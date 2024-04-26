Китай та США мають взяти на себе відповідальність за мир у світі, - Сі Цзіньпін. ФОТО

Голова КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном заявив, що Китай і Сполучені Штати повинні поводитись як великі держави і взяти на себе відповідальність за підтримання стабільності й миру у світі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

"Я завжди вважав, що велика країна має поводитися як велика країна, мати розум і відповідальність великої країни. Китай і Сполучені Штати повинні подати приклад такої поведінки і взяти на себе відповідальність за мир у всьому світі та сприяти глобальній єдності", - сказав Сі.

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Він зауважив, що під час зустрічі з президентом Джо Байденом у Сан-Франциско в листопаді минулого року вони запропонували п’ять принципів двосторонніх відносин, серед яких правильне розуміння один одного, спільне врегулювання розбіжностей і спільна відповідальність великих держав, взаємовигідна співпраця та сприяння обмінам між людьми.

"Коли основні принципи встановлено, інші проблеми буде легше вирішувати. Китай готовий співпрацювати, але співпраця має бути двосторонньою. Ми не боїмося конкуренції, тільки ж конкуренція має бути спрямованою на спільний прогрес, а не грою із нульовою сумою", - сказав лідер Китаю.

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За його словами, обидві країни можуть мати своїх друзів і партнерів, але не націлюватись одна на одну та не протистояти і не шкодити одна одній.

"Китай радий бачити впевнені, відкриті та процвітаючі Сполучені Штати і сподівається, що США також зможуть сприймати розвиток Китаю в позитивному світлі", - підсумував Сі.

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Блінкен, згідно з повідомленням МЗС КНР, відзначив позитивні зрушення у співпраці між двома країнами після листопадового саміту лідерів у Сан-Франциско та зауважив, що сучасний світ стикається з багатьма складними викликами, які потребують взаємодії між Сполученими Штатами і Китаєм.

"Під час мого візиту до Китаю американці з усіх прошарків суспільства сподіваються побачити покращення американо-китайських відносин", - сказав він, додавши, що США не прагнуть нової холодної війни чи протистояння з Китаєм і сподіваються на підтримання постійного зв’язку.