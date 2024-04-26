США виділяють 6 млрд доларів на пакет військової допомоги для України, - Остін
Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін оголосив про виділення додаткових 6 млрд доларів на пакет військової допомоги для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я радий оголосити сьогодні про виділення додаткових $6 млрд у рамках нашої Security Assistance Initiative. Це дасть нам змогу закупити нові можливості для України в американської промисловості. Це найбільший пакет допомоги у сфері безпеки, який ми виділили на сьогодні", - заявив Остін на пресконференції після 21-го засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").
За словами глави Пентагону, до пакета допомоги увійдуть критично важливі ракети для українських систем ППО Patriot і NASAMS, додаткові системи боротьби з безпілотниками та допоміжне обладнання, а також "значна кількість" артилерійських боєприпасів і боєприпасів класу "повітря-земля", технічне обслуговування та підтримка.
"Таким чином, оголошення, зроблені цього тижня, відзначають незмінну прихильність Америки справі оборони України", - наголосив Остін.
Нагадуємо, це вже другий пакет допомоги від США за останні килька днів. 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.
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https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Звіт міноборони за 15 січня 2024 - вказує, що залишок по програмі USAI 6.6млрд,
останні контракти заключили рік тому в квітні 2023
Це не передача зброї, а просто заключення контрактів на виготовлення в майбутньому, плюс термін виготовлення, доставка...
Але, відповідно, це означає, що завтра ця зброя не буде поставлена, а лише тоді, як буде виготовлена.
Тому уточню - ці 6 млрд. не входять до 13,7 млрд., це додатково до 13,7 млрд.
Міноборони станом на 15 січня 2024 використало 12.3млрд
Новий пакет влив 13.7млрд
Міноборони використало 6млрд
Залишок: 14.3млрд
До 30 вересня 2025 року, треба заключити контракти, що не було зроблено з 6.6млрд до сьогодні за 2022-2023 роки
Виготовлення може бути заплановано через декілька років, плюс термін виготовлення, плюс доставка
Стаття 103. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на п'ять років.
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