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Новини Війна
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Війська РФ зосереджують свої зусилля для прориву оборони ЗСУ західніше Бахмута і виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, - ОСУВ "Хортиця"

Війська РФ зосереджують свої зусилля для прориву оборони ЗСУ західніше Бахмута

Російські окупанти намагаються обійти Часів Яр по флангах через інші населені пункти.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Плани військ РФ

"Ворог зосереджує свої зусилля для прориву нашої оборони західніше Бахмута, виходу до каналу Сіверський Донець - Донбас, оволодіння населеним пунктом Часів Яр, створення там умов для подальшого просування до Краматорської агломерації. Противник намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення", — зазначив речник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається взяти Часів Яр в оперативне оточення, проте жодних успіхів не має, - командир ударних БпЛА Федоренко

Він наголосив, що за останні 7 днів жодних успіхів російські окупанти не мали.

"Вони за всяку ціну намагаються взяти село Іванівське і околиці Богданівки, щоб зайти до Часового Яру. Активно штурмують ці два населені пункти, щоб взяти в кліщі Часів Яр", — додав Волошин.

Намагаючись вирівняти лінію оборони і лінію бойового зіткнення, зазначив речник ОСУВ "Хортиця", російські окупанти додатково безуспішно штурмують Андріївку та Кліщіївку.

"В районі Кліщіївки було помічено збільшення особового складу ворожої армії", — зауважив Волошин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються просуватися на флангах довкола Часового Яру, це "лобові атаки". Успіху не мають, - речник НГУ Музичук

Часовоярівський напрямок

Найбільше штурмів на Часовоярівському напрямку, за його словами, було проведено за цю добу неподалік Білогорівки.

"Там противник перегруповується, підвозить боєкомплекти, намагається розміновувати наші заміновані території. Однак йому це не вдається. Наші воїни стримують ворога", — сказав речник.

При цьому у ворога, за його словами, більше снарядів, він переважає чисельністю своєї армії, не шкодує ані своє озброєння, ані свою техніку.

Автор: 

Часів Яр (315)


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Топ коментарі
+10
Під керівництвом Зе все литить у прірву
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26.04.2024 18:10
+7
Просырский просрал Очеретино. Что дальше просрет?
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26.04.2024 18:03
+7
Не просрав, а здав...
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26.04.2024 18:12
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Просырский просрал Очеретино. Что дальше просрет?
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26.04.2024 18:03 Відповісти
Не просрав, а здав...
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26.04.2024 18:12 Відповісти
своїм папє і мамє на день побєдобєсія зробить подарунок у вигляді зданого ще одного населеного пункту. ось тільки якого?
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26.04.2024 18:15 Відповісти
Під керівництвом Зе все литить у прірву
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26.04.2024 18:10 Відповісти
Всі вже знають, що зєля - російський шипигун. Так неначасіж!!!
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26.04.2024 18:36 Відповісти
конечно неначаси. шашлычки на носу
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26.04.2024 19:21 Відповісти
Хотілось би заперечить, але так воно й виглядає.
Плюс жодних спроб перерубати клешні. В Очеретино кацапи зайшли смужкою вісімсот метрів....
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26.04.2024 18:23 Відповісти
це п*зда, панове
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26.04.2024 19:05 Відповісти
и сырский и зельский будут отвечать и сидеть в тюрьме за предательство деваться все равно некуда
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26.04.2024 18:48 Відповісти
Блазень вже більше ніж місяць як із "правильним" Головкомом стабілізували фронт, та плани на "контрнаступ" готують...
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26.04.2024 18:23 Відповісти
Щось про вирівнювання фронту я вже чув коли справи були під Бахмутом і Авдієвкою. Потім скажуть: та там все вщент, нема чого тримати, йдемо звідти.... І так я розумію дойдуть до Дніпра.
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26.04.2024 22:24 Відповісти
 
 