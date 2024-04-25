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Новини Допомога Україні
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"Кілька днів, якщо не раніше": Пентагон розповів, коли Україна отримає перші партії озброєнь

Кілька днів, якщо не раніше: коли прийде допомога від США

Міністерство оборони США вже розпочало процес доставки в Україну озброєнь і очікує, що перші партії, зокрема снаряди, надійдуть найближчим часом.

Про це заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми вже розпочали процес доставки частини зброї, боєприпасів та обладнання, яке буде там (в Україні. – Ред.) впродовж кількох днів, якщо не раніше", - зазначив представник оборонного відомства США.

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Він додав, що деякі озброєння будуть доставлені терміново, на транспортування інших піде трохи більше часу.

"Але коли йдеться про найважливіші компоненти, такі як боєприпаси, ми вже почали процес постачання", - уточнив Райдер.

Як повідомлялося, у середу США оголосили про виділення нового пакету оборонної допомоги Україні загальною вартістю $1 млрд.

Автор: 

зброя (7435) Пентагон (1415)


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Цапи недаром в залізяку цілили
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26.04.2024 00:02 Відповісти
Интересное заявление. Что может быть "раньше чем несколько дней"? Только несколько часов. Кацапам приготовиться.
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26.04.2024 00:19 Відповісти
Червінський: що далі? Шахта чи поле: де безпечніше? | M& Мs
https://www.youtube.com/watch?v=ex-YJa3w9YU
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26.04.2024 00:24 Відповісти
Поки кацапи не вмиються кровавою юшкою в Україні - спокою Заходу не буде.

Разом 3.14демо рашістских окупантів!
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26.04.2024 00:19 Відповісти
Що по Вашому означає кривава юшка для кацапів???Загибель ще сотень тисяч кацапчиків?Та їм це байдуже.Знищення тисяч штук техніки? Так в цього сміття багато!
Тільки нічні килимові бомбардування по містах росії можуть щось змінити.Але цього не буде.ЯЗ...
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26.04.2024 10:13 Відповісти
Зєлі з єрмаком лишається тільки вчасно здати координати складів.
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26.04.2024 04:28 Відповісти
⚡️США готують для ЗСУ найбільший пакет в історії у рамках програми USAI на загальну суму 6 мільярдів доларів, - Politico
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26.04.2024 06:24 Відповісти
а где 54 миллиарда ?
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26.04.2024 06:25 Відповісти
Байден украл и положил в рос банк
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26.04.2024 12:59 Відповісти
 
 