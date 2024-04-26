Ефективно боротися проти російської пропаганди можна і без запровадження воєнної цензури, - "слуга народу" Потураєв

Україні варто вибудувати ефективну інформаційну оборону, щоб не запроваджувати воєнну цензуру.

Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українське радіо".

"Я насправді вважаю, що ми зовсім не вичерпали усіх інструментів і можливостей ефективно боротися з москалями без запровадження воєнної цензури. Хоча припускаю, що якщо нам не вдасться збудувати ефективну інформаційну оборону, то доведеться думати про більш радикальні рішення. Але переконаний, що час для цього ще не прийшов", - пояснив парламентар.

За словами Потураєва, необхідно привертати увагу суспільства до небезпек в інтернеті, і передусім на платформах спільного доступу до інформації, де контент не модерується, як у Telegram.

"Зараз ми сфокусовані на тих каналах, які нас просто атакують, намагаючись підірвати нашу суспільну єдність, нашу стійкість і так далі. Але там є і такі речі, які не менш кримінальні із погляду законів будь-якої демократичної країни. І я вважаю, що насправді українське суспільство не усвідомлює цих небезпек достатньо. Бо охоплення Телеграмом майже 80% українців свідчить само за себе - це дуже небезпечні показники", - додав він.

Раніше нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька заявила, що помилкою президента Володимира Зеленського було те, що він залишив в Україні демократію. За її словами, потрібна воєнна цензура.

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