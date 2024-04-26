Заяви представників білоруської влади про терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, варто сприймати як ІПСО, - СБУ
У Службі безпеки України закликають сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі пресслужби СБУ.
"СБУ закликає сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку РФ.
Водночас наша країна вже третій рік протидіє ворогу у повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки. Тож і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій", - йдеться в повідоменні.
У СБУ зауважили, що наразі вживаються усі необхідні заходи, щоб знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози.
"Окремо наголошуємо: представникам білоруського режиму, який повністю здав свою країну Росії, варто зрозуміти просту річ - люди, котрі захищають Україну від окупантів, є героями, а не терористами. Бо справжні терористи знаходяться в Кремлі. Й вони обовʼязково отримають покарання за всі свої злочини.
Білоруській владі треба не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поруч із кремлівським диктатором", - додали в СБУ.
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але за того картопляного іпсо 2 лікарні евакуюють в Києві,
одна дитячя, бо всі розуміють, кацапня це викорастає і саме то тих лікарнях може прилетіти.
уявляєте собі почюття паціентів, їхніх родичів та персоналу за вонючого прикацапленого рота?
А їм так, побажали МАТУСІ, загиблих Героїв Небесної Сотні!!
Карма…
І хай евакуюють той НПЗ.....
Тобто це - "пукання у повітря"
чи це "ну миж мали щось ляпнути" від сбу?