Троє людей загинуло та четверо зазнали поранень, внаслідок обстрілу Удачного на Донеччині, - ОВА
25 квітня, внаслідок обстрілу росіянами селища Удачне в Донецькій області, загинуло троє людей та ще четверо зазнали поранень.
Про це у своєму телеграм-каналі написав очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"3 загиблих і 4 поранених - така ситуація в Удачному станом на 18:00", - повідомив керівник ОВА.
За його словами, росіяни завдали удару по селищу сьогодні в обід. Пошкоджені адмінбудівля, заклад культури, кав'ярня і близько 20 приватних будинків.
Як інформував Цензор.НЕТ, російські військові вкотре атакували Донецьку область ракетами та артилерією.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вмотивуйте необхідність коми!