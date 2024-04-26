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Новини Допомога Україні
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США виділяють 6 млрд доларів на пакет військової допомоги для України, - Остін

Глава Пентагону Остін оголосив про новий пакет допомоги Україні

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін оголосив про виділення додаткових 6 млрд доларів на пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я радий оголосити сьогодні про виділення додаткових $6 млрд у рамках нашої Security Assistance Initiative. Це дасть нам змогу закупити нові можливості для України в американської промисловості. Це найбільший пакет допомоги у сфері безпеки, який ми виділили на сьогодні", - заявив Остін на пресконференції після 21-го засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн"). 

За словами глави Пентагону, до пакета допомоги увійдуть критично важливі ракети для українських систем ППО Patriot і NASAMS, додаткові системи боротьби з безпілотниками та допоміжне обладнання, а також "значна кількість" артилерійських боєприпасів і боєприпасів класу "повітря-земля", технічне обслуговування та підтримка.

"Таким чином, оголошення, зроблені цього тижня, відзначають незмінну прихильність Америки справі оборони України", - наголосив Остін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

Нагадуємо, це вже другий пакет допомоги від США за останні килька днів. 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

Автор: 

Пентагон (1415) допомога (8288) США (22473) Остін Ллойд (521) Рамштайн (139)


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Топ коментарі
+12
там тільки зброя виробництва США.... хоббіткам з опи та мамі римі нічого не світить тому й не стрибає вава від радості
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26.04.2024 20:38
+11
Прошу - тільки ЗБРОЮ! Кошти точно с3.14здять!
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26.04.2024 20:35
+4
Це до тих, котрі не видали в 2022-2023 роках

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Звіт міноборони за 15 січня 2024 - вказує, що залишок по програмі USAI 6.6млрд,
останні контракти заключили рік тому в квітні 2023

Це не передача зброї, а просто заключення контрактів на виготовлення в майбутньому, плюс термін виготовлення, доставка...
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26.04.2024 21:07
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Прошу - тільки ЗБРОЮ! Кошти точно с3.14здять!
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26.04.2024 20:35 Відповісти
там тільки зброя виробництва США.... хоббіткам з опи та мамі римі нічого не світить тому й не стрибає вава від радості
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26.04.2024 20:38 Відповісти
Остін - пбілів-
Перестав стояти осторонь-

А сказав-
Мочи дебілів...
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26.04.2024 21:23 Відповісти
"Кошти точно с3.14здять" і, навіть, більше, ніж виділять союзники, але власні державні!
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26.04.2024 20:40 Відповісти
Це до тих 60? Тоді круто!
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26.04.2024 20:38 Відповісти
Це до тих, котрі не видали в 2022-2023 роках

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Звіт міноборони за 15 січня 2024 - вказує, що залишок по програмі USAI 6.6млрд,
останні контракти заключили рік тому в квітні 2023

Це не передача зброї, а просто заключення контрактів на виготовлення в майбутньому, плюс термін виготовлення, доставка...
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26.04.2024 21:07 Відповісти
Коли вже зброя діиде -- бо сунуться шо дурні
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26.04.2024 20:42 Відповісти
God Bless America
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26.04.2024 20:44 Відповісти
Загальна вартість пакету сягає $6 млрд. Підписаний Джо Байденом у середу закон передбачає $13.7 млрд коштів за програмою USAI до 30 вересня 2025 року. Тобто цей пакет використовує майже половину виділених для цієї програми коштів.
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26.04.2024 20:50 Відповісти
6 млрд. поза цієї суми в $13.7 млрд. - вони виділяються не на постачання зі складів Пентагону, а на виробництво нової зброї!

Але, відповідно, це означає, що завтра ця зброя не буде поставлена, а лише тоді, як буде виготовлена.
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26.04.2024 21:11 Відповісти
Так, це я і мав на увазі.
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26.04.2024 21:12 Відповісти
Видно, я неправільно зрозумів, що Ви маєте на увазі.

Тому уточню - ці 6 млрд. не входять до 13,7 млрд., це додатково до 13,7 млрд.
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26.04.2024 21:16 Відповісти
Конгрес в 2022-2023 влив коштів на 18.9млрд
Міноборони станом на 15 січня 2024 використало 12.3млрд
Новий пакет влив 13.7млрд
Міноборони використало 6млрд

Залишок: 14.3млрд

До 30 вересня 2025 року, треба заключити контракти, що не було зроблено з 6.6млрд до сьогодні за 2022-2023 роки
Виготовлення може бути заплановано через декілька років, плюс термін виготовлення, плюс доставка
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26.04.2024 21:13 Відповісти
Ну, а кто тут криком кричал, что США "предали Украину" ?
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26.04.2024 21:03 Відповісти
С декабря 2023 по апрель 2024 включительно, не передать не единого патрона - это и есть "перевернём небо и землю, чтобы обеспечить оборонные потребности Украины" ?
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27.04.2024 06:59 Відповісти
Насправді США надає ракети для систем ППО Patriot і NASAMS росії, а ми так, просто служба доставки...
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26.04.2024 21:11 Відповісти
Канденция зелёного закнчиваетися 20 мая. Нравится или нет, выборы или нет но это факт

Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
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26.04.2024 21:12 Відповісти
Да, кацапам поручили разгонять эту тему
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26.04.2024 21:24 Відповісти
Читай Конституцию!
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26.04.2024 21:26 Відповісти
Кацап, во время войны выборы не проводятся.
А ты идёшь в спам
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26.04.2024 21:28 Відповісти
Есть ограничение во времени, возможно Стефанчук или и.о. У зеле уже всё. При чём здесь выборы?
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26.04.2024 21:30 Відповісти
Кстати кацапы не сильно эту тему множат, что наводит на мысль что с зелей и ермаком всё договорено. На всякий случай *****, гандон штопанный это всё двойни путина
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26.04.2024 21:29 Відповісти
Если шо у меня хорошее юридическое образование, а Зеля с 20 мая идёт на отдых
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26.04.2024 21:35 Відповісти
Молодці США, не зупиняйтеся!!! Ще б кілька батарей петріот, і побільше ******** F-16!!!
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26.04.2024 21:13 Відповісти
деньги не надо, остин. только патронами. разворуют
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26.04.2024 21:52 Відповісти
Дякуємо. Щосили. Знову сьогодні. Нам розкручують тези : йде допомога, міст знищимо, готуємо контрнаступ - це все для тих, кому з 2019 року вішають локшину про подолаємо бідність. Україна ніколи не перемагала московію ! Без союзників: татар або поляків. Бо армії були за розміром непорівнянні. Як і сьогодні. Та ще й перевага кацапів в озброєні. Хто не вчив історію, той вірить у Леопарди або Абрамси, Ф-16 або Таурси. Це ЗНАВ ЗАЛУЖНИЙ, але не сказав, бо тоді його дЄрмак з'їв би без горілки ! Він озвучив про зупинку наступу ЗСУ. Що Зеленському вкрай не сподобалось. То як казати про НЕЗДАТНІСТЬ наших ЗСУ самостійно розгромити московію? Наші політики повинні про це заявити увесь голос на світ, на Європу ! Більш нікому. Франція заявила про Легіон, то хапайтесь за соломинку, а не з надутими щоками відмахуватись від шансу. Не має закону - зробіть вночі. А вранці французи мають бути в Одесі ! Легіон зайде, тоді потягнуться інші країни, які бачать не те, що їм малює Зеленський. "за нас ніхто не буде воювати!" Вау, а хто ж тоді воює ! Як я бачу перемогу ? Ми з союзниками женемо кацапів до кордонів 1991 року. Іншого не буде. Хоч плач.
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26.04.2024 22:03 Відповісти
ДАВАЙТЕ СТРАТИМО ПУТІНА НА СТАДІОНІ США )))
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26.04.2024 22:49 Відповісти
Не 61 а 7.2 миллиарда , здесь вас запутывают (дождем чисел ).
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27.04.2024 03:50 Відповісти
Україні знадобиться час до 2026 або 2027 року, щоб розпочати новий контрнаступ, пише The Economist.
Водночас прорив ЗСУ може відбутися лише за умови збереження та посилення масштабної підтримки з боку Заходу, зазначає видання, додаючи, що "впевненості в цьому немає".

Настрої в Україні все ще напрочуд зухвалі та неcкорeні. Нещодавнє опитування показало, що 73 відсотки населення готові «терпіти стільки, скільки буде потрібно, щоб досягти перемоги».
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27.04.2024 06:00 Відповісти
а сколько выделяет беня хозяин Оманского Нарика укравший 5,5 млрд. баксов с боголюбовым через офшоры 95 квартала и пинчук зятек кучмы с ахметовым через каналы которых обожествляют четырежды уклониста и малоПИД,,,,роса ????
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27.04.2024 07:54 Відповісти
 
 