Повторними атаками по цивільному населенню в Україні росіяни наслідують власні дії у Сирії, - представник США в ОБСЄ Ганвей

Російські війська використовували повторні авіаційні та ракетні удари по цивільному населенню в Сирії, а тепер наслідують це в Україні.

Про це заявив тимчасово повірений у справах місії США при ОБСЄ Тімоті Ганвей під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я хотів би зосередитися на вірогідних повідомленнях про те, що російські військові завдають повторних ударів в Україні по цивільному населенню, в тому числі по парамедиках та особах, які прибувають, щоб допомогти жертвам першого удару. Російський уряд наслідує власний приклад у Сирії, де він здійснив десятки таких авіаударів, унаслідок яких загинули цивільні, співробітники екстрених служб та гуманітарні працівники", - зазначив Ганвей.

Він нагадав, що у звіті Московського механізму ОБСЄ 2022 року експерти відзначили "чіткі закономірності порушення міжнародного гуманітарного права російськими військами під час ведення бойових дій".

Окремо розглядалися повторні атаки на цивільне населення, зокрема удар "Калібром" 1 березня 2022 року по площі Свободи перед Харківською ОДА.

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"За 5-7 хвилин після прибуття рятувальників стався другий удар аналогічною ракетою, яка влучила в будівлю. Це означає, що рятувальники і поранені в результаті першої атаки були навмисно обрані мішенню", - заявив Ганвей.

Він розповів, що відтоді з'явилися докази того, що Росія вбила понад 90 медичних працівників, поліцейських і пожежників та поранила майже 350 цивільних осіб по всій Україні, використовуючи цю тактику.

"Викликає занепокоєння той факт, що Росія все частіше використовує цей тип атак. Управління ООН з координації гуманітарних справ заявило, що протягом останніх тижнів спостерігається "особливо тривожна картина" таких ударів. Лише у березні та квітні внаслідок повторних атак Росії, спрямованих проти тих, хто першими реагує на надзвичайні ситуації, загинуло близько 30 рятувальників в Одесі, Харкові та Запоріжжі, а понад 20 дістали поранення", - сказав представник США.

Ганвей підкреслив, що порушення міжнародного гуманітарного права російськими військами не повинні залишатися безкарними, і кампанія Росії проти цивільного населення України має бути припинена.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 25 квітня російські війська обстріляли Балаклію на Харківщині, внаслідок чого постраждали 11 осіб.

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