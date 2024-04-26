Ефективно боротися проти російської пропаганди можна і без запровадження воєнної цензури, - "слуга народу" Потураєв
Україні варто вибудувати ефективну інформаційну оборону, щоб не запроваджувати воєнну цензуру.
Про це заявив голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, нардеп "Слуги народу" Микита Потураєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українське радіо".
"Я насправді вважаю, що ми зовсім не вичерпали усіх інструментів і можливостей ефективно боротися з москалями без запровадження воєнної цензури. Хоча припускаю, що якщо нам не вдасться збудувати ефективну інформаційну оборону, то доведеться думати про більш радикальні рішення. Але переконаний, що час для цього ще не прийшов", - пояснив парламентар.
За словами Потураєва, необхідно привертати увагу суспільства до небезпек в інтернеті, і передусім на платформах спільного доступу до інформації, де контент не модерується, як у Telegram.
"Зараз ми сфокусовані на тих каналах, які нас просто атакують, намагаючись підірвати нашу суспільну єдність, нашу стійкість і так далі. Але там є і такі речі, які не менш кримінальні із погляду законів будь-якої демократичної країни. І я вважаю, що насправді українське суспільство не усвідомлює цих небезпек достатньо. Бо охоплення Телеграмом майже 80% українців свідчить само за себе - це дуже небезпечні показники", - додав він.
Раніше нардепка "Слуги народу" Ліза Богуцька заявила, що помилкою президента Володимира Зеленського було те, що він залишив в Україні демократію. За її словами, потрібна воєнна цензура.
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Для слуг . Це інфа за 21 рік. Чи ви думаєте, що єпломарафон все вирішить? І його дивляться? 🤡
А от політичну цензуру, за яку Держдеп дорікає - він не бачить.
Схоже готують щось типу "законів 16 січня"...бо скоро 21 травня...
🤔🤔🤔
Мабуть він гадає, що "воєнна цензура" це "Великій Фаервол" та сексот на кожній кухні?
Порох свого часу це не зрозумів, то може, Зєля це зробить.
Демократія і "свобода слова" - це зло, це широко відкриті двері для московських виродків в наш інфопростір.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
Працівників зможуть звільняти за те, що вони не повідомили про родичів Які залишилися на тимчасово окупованій території - ВРУ прийняла закон
Harn
@harn1972
В совку при складі біографії треба було зазначати були ви чи ваші рідні під окупацією Нациською Німетчиною під час 2 світової
Хоча повинно було б бути навпаки.
Але як же тоді прославляти найвеличнішого пабєдуна і стирати з пам'яті "гуппі" всі етапи і прізвища "потужних підготунів" до вторгнення?
До тез з творів Дж. Оруела лишилось ще трохи...
На думку зелених ригів "воєнна цензура" - це затикання ротів тим хто не хвалить ригівську антимайданну владу.