Троє людей загинуло та четверо зазнали поранень, внаслідок обстрілу Удачного на Донеччині, - ОВА

25 квітня, внаслідок обстрілу росіянами селища Удачне в Донецькій області, загинуло троє людей та ще четверо зазнали поранень.

Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"3 загиблих і 4 поранених - така ситуація в Удачному станом на 18:00", - повідомив керівник ОВА.

За його словами, росіяни завдали удару по селищу сьогодні в обід. Пошкоджені адмінбудівля, заклад культури, кав'ярня і близько 20 приватних будинків.

Як інформував Цензор.НЕТ, російські військові вкотре атакували Донецьку область ракетами та артилерією.

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