні, з них понад 100 осіб загинули, решта отримали тяжкі травми.

Це підрахувала "Верстка", вивчивши повідомлення ЗМІ та дані судів, передає Цензор.НЕТ.

Журналісти виявили, що за два роки злочини, у наслідок яких загинули або зазнали каліцтв, у РФ вчинили 91 помилуваний за участь у війні проти України зек та 84 військовослужбовця РФ, які брали участь у війні в Україні.

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Злочини з людськими жертвами, скоєні російськими окупантами, які повернулися до Росії.

Так, за останні два роки російські окупанти, які повернулися з війни в Україні, скоїли як мінімум 84 злочини з людськими жертвами, у тому числі 55 вбивств, жертвами яких стали 76 осіб, 18 випадків завдання тяжких тілесних ушкоджень, внаслідок яких загинуло 18 осіб, 9 порушень правил дорожнього руху, які спричинили смерть 11 осіб.

Найбільш "поширеним" злочином із загиблими і постраждалими стало навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю. Російські окупанти, які повернулися з війни в України, скоїли як мінімум 87 таких злочинів, в результаті яких 18 людей загинули і ще 70 серйозно постраждали.

Причому, як з'ясували журналісти, із 45 помилуваних зеків, які воювали в Україні і які знову вбили, рецидивістами виявилося щонайменше 24 особи.

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Більшість злочинів мають побутовий мотив або відбуваються через вживання спиртного. Під час спільного розпивання алкоголю російські окупанти, які повернули з війни в Україні, нападають на своїх знайомих, сусідів чи випадкових людей. Найчастіше під смертельною загрозою перебувають і їх родичі.

Зі 134 опублікованих вироків, які проаналізували журналісти, у двох третинах судді врахували як пом'якшувальну обставину участь у війні. Також у 42 випадках суди враховували "протиправну поведінку потерпілих" як пом'якшувальну обставину.

Раніше, у Держдумі РФ просять росіян не боятися зеків, які повернулися з війни в Україні: "Возвращается весьма и весьма небольшой процент".