Війська РФ зосереджують свої зусилля для прориву оборони ЗСУ західніше Бахмута і виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, - ОСУВ "Хортиця"

Російські окупанти намагаються обійти Часів Яр по флангах через інші населені пункти.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Плани військ РФ

"Ворог зосереджує свої зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, оволодіння населеним пунктом Часів Яр, створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації. Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення", — зазначив речник.

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Він наголосив, що за останні 7 днів жодних успіхів російські окупанти не мали.

"Вони за всяку ціну намагаються взяти село Іванівське і околиці Богданівки, щоб зайти до Часового Яру. Активно штурмують ці два населені пункти, щоб взяти в кліщі Часів Яр", — додав Волошин.

Намагаючись вирівняти лінію оборони і лінію бойового зіткнення, зазначив речник ОСУВ "Хортиця", російські окупанти додатково безуспішно штурмують Андріївку та Кліщіївку.

"В районі Кліщіївки було помічено збільшення особового складу ворожої армії", — зауважив Волошин.

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Часовоярівський напрямок

Найбільше штурмів на Часовоярівському напрямку, за його словами, було проведено за цю добу неподалік Білогорівки.

"Там противник перегруповується, підвозить боєкомплекти, намагається розміновувати наші заміновані території. Однак йому це не вдається. Наші воїни стримують ворога", — сказав речник.

При цьому у ворога, за його словами, більше снарядів, він переважає чисельністю своєї армії, не шкодує ані своє озброєння, ані свою техніку.