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Китай попередив Блінкена про "негативні фактори" у відносинах через РФ

Китай попереджає США про проблеми у стосунках через РФ

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зараз перебуває з візитом у Пекині, про зростання проблем у відносинах через те, що США погрожують Пекіну санкціями за підтримку Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.

"Відносини між Китаєм і США починають стабілізуватися. Але водночас негативні фактори у відносинах все ще наростають", - сказав Ван Ї на спільній з Блінкеном пресконференції.

Держсекретар США у відповідь наголосив на необхідності діалогу, назвавши двосторонні відносини з Китаєм "найважливішими".

Читайте: Путін заявив, що у травні поїде до Китаю

"Я з нетерпінням чекаю, щоб у цих дискусіях було дуже чітко, дуже прямо сказано щодо сфер, у яких ми маємо розбіжності, і про позицію Сполучених Штатів", - сказав він.

Очікується, що Блінкен також зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, проте офіційно жодна сторона ще не підтвердила такі переговори.

Також читайте: Китай обрав сторону і більше не претендує на нейтральність у війні РФ проти України, - постпред США в НАТО Сміт

Що США думають про відносини Китаю та РФ?

Раніше повідомлялося, що одна з цілей візиту Блінкена до Китаю - переконати Пекін натиснути на компанії, які беруть участь у модернізації російського оборонно-промислового комплексу.

Постпред США в НАТО Джуліанна Сміт стверджує, що Китай вже обрав свою сторону в війні РФ проти України та більше не може претендувати на нейтральність.

Генсек НАТО Столтенберг попереджає, що якщо Китай хоче налагодити із Заходом добрі стосунки, то має припинити підтримку РФ.

Тим часом президент Росії Путін заявив, що в травні поїде з візитом до Китаю.

Автор: 

Китай (4501) росія (64911) США (22473) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+7
ну, жовтожопі отримали те, що хотіли: провідні країни спішать з ними про щось домовитись. а китайці сидять і чекають, поки сторони виснажать одна одну під красиві потужні заяви про мир і необхідність діалогу. наступні 200 років будуть ерою китаю. на жаль.
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26.04.2024 10:00
+6
китайці знахабніли через те що америка довго соплі жувала з допогомою Україні - тепер пожинають плоди
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26.04.2024 10:15
+6
Амеріка сама виростила цього китайського монстра, а тапер бігає та умовляє його.
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26.04.2024 10:20
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ну, жовтожопі отримали те, що хотіли: провідні країни спішать з ними про щось домовитись. а китайці сидять і чекають, поки сторони виснажать одна одну під красиві потужні заяви про мир і необхідність діалогу. наступні 200 років будуть ерою китаю. на жаль.
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26.04.2024 10:00 Відповісти
Ванга... млять... на 200 років.
Тупішої маячні з 2019 року не чув
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26.04.2024 10:20 Відповісти
Ех,от би Китай неочікувано жорстко попер проти мордорців тупих!Ото б були кацапи здивовані!!!
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26.04.2024 10:00 Відповісти
Не переживайте, так и будет. Там бетонка с 2 метра толщиной уже проложена до кацапграницы, чтобы в одностороннем порядке, бо с той стороны бордера - одни кацапские епеня, доблесные китайские воины, смогли доставить к мордору впритык, в кратчайшие сроки, пусковые баллистические установки и отыграть на них по цапорылии польку-бз.ычку.
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26.04.2024 10:08 Відповісти
Ви це самі вирішили,чи вам хтось сказав????
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26.04.2024 10:14 Відповісти
На разі їм це не потрібно, орки повністю під ними... поставляють їм ресурси дешевше ринку і за юані які Китай сам друкує ... фактично за буси....

напад на рашу обвалить світові ринки, ну і ЯО ...

нах ... нападати чим довше у нас буде тривати війна тим більше китайці будуть робити мирну експансію в рашу... і тим більше орки будуть залежні від них та будуть їх забезпечувати бесплатними ресурсами
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26.04.2024 10:16 Відповісти
А ще зебуїни подолають корупцію і Україна стане Новим Едемом
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26.04.2024 10:22 Відповісти
І при чому тут поліція,коли корову блискавкою вбило????
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26.04.2024 10:26 Відповісти
Щоб був офіційний висновок, що саме блискавкою вбило... щоб власник міг виплати від страхової отримати.
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26.04.2024 10:31 Відповісти
Вибачте, але ви трошки тупий, якщо не зрозуміли, чому саме такий був коментар.
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26.04.2024 10:32 Відповісти
Муйло, сдохни до мая. АМИНЬ !!!
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26.04.2024 10:02 Відповісти
Китаю на двох стільцях не всидіти. Або нормальні відносини з США, або підтримка рф. В другому випадку санкції
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26.04.2024 10:02 Відповісти
Їм дуже хочеться на обох.Бо з мордору йде дешевий ресурс,а в мордор всілякий ширпотреб а в США і Європу йдуть товари вже більш високої якості.
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26.04.2024 10:17 Відповісти
Саша ти правий сто відсотків,там в китаї дуже погані діла з економікою,все хорошо тільки на бумагах,так шо ще не вечір,жовторотім ще аукниться.
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26.04.2024 10:48 Відповісти
китайці знахабніли через те що америка довго соплі жувала з допогомою Україні - тепер пожинають плоди
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26.04.2024 10:15 Відповісти
американцям нажаль вигідна поставка до китайців дешевих ресурсів з раші... тому що більшість їх виробництва в Азії.... це як міліардні прибутки дає так і стримує інфляцію в штатах...

нагадаю вам що одразу при приході до влади деми зняли додаткові мита на китайські товари які ввів Трамп .... мотивували інфляцією та дефіцитом товарів
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26.04.2024 10:19 Відповісти
Китаю немає куди діватися, бо весь хлам який вони випускають, купується Штатами і Європою. Не продадуть цей хлам - не буде грошей на розвиток Китаю. Тут у Блінкена сильна позиція для переговорів. А у Китаю тільки понти, яким вони навчилися у путіна.
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26.04.2024 10:18 Відповісти
Захід почав пепеносити виробництва до сусідів Китаю.В Індію,наприклад.І в Китаю починається плавний пердимонокль.Бо Індія й так противник Китаю.А тепер стане розвиватись як і Китай 30 років тому.І між ними є територіальні суперечки.І сутички бувають,рукопашні в основному,але все одно напруга там немала
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26.04.2024 10:23 Відповісти
Амеріка сама виростила цього китайського монстра, а тапер бігає та умовляє його.
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26.04.2024 10:20 Відповісти
стратегічної вигоди підтримки московіі для китаю немає , навіщо тоді неможу зрозуміти
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26.04.2024 10:23 Відповісти
Ідеологічна стратегічна вигода.
Тоталітарні системи.
Але якщо сша та європа нормально натиснуть, а не будуть просити, то зламають цю підтримку.
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26.04.2024 10:28 Відповісти
Стратегічна підтримка рф і Китая мають одноршдні цілі.Стати монополістами у світі.Але у кожного з них цього не вийде.А ось воювати і дружити між собою вони не будуть.Їх об'єднує лише авторітарно правління країнами і боротьба з демократією в своїх країнах. А вот відбудова монополій у них різна.У рф-теріторіі, у Китая - рабочі дешеві руки.Ці дві країни руйнують розвиток людства.Це зло такеж,як фашізм.В рф злоякісна пухлина зросла до розміру явища рашизма(новий фашизм),а у Китая ні.Тому що він від Запада отримав технології виобництва товарів,которий весь світ у них купує.І у рф і Китаю нема розвитку єкономіки.РФ на 60-67 місці,а Китай в восьмидесятниках останні 10років.
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26.04.2024 13:44 Відповісти
Більшого негативу як нищення українських міст і вбивства українців я не бачу.
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26.04.2024 10:25 Відповісти
вивід інвестицій з террористичного китаю найкращє питання, через 10 років китайці знову горобців ловити будуть
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26.04.2024 10:33 Відповісти
Узкоглазые обезьяны должны ответить за поддержку рашистов.
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26.04.2024 10:34 Відповісти
Нахер их предупреждать в 1001 раз - только терять время.
За это время они вооружают РФ для убийств украинцев.
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26.04.2024 10:36 Відповісти
Чомусь немає масових закликів від топ-блохєрів, пересічних громадян України не купувати товари китайського виробництва, відкритого союзника Мордору.
За відмову від польських товари гвалт стояв до неба.
Ето_другоє?
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26.04.2024 10:53 Відповісти
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26.04.2024 11:13 Відповісти
 
 