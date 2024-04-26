Путін може закінчити війну в Україні за п’ять хвилин - одним дзвінком міністру оборони Росії Шойгу, - Сікорський
Щоб закінчити війну В Україні російському диктатору Володимиру Путіну достатньо лише подзвонити міністру оборони РФ Сергію Шойгу з наказом вивести війська.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM, про це від час виступу у польському Сейму заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Він наголосив, що сценарій закінчення війни, який підтримує Польща, - відновлення міжнародно визнаних кордонів України.
"Відновлення міжнародно визнаних кордонів України відповідно до так званої мирної формули президента Володимира Зеленського", – підкреслив Сікорський.
Та додав, що російському диктатору Путіну достатньо подзвонити Шойгу і наказати вивести усі війська з України, щоб завершити війну.
"На жаль, Україна не може закінчити війну одним телефонним дзвінком, це велика різниця", – сказав Сікорський.
Нагадаємо, Сікорський заявив, що Варшава не має жодних територіальних претензій до України, як про це твердить російська пропаганда. Польський міністр наголосив українською мовою, що Львів та інші регіони держави - це Україна.
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Сегодня мне хотелось бы напомнить вате за что они воюют.
Начать нужно с начала, с 2014 года. Славянск. (…звісно, спочатку Крим, але у даному випадку не будемо прискіпуватись, тут думка щодо причин) Почему именно Славянск? В этом городе не было ни ключевых военных объектов, ни стратегических предприятий, ни хранилищ с крупными суммами денег, бриллиантов и золотых слитков.
За несколько лет до начала войны мне предлагали принять участие в проекте по разработке Юзовского месторождения сланцевого газа. И Славянск - центр этого месторождения. Совпадение? 👇👇👇
По подтвержденным данным (без доп изысканий) на тот момент это месторождение оценивалось в 3,6 трлн м3. Таким образом, если бы Украина увеличила добычу на 15-20 млрд м3, то перешла бы в лигу экспортеров. Причем, на очень сильной позиции - ГТС Украины кацапам отжать не удалось, а себестоимость добычи - гораздо меньше, чем у ваты. Что создавало глобальную угрозу Газмясу, плюс свежепостроенный на то время «Северный поток-1» мог остаться памятником дебилизма руководства Газмяса.
Первая добыча на внутренний рынок должна была стартовать в 2015 году. А вот через 4-5 лет - выход на рынок ЕС. На тот момент Газмясу и так изрядно поплохело от американского СПГ, ибо СПГ-революцию они успешно проспали. А там еще подпирал Азербайджан. Украина могла окончательно добить Газмяс, причем - наглухо. Ведь злопамятные Украинцы помнили все попытки (…нетрадиційно орієнтованих…) накрутить газовые долги и отжать Украинскую ГТС. А унижаться до партнерских отношений Газмяс не привык. Кроме того, 5 ноября 2013 г Chevron и Надра Олесская подписали соглашение о разделе продукции по добыче сланцевого газа на Олесском участке на Западной Украине. Компания Chevron планировала вложить в этот проект 25 млрд долларов.
И тогда Газмяз попадал бы в зависимость от благосклонности Украины на газовом рынке.
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скаженілого пса, що рве криваву тушу уже не зупинять накази господаря - лише застерлити пса
Цю війну путін уже НЕ контролює
Більше того - путін уже не потрібен для цієї війни і навіть гальмує її
кофейнімівіні ...
"мі всє умрем"?
а баба ванга - агент кгб - не більше
Швейцария может семь раз поместиться на территории Тюменской области. Но не хочет"))
просто зараз це все МАКСИМАЛЬНО широко поширюється у інтернеті
не більше того
так що винний в потопах - недодєланий "чебурнет"
Думаю путіна замінять на більш молодого та більш бєспредельного "зігующего молодчика" - тіпа шамана
шаман на посту презідєнта дозволить ВСЕ - ось що тепер потрібно кацапам - ВСЕ МАКСИМАЛЬНО ОП БЕСПРЕДЕЛУ
Друже, навіть двійники стільки не живуть
Прийми неминуче - пуйло - ЄДИНА скрепа на якій тримається росія від АБСОЛЮТНОЇ анархії