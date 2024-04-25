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Троє людей загинуло та четверо зазнали поранень, внаслідок обстрілу Удачного на Донеччині, - ОВА

Росіяни вкотре атакували Донеччину

25 квітня, внаслідок обстрілу росіянами селища Удачне в Донецькій області, загинуло троє людей та ще четверо зазнали поранень.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"3 загиблих і 4 поранених - така ситуація в Удачному станом на 18:00", - повідомив керівник ОВА.

За його словами, росіяни завдали удару по селищу сьогодні в обід. Пошкоджені адмінбудівля, заклад культури, кав'ярня і близько 20 приватних будинків.

Як інформував Цензор.НЕТ, російські військові вкотре атакували Донецьку область ракетами та артилерією.

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Автор: 

обстріл (28196) жертви (1777) Донецька область (8308) Філашкін (19)


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Троє людей загинуло та четверо зазнали поранень, внаслідок обстрілу Удачного на Донеччині

Вмотивуйте необхідність коми!
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25.04.2024 19:31 Відповісти
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25.04.2024 19:43 Відповісти
Гнати цього президента і цих новопризначених "полководців", що не організували і не забезпечили ППО і ПРО країни. Це "керівництво дає безкарно нищити країну, Армію і готує до капітуляції. У відставку і на нари!
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26.04.2024 08:27 Відповісти
 
 