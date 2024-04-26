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Заяви представників білоруської влади про терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, варто сприймати як ІПСО, - СБУ

сбу

У Службі безпеки України закликають сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі пресслужби СБУ.

"СБУ закликає сприймати будь-які заяви представників білоруської влади з приводу міфічних терористів, які нібито перебувають в українських лікарнях, як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку РФ.

Водночас наша країна вже третій рік протидіє ворогу у повномасштабній війні, і всі громадяни розуміють важливість дотримання правил безпеки. Тож і спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій", - йдеться в повідоменні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь ухвалила воєнну доктрину, яка передбачає допомогу Росії у війні на боці "дружніх держав"

У СБУ зауважили, що наразі вживаються усі необхідні заходи, щоб знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози.

"Окремо наголошуємо: представникам білоруського режиму, який повністю здав свою країну Росії, варто зрозуміти просту річ - люди, котрі захищають Україну від окупантів, є героями, а не терористами. Бо справжні терористи знаходяться в Кремлі. Й вони обовʼязково отримають покарання за всі свої злочини.

Білоруській владі треба не лякати українців псевдозаявами, а думати про те, як не опинитися на лаві підсудних у Гаазі поруч із кремлівським диктатором", - додали в СБУ.

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Автор: 

Білорусь (7922) лікарня (1356) СБУ (12770)


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Топ коментарі
+10
СБУ повинна заявити, що за наявної інформації на Мозирському НПЗ розташована база кацапських шахедів і ракетних комплексів, які обстрілюють Україну!
І хай евакуюють той НПЗ.....
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26.04.2024 20:42
+8
Якась жалюгідна відповідь бульбожопим колхозним вафлістам на погрози вдарити по лікарням.
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26.04.2024 20:14
+6
якби у тих співробітників сбу були мізки в голові, то вони мали б попередити такі заяви та запобігти євакуації післяопераційних дітей з лікарні... моя дитина була в цій лікарні 2 тижні тому і я не бачив там жодної дорослої людини в військовому однострої.... наші ж сбушникі реагують на все посфактум тому що за кришеванням бізнесу не вистачає часу на прямі обов*язки.
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26.04.2024 20:09
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якби у тих співробітників сбу були мізки в голові, то вони мали б попередити такі заяви та запобігти євакуації післяопераційних дітей з лікарні... моя дитина була в цій лікарні 2 тижні тому і я не бачив там жодної дорослої людини в військовому однострої.... наші ж сбушникі реагують на все посфактум тому що за кришеванням бізнесу не вистачає часу на прямі обов*язки.
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26.04.2024 20:09 Відповісти
Якась жалюгідна відповідь бульбожопим колхозним вафлістам на погрози вдарити по лікарням.
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26.04.2024 20:14 Відповісти
бульбофюлер відпрацьовує під кацапнячю балалайку.
але за того картопляного іпсо 2 лікарні евакуюють в Києві,
одна дитячя, бо всі розуміють, кацапня це викорастає і саме то тих лікарнях може прилетіти.
уявляєте собі почюття паціентів, їхніх родичів та персоналу за вонючого прикацапленого рота?
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26.04.2024 20:15 Відповісти
Яка білоруська влада,кацапські холуї,привиті Супутником та позбавились здорового глузду.
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26.04.2024 20:16 Відповісти
Картофєльний фюрєр та його оточення самі є справжніми терористами...
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26.04.2024 20:16 Відповісти
І на кого це ІПСО розраховане - на прихильників русского міра? Так там уже все давно заІПСОване. А для справжнього українця бульботіння схибленого бульбаша - це просто прояв чергового загострення шизофренії!
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26.04.2024 20:24 Відповісти
Як самозванному, повелів воєнний злочиненець на сходці, глаголити по написаному, так воно і белькотить… Так, і ЯкунОвощ белькотів, поки не почав, втрачати осіб з родини… Нюра Герман, може пояснити!!
А їм так, побажали МАТУСІ, загиблих Героїв Небесної Сотні!!
Карма…
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26.04.2024 20:26 Відповісти
СБУ повинна заявити, що за наявної інформації на Мозирському НПЗ розташована база кацапських шахедів і ракетних комплексів, які обстрілюють Україну!
І хай евакуюють той НПЗ.....
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26.04.2024 20:42 Відповісти
Це бл не іпсо,а офіційна заява ************ представника влади. Відкрита погроза терористичного акту проти хворих дітей , а ви бл тільки оце змогли з себе видавити?
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26.04.2024 21:17 Відповісти
По суті заявленого: в міжнародних конвенціях чітко визначено - статус захищеного міжнародним гуманітарним правом медичного об"єкту може буть знятий лише за наявності використання його у воєнних цілях Це розміщення зброї *********** та особового складу військових частин При цьому противник зобов"язаний попередить про те що йому відомі дані порушення і запропонувать їх усунуть У випадку відмови - може нанести удар Але це може буть зроблено лише за наявності стану війни А Україна з БРСР не воює! До того ж - навіть "супертерористи" які перебувають там у якості хворих чи поранених - не позбавляють цього статусу медичний заклад
Тобто це - "пукання у повітря"
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27.04.2024 03:10 Відповісти
Для цих зелених потвор інформація про наступ теж була ІПСО. Півроку фаберже чухали
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27.04.2024 08:27 Відповісти
Якщо то було ІПСО, незрозуміло проти кого, то оця ялова заява тільки його посилила...
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26.04.2024 21:36 Відповісти
Нигде в мире в больнице нет так много террористов как в кремлёвке
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26.04.2024 21:52 Відповісти
Та де ж вони бачили, на бєлоруzzії - Українські лікарні???
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26.04.2024 22:44 Відповісти
Последователей бульба фюрера ,... надо в под хвост дохлому ослу засунуть . Здесь тоже самое что и гебельс тв.ру.
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27.04.2024 03:47 Відповісти
Щось забагато за останній час десь з середини 2024року я чую це "ІПСО".Спочатку це було в інформаційних соц.мережах(всі зашквари влади-це рос.іпсо).Потім ротом блазня вкинуте "майдан-3" готує росія.Травля придворними шавками єрмака Залужного.Убрали.Зараз почали травити опозіцію(погрози) .Беспредєл ментів(з "ухилянтами)-зараз ментів в відосиках нема(з'явились п'яні тцк).Перетасовка в "зе-правительстве".Тупо лишають громадян за кордоном дер.послуг,під гаслом "справедливість".Істерія на "марафоні" гламурних вояк "воювать будут всі".Проталківаніє шавкамі банковой "діктатури".Знову под крики "іпсо"хочуть блокувати "телегу",тік-ток.І увага!!!ЮТУБ.
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27.04.2024 05:59 Відповісти
це ж до якого ступеня тупорилою людиною треба бути, щоб для неї знадобилося ціле роз"яснення цілого сбу не вірити прокацапському бульбопиз...дьожу
чи це "ну миж мали щось ляпнути" від сбу?
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27.04.2024 09:48 Відповісти
 
 