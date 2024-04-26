Китай та США мають взяти на себе відповідальність за мир у світі, - Сі Цзіньпін. ФОТО
Голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Китай і Сполучені Штати повинні поводитись як великі держави і взяти на себе відповідальність за підтримання стабільності й миру у світі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.
"Я завжди вважав, що велика країна має поводитися як велика країна, мати розум і відповідальність великої країни. Китай і Сполучені Штати повинні подати приклад такої поведінки і взяти на себе відповідальність за мир у всьому світі та сприяти глобальній єдності", - сказав Сі.
Він зауважив, що під час зустрічі з президентом Джо Байденом у Сан-Франциско в листопаді минулого року вони запропонували п’ять принципів двосторонніх відносин, серед яких правильне розуміння один одного, спільне врегулювання розбіжностей і спільна відповідальність великих держав, взаємовигідна співпраця та сприяння обмінам між людьми.
"Коли основні принципи встановлено, інші проблеми буде легше вирішувати. Китай готовий співпрацювати, але співпраця має бути двосторонньою. Ми не боїмося конкуренції, тільки ж конкуренція має бути спрямованою на спільний прогрес, а не грою із нульовою сумою", - сказав лідер Китаю.
За його словами, обидві країни можуть мати своїх друзів і партнерів, але не націлюватись одна на одну та не протистояти і не шкодити одна одній.
"Китай радий бачити впевнені, відкриті та процвітаючі Сполучені Штати і сподівається, що США також зможуть сприймати розвиток Китаю в позитивному світлі", - підсумував Сі.
Блінкен, згідно з повідомленням МЗС КНР, відзначив позитивні зрушення у співпраці між двома країнами після листопадового саміту лідерів у Сан-Франциско та зауважив, що сучасний світ стикається з багатьма складними викликами, які потребують взаємодії між Сполученими Штатами і Китаєм.
"Під час мого візиту до Китаю американці з усіх прошарків суспільства сподіваються побачити покращення американо-китайських відносин", - сказав він, додавши, що США не прагнуть нової холодної війни чи протистояння з Китаєм і сподіваються на підтримання постійного зв’язку.
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.... з метою промислового шпіонажу
І настане на землі мир і процвітання.
ось як має виглядати великий китаєць
Одне слово - кінчені комуняки.
И будет мир и будет неповадно другим по всему миру заниматься подобным.
Боротися з ним мають ті, хто його вигодував.
Тож ніяких "люлєй" засрашці комуняки ті не "випишуть". А, максимум, з-за санкційного тиску США на сам китай - обмежать "офіційну" допомого засрашці і будуть брехати у вічі всім щодо будь-яких обсягів "неофіційної" та не перешкоджатимуть будь-яким товарним обсягам контрабанди принаймні товарів подвійного призначення.
тепер китай хоче переселити половину китайців в США та Європу, і все навколо зробити китаєм - ніяк за це не воюючи, просто лякаючи всіх своїм мільйярдом душ
бо скільки американців захоче жити в китаю ? ну хіба що стівен сігал. отакий "обмін людьми"
хоча це просто слова, а не справи
Справи
республіканці прийняли закон https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/8038/text H.R.8038 - 21st Century Peace through Strength Act
"21 століття мир через силу"
в пресі закон називать про тік-ток, щоб не було асоціацій https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2738912-mir-zdobuvaetsa-silou.html з президентом Рейганом , яки проводива політику "Мир завдяки силі" (англ. "Peace through strength").
зокрема для України, цілий розділ в законі від республіканців
РОЗДІЛ Б - ВІДНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОЦВІТАННЯ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
Не нужно обращать внимание на слова китайце - нужно смотреть на их дела.
А их дела - спонсорство международного терроризма.
Нужно прекращать все переговоры с террористами и х спонсорами.
Побудувати нову, реально дієздатну, ефективну систему міжнародної безпеки без участі Китаю мабуть буде неможливо.