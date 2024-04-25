"Кілька днів, якщо не раніше": Пентагон розповів, коли Україна отримає перші партії озброєнь

Міністерство оборони США вже розпочало процес доставки в Україну озброєнь і очікує, що перші партії, зокрема снаряди, надійдуть найближчим часом.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вже розпочали процес доставки частини зброї, боєприпасів та обладнання, яке буде там (в Україні. – Ред.) впродовж кількох днів, якщо не раніше", - зазначив представник оборонного відомства США.

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Він додав, що деякі озброєння будуть доставлені терміново, на транспортування інших піде трохи більше часу.

"Але коли йдеться про найважливіші компоненти, такі як боєприпаси, ми вже почали процес постачання", - уточнив Райдер.

Як повідомлялося, у середу США оголосили про виділення нового пакету оборонної допомоги Україні загальною вартістю $1 млрд.