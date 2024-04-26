УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8741 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 714 23

Ефективно боротися проти російської пропаганди можна і без запровадження воєнної цензури, - "слуга народу" Потураєв

потураев,микита,потураєв

Україні варто вибудувати ефективну інформаційну оборону, щоб не запроваджувати воєнну цензуру.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українське радіо".

"Я насправді вважаю, що ми зовсім не вичерпали усіх інструментів і можливостей ефективно боротися з москалями без запровадження воєнної цензури. Хоча припускаю, що якщо нам не вдасться збудувати ефективну інформаційну оборону, то доведеться думати про більш радикальні рішення. Але переконаний, що час для цього ще не прийшов", - пояснив парламентар.

За словами Потураєва, необхідно привертати увагу суспільства до небезпек в інтернеті, і передусім на платформах спільного доступу до інформації, де контент не модерується, як у Telegram.

"Зараз ми сфокусовані на тих каналах, які нас просто атакують, намагаючись підірвати нашу суспільну єдність, нашу стійкість і так далі. Але там є і такі речі, які не менш кримінальні із погляду законів будь-якої демократичної країни. І я вважаю, що насправді українське суспільство не усвідомлює цих небезпек достатньо. Бо охоплення Телеграмом майже 80% українців свідчить само за себе - це дуже небезпечні показники", - додав він.

Раніше нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька заявила, що помилкою президента Володимира Зеленського було те, що він залишив в Україні демократію. За її словами, потрібна воєнна цензура.

Читайте: Ми не запровадили інформаційну цензуру під час війни, - Міноборони

Автор: 

цензура (363) Потураєв (146)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Про воєну цензуру - та, можливо, і потрібно запровадити.
А от політичну цензуру, за яку Держдеп дорікає - він не бачить.
показати весь коментар
26.04.2024 11:21
+4
Слуги щось активізувалися з "цензурою та демократією"...
Схоже готують щось типу "законів 16 січня"...бо скоро 21 травня...
показати весь коментар
26.04.2024 11:27
+4
Воєнна цензура - не на часі, а от політична - та за милу душу!
Хоча повинно було б бути навпаки.
Але як же тоді прославляти найвеличнішого пабєдуна і стирати з пам'яті "гуппі" всі етапи і прізвища "потужних підготунів" до вторгнення?
До тез з творів Дж. Оруела лишилось ще трохи...
показати весь коментар
26.04.2024 12:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо всіх знищити або хоча б пересадити то і цензура не потрібна.
показати весь коментар
26.04.2024 11:11 Відповісти
Яке розумне лице в цього придурка
показати весь коментар
26.04.2024 11:11 Відповісти
Та в більшості «слуг» ох#йтворьонниє ліца!
показати весь коментар
26.04.2024 11:30 Відповісти
та ні, він не придурок. Він - типовий політичний циннік. https://prm.ua/vi-vsi-nihto-zmi-oprilyudnili-spich-lektora-slugi-narodu-v-truskavtsi/ Це саме він виголошував цю промову в Трускавці "Ви всі - ніхто" .
показати весь коментар
26.04.2024 11:54 Відповісти
А про ракетные атаки и пуски будем из газет узнавать или смс-ок? ))
показати весь коментар
26.04.2024 11:13 Відповісти
Переважна більшість українців споживає новини із соціальних мереж, але найчастіше українці використовують кілька видів медіа. Так, новини дізнаються з соцмереж 63% людей, лише 19% - виключно з них. З телебачення - 48% респондентів і лише 8% - виключно з нього. Інші джерела - радіо та друковані видання - разом використовують лише 20% українців.
Для слуг . Це інфа за 21 рік. Чи ви думаєте, що єпломарафон все вирішить? І його дивляться? 🤡
показати весь коментар
26.04.2024 11:18 Відповісти
Про воєну цензуру - та, можливо, і потрібно запровадити.
А от політичну цензуру, за яку Держдеп дорікає - він не бачить.
показати весь коментар
26.04.2024 11:21 Відповісти
А хто може чітко визначити різницю між ними ?
показати весь коментар
26.04.2024 11:48 Відповісти
відрізняють, усі адекватні (той же Держдеп) - тільки не адепт слуг уродів та ЄрЗе.
показати весь коментар
26.04.2024 11:59 Відповісти
Держдеп є цілком неадекватною установою, що він ясно усім показує своїм ніжним ставленням до Московщини, Ірану, Китаю та перешкоджанням Україні в її боротьбі.
показати весь коментар
26.04.2024 12:11 Відповісти
ще один приклад зебілізму: "недобачання" фактів допомоги Україні з боку США (зокрема, правлячої там політичної сили); допомоги, можливо, і недостатньої за обсягом, але найбільшої в світі, десь з половину з усієї отриманої.
показати весь коментар
26.04.2024 12:24 Відповісти
Ще один приклад інфантилізму: недобачання фактів допомоги Московщині з боку США останні кілька десятків років, включно з останніми двома - ця допомога була в тисячі разів більша за допомогу, надану Україні. Навіть зараз США дуже хвилюються, аби ми не завдали шкоди власне Московщині, натомість руйнування наших міст та сіл вони сприймають як цілком прийнятне явище.
показати весь коментар
30.04.2024 11:18 Відповісти
Все просто - кожен , хто зараз гавкає на українську владу однозначно працює на ворога !
показати весь коментар
26.04.2024 12:16 Відповісти
от-от, характерний приклад зебілізму.
показати весь коментар
26.04.2024 12:18 Відповісти
Слуги щось активізувалися з "цензурою та демократією"...
Схоже готують щось типу "законів 16 січня"...бо скоро 21 травня...
показати весь коментар
26.04.2024 11:27 Відповісти
Впевнено йдемо до штампів Північної Кореї...
🤔🤔🤔
показати весь коментар
26.04.2024 11:32 Відповісти
З його слів складається враження, що в нас ще НЕМАЄ "воєнної цензури".
Мабуть він гадає, що "воєнна цензура" це "Великій Фаервол" та сексот на кожній кухні?
показати весь коментар
26.04.2024 11:40 Відповісти
Це ж казав козявочник юрчишин. До чогось готуються, щоб не було альтернативних джерел інфи, окрім хуцпафону?
показати весь коментар
26.04.2024 12:10 Відповісти
Давно вже треба обмежити доступ насєлєнія до соцмереж.
Порох свого часу це не зрозумів, то може, Зєля це зробить.
Демократія і "свобода слова" - це зло, це широко відкриті двері для московських виродків в наш інфопростір.
показати весь коментар
26.04.2024 12:12 Відповісти
А як Вам таке

Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

Працівників зможуть звільняти за те, що вони не повідомили про родичів Які залишилися на тимчасово окупованій території - ВРУ прийняла закон

Harn

@harn1972

В совку при складі біографії треба було зазначати були ви чи ваші рідні під окупацією Нациською Німетчиною під час 2 світової
показати весь коментар
26.04.2024 12:13 Відповісти
Воєнна цензура - не на часі, а от політична - та за милу душу!
Хоча повинно було б бути навпаки.
Але як же тоді прославляти найвеличнішого пабєдуна і стирати з пам'яті "гуппі" всі етапи і прізвища "потужних підготунів" до вторгнення?
До тез з творів Дж. Оруела лишилось ще трохи...
показати весь коментар
26.04.2024 12:42 Відповісти
Когда уже закончится не качественный кокс.
показати весь коментар
26.04.2024 13:14 Відповісти
Воєнна цензура - це означає що про військові дії розповідають військові яки мають добре знати - про що можна казати, а про що - ні. Військова цензура означає що - жодна арахамія з подоляками не повинна робити селфі на Яворівському полігоні...
На думку зелених ригів "воєнна цензура" - це затикання ротів тим хто не хвалить ригівську антимайданну владу.
показати весь коментар
26.04.2024 16:56 Відповісти
 
 