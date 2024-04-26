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Новини
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Китай та США мають взяти на себе відповідальність за мир у світі, - Сі Цзіньпін. ФОТО

Голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Китай і Сполучені Штати повинні поводитись як великі держави і взяти на себе відповідальність за підтримання стабільності й миру у світі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Я завжди вважав, що велика країна має поводитися як велика країна, мати розум і відповідальність великої країни. Китай і Сполучені Штати повинні подати приклад такої поведінки і взяти на себе відповідальність за мир у всьому світі та сприяти глобальній єдності", - сказав Сі.

Зустріч Ентоні Блінкена та лидера Китаю Сі Цзіньпіна

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Він зауважив, що під час зустрічі з президентом Джо Байденом у Сан-Франциско в листопаді минулого року вони запропонували п’ять принципів двосторонніх відносин, серед яких правильне розуміння один одного, спільне врегулювання розбіжностей і спільна відповідальність великих держав, взаємовигідна співпраця та сприяння обмінам між людьми.

"Коли основні принципи встановлено, інші проблеми буде легше вирішувати. Китай готовий співпрацювати, але співпраця має бути двосторонньою. Ми не боїмося конкуренції, тільки ж конкуренція має бути спрямованою на спільний прогрес, а не грою із нульовою сумою", - сказав лідер Китаю.

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За його словами, обидві країни можуть мати своїх друзів і партнерів, але не націлюватись одна на одну та не протистояти і не шкодити одна одній.

"Китай радий бачити впевнені, відкриті та процвітаючі Сполучені Штати і сподівається, що США також зможуть сприймати розвиток Китаю в позитивному світлі", - підсумував Сі.

Зустріч Ентоні Блінкена та лидера Китаю Сі Цзіньпіна

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Блінкен, згідно з повідомленням МЗС КНР, відзначив позитивні зрушення у співпраці між двома країнами після листопадового саміту лідерів у Сан-Франциско та зауважив, що сучасний світ стикається з багатьма складними викликами, які потребують взаємодії між Сполученими Штатами і Китаєм.

"Під час мого візиту до Китаю американці з усіх прошарків суспільства сподіваються побачити покращення американо-китайських відносин", - сказав він, додавши, що США не прагнуть нової холодної війни чи протистояння з Китаєм і сподіваються на підтримання постійного зв’язку.

Автор: 

Китай (4501) США (22473) Сі Цзіньпін (312) Блінкен (1156)


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Топ коментарі
+19
Китайці були та залишаються брехливими лицемірними покидьками...
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26.04.2024 16:02
+15
китай багато про себе думає
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26.04.2024 16:01
+12
смєхдєржаву- бензоколонку вже й в х*й не ставлять👏
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26.04.2024 16:07
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китай багато про себе думає
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26.04.2024 16:01 Відповісти
правильне розуміння один одного, спільне врегулювання розбіжностей і спільна відповідальність великих держав, взаємовигідна співпраця та сприяння обмінам між людьми
.... з метою промислового шпіонажу
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26.04.2024 16:25 Відповісти
китай просто має піти в сраку разом із московитами!!!
І настане на землі мир і процвітання.
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26.04.2024 16:45 Відповісти
китайчіна будує нову велику китайську стіну
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26.04.2024 20:21 Відповісти
Чайна хоче закріплення статуса рішали
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26.04.2024 16:02 Відповісти
Тоді нехай приборкають кацапів, доведуть свою спроможність керувати.
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26.04.2024 16:57 Відповісти
Китайці були та залишаються брехливими лицемірними покидьками...
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26.04.2024 16:02 Відповісти
Сци *** Чай має взяти відповідальність на себе. Та я сам можу так заявить ...
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26.04.2024 16:18 Відповісти
до того ж він вдягнутий не по формі.
ось як має виглядати великий китаєць

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26.04.2024 16:31 Відповісти
Слова-то правильні, але Китай для цього нічого не робить...
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26.04.2024 16:04 Відповісти
Правильність визначення слова "правильний" є визначальним для всієї риторики китайських лицемірів. Бо китайський диктатор вважає одне "правильним", ***** - інше. І всі ці ліцемірні покидьки клали з пробором на права людини, продовжуючи "правильно" створювати на території своїх країн концтабори та вбиваючи в них сотні тисяч і мільйони тих, хто не так виглядає, не так молиться, не так говорить.

Одне слово - кінчені комуняки.
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26.04.2024 16:52 Відповісти
смєхдєржаву- бензоколонку вже й в х*й не ставлять👏
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26.04.2024 16:07 Відповісти
США+Китай это почти половина всего ВВП мира. бензоколонка меньше 2%
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26.04.2024 16:32 Відповісти
так китай свого сібіру не забере , потрібно ставати на сторону коаліції і ******* *****
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26.04.2024 16:07 Відповісти
чайники і так рулять світом. Тількт їх світ це паРаша, Кімченірія, колгосп Лукашенко та деякі афріканські людожери. Борони Боже, опинитися у цьому таборі.
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26.04.2024 16:08 Відповісти
Щось у чайни очі дуже вузькі, заплющені! Мабуть побачив, що йомо з рашкою тупик!
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26.04.2024 16:09 Відповісти
Так берите и загоняйте рашку в свое стойло, откуда она выползла.
И будет мир и будет неповадно другим по всему миру заниматься подобным.
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26.04.2024 16:10 Відповісти
Комуністичний Китай - такий собі "Дон Барзіні", без згоди якого не діють його сцікливі, кровожерливі сателіти в особі раші та ірану.
Боротися з ним мають ті, хто його вигодував.
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26.04.2024 16:10 Відповісти
І шо? - тепер Китаи випише рашці люлєи - за те шо напала на Украіну і в Світі немає стабільності
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26.04.2024 16:11 Відповісти
В світогляді лицемірних кінчених жовтопиких комуняк - вільна Україна не є "правильною" і повинна погодитись беззастережно на будь-які вимоги *****.

Тож ніяких "люлєй" засрашці комуняки ті не "випишуть". А, максимум, з-за санкційного тиску США на сам китай - обмежать "офіційну" допомого засрашці і будуть брехати у вічі всім щодо будь-яких обсягів "неофіційної" та не перешкоджатимуть будь-яким товарним обсягам контрабанди принаймні товарів подвійного призначення.
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26.04.2024 16:56 Відповісти
Прикольно тут буде якщо США погодяться. Ось сміху буде, а я говорив ще тоді, а я писав ще раніше.Усі, хто гнали на Китай заберуть свої слова назад, як і у випадку, якщо Трамп буде Президентом США)
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26.04.2024 16:11 Відповісти
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26.04.2024 16:13 Відповісти
Жовтий ху@ло,як завжди,видав гучний пук в воздух,але рятувати ху@ляндію не припинить.
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26.04.2024 16:13 Відповісти
нема друзів нема ворогів...- е споконвічні інтереси....
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26.04.2024 16:14 Відповісти
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26.04.2024 16:15 Відповісти
Пусть Китай о принципах ООН вспомнит, даст ****..ей своей шестерке кацапии, чтобы она убралась с Украины, тогда можно будет верить, что хочет мира
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26.04.2024 16:16 Відповісти
А оце, кітайське, чого до вартового демократії у Саіті примазується?
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26.04.2024 16:18 Відповісти
А відколи комуняки стали вілікімі і дімакратами? ?
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26.04.2024 16:22 Відповісти
З тих пір як почала сповільнюватись їхня економіка.І почали переноситись виробництва в сусідні з Китаєм країни
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26.04.2024 17:07 Відповісти
курс на применшення ролі США в світі придумав кісінджер

тепер китай хоче переселити половину китайців в США та Європу, і все навколо зробити китаєм - ніяк за це не воюючи, просто лякаючи всіх своїм мільйярдом душ

бо скільки американців захоче жити в китаю ? ну хіба що стівен сігал. отакий "обмін людьми"
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26.04.2024 16:22 Відповісти
поки що Китай відповідальний за війну в Україні, котру рашистський- куйло кровопивця української крові і вбивця українського народу ніколи б не розпочинав .якщо б не мав запевнення китайозів в тому,що вони не протів ційєї війни в Україні .Брехливі потвори...
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26.04.2024 16:29 Відповісти
майже стьоб над росією ""Я завжди вважав, що велика країна має поводитися як велика країна, мати розум і відповідальність великої країни"...
хоча це просто слова, а не справи

Справи
республіканці прийняли закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
"21 століття мир через силу"
в пресі закон називать про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength").

зокрема для України, цілий розділ в законі від республіканців
РОЗДІЛ Б - ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
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26.04.2024 16:39 Відповісти
На пу та зе вже ніхто не сподівється. Цей Твікс дуже добре почуває під час війни
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26.04.2024 16:42 Відповісти
Вот поэтому,китай и хочет напасть на Тайвань...Как хло...Ради мира во всем мире.Ипанутые узкие что одни,что другие...
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26.04.2024 16:51 Відповісти
Тайвань один з найбільших виробників чипів, помоєму після США,
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26.04.2024 19:31 Відповісти
Тьфу гидота.
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26.04.2024 16:54 Відповісти
Циничная демагогия.
Не нужно обращать внимание на слова китайце - нужно смотреть на их дела.
А их дела - спонсорство международного терроризма.
Нужно прекращать все переговоры с террористами и х спонсорами.
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26.04.2024 16:57 Відповісти
Ой, так войны Китая с штатами не будет?! А кацап так надеялся, так мечта
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26.04.2024 16:58 Відповісти
Стара система міжнародної безпеки майже зруйнована, її інституції недостаньо ефективні, не відповідають ******** вимогам і відновленню не підлягають.
Побудувати нову, реально дієздатну, ефективну систему міжнародної безпеки без участі Китаю мабуть буде неможливо.
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26.04.2024 16:59 Відповісти
To quote Kissinger, empires have no interest in operating within an international system; they aspire to be the international system.
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26.04.2024 17:05 Відповісти
Запобіжні механізми проти зазіхань імперій на поглинання імперією повинні бути вбудовані у нову систему міжнародної безпеки.
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26.04.2024 17:21 Відповісти
Це означає ми будемо допомагати кацапам, а Америка не повинна запроваджувати санкції проти нас, от такі ми хитродупі
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26.04.2024 17:23 Відповісти
А чого ж і ні,Китай не хай свої війська відправляє в рашу,а США в Україну!
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26.04.2024 17:47 Відповісти
У Китая на первом плане процветание своей страны,а у США процветание рыночных отношений для всех стран мира, через государственные институты каждой отдельно взятой страны.А это можно добиться в демократических обществах.И на сегодня это главное противоречие между Китаем и США.Китай сильно изменился за последнии 20 лет.И есть большая вероятность,что через лет 30-40 он уйдёт от авторитаризма.Приходится сожалеть,что наша сегодняшняя власть стремится к авторитаризму не теряя при этом свою совковость.
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26.04.2024 17:48 Відповісти
то хай беруть хто ж проти курмть
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26.04.2024 18:02 Відповісти
Оце так витер ноги таваріщ Сі об свого молодшого партнера Путіна....Русня ж невтомлюється кричати що вони міровая дєржава і центр сіли але Сі думає не так...Цікаво,коли гідроцефал Дімон трошки протверезіє він і Китаю пообіцяє апокаліпсис,чи знову піде в запой?
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26.04.2024 18:18 Відповісти
Це заявляє той, який "із-поли" надає вій ськову і економічну допомогу Московії!
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26.04.2024 18:56 Відповісти
Якщо всі китайці разом стрибнуть в океан, цунамі змиє Нью-Йорк. Затопим Америку!

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26.04.2024 19:18 Відповісти
А, ну всьо, китайози вже пропозицію США зробили. Поділити світ між собою. А усяка шелупонь, типу ***** - йде лісом.
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27.04.2024 01:06 Відповісти
 
 