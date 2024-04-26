Китай попередив Блінкена про "негативні фактори" у відносинах через РФ

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї попередив держсекретаря США Ентоні Блінкена, який зараз перебуває з візитом у Пекині, про зростання проблем у відносинах через те, що США погрожують Пекіну санкціями за підтримку Росії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Bloomberg.

"Відносини між Китаєм і США починають стабілізуватися. Але водночас негативні фактори у відносинах все ще наростають", - сказав Ван Ї на спільній з Блінкеном пресконференції.

Держсекретар США у відповідь наголосив на необхідності діалогу, назвавши двосторонні відносини з Китаєм "найважливішими".

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"Я з нетерпінням чекаю, щоб у цих дискусіях було дуже чітко, дуже прямо сказано щодо сфер, у яких ми маємо розбіжності, і про позицію Сполучених Штатів", - сказав він.

Очікується, що Блінкен також зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, проте офіційно жодна сторона ще не підтвердила такі переговори.

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Що США думають про відносини Китаю та РФ?

Раніше повідомлялося, що одна з цілей візиту Блінкена до Китаю - переконати Пекін натиснути на компанії, які беруть участь у модернізації російського оборонно-промислового комплексу.

Постпред США в НАТО Джуліанна Сміт стверджує, що Китай вже обрав свою сторону в війні РФ проти України та більше не може претендувати на нейтральність.

Генсек НАТО Столтенберг попереджає, що якщо Китай хоче налагодити із Заходом добрі стосунки, то має припинити підтримку РФ.

Тим часом президент Росії Путін заявив, що в травні поїде з візитом до Китаю.