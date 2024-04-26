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У Пентагоні розкрили зміст нового пакету військової допомоги Україні на 6 млрд дол.
У Міністерстві оборони США розкрили зміст нового пакету військової допомоги Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.
Як зазначається, пакет допомоги наданий через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.
Новий пакет допомоги для України на 6 млрд доларів включатиме:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
- обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України;
- обладнання та системи протидії БПЛА;
- боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;
- багатофункціональні радари;
- протиартилерійські радари;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 152 мм;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- безпілотні авіаційні системи Switchblade і Puma (UAS);
- тактичні автомобілі для буксирування озброєння та техніки;
- підривні боєприпаси;
- компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА та інших можливостей;
- стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;
- допоміжні елементи та підтримка для навчання, технічного обслуговування та діяльності з підтримки.
Нагадуємо, це вже другий пакет допомоги від США за останні килька днів. 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.
Топ коментарі
+32 Олександр Дніпро
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+17 gr1959
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+9 Анатолій Горсеклемендирж
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А ще добре, що ці 6 млрд. не входять в ті 13,7 млрд, які голосувались в сенаті, а доповнюють їх!
Коротше кажучи - рсні пзда!
"і на протязі року, плюс/мінс, ця виготовлена зброя буде надходити до нас прямо від них" - так як в пакеті в основному **********, то теоретично може через рік надійти, якщо контракти будуть укладені на зараз, а не на майбутній період.
не зрозуміло, чому маючи ці 6млрд рік тому, контракти уклали тільки сьогодні.
якщо це **********, то за рік якраз би виготовили...
По програмі USAI ні за раз, ні раніше майже немає техніки,
замовлено тільки M777 та Himars, котрі загалом складають 550млн від замовлень на 12.3млрд
Схоже що в США або хочуть затягнути цю війну якомога довше, або стратегічно мислити хоча б на крок уперед просто не вміють.
це нескінченна війна.
так кому потрібна війна?
все щє Порошенку?
тіпа буйний патріот, за третім каментом?
ай яй яй
тебе хтось питав мені щось пояснювати?
Проте не факт, що 7.8млрд всі підуть на Україну
Закон надає право допомогати любій країні в рамках PDA,
в прийнятому варіанті не вказано, що 7.8 виключно для України
Не факт, що "не забуде" підписати до 1 жовтня 2024
В кращому випадку: 7.8 + 1.6 + 4.2 = 13.6млрд
21 вік. Наразі вирішує все ******* зброя, а не кількість м'яса. Наприклад, при наступі, - F-16 просто випалюють усе м'ясо разом з техникою - ракетами; а вже потім йде піхота та знищує ті крихти, що ще залишилися. Все. Фініш. Або Петріоти - якщо вони є, то врятують якесь місто чи важливі об'єкти інфраструктури, а якщо Петріотів - нема, то ніякі "татари або поляки" не вже допоможуть, - будуть руїни. Чи узяти, наприклад, - дальнобійні Атакамси в достатній кількості, - якщо вони є, то незабаром москалі тікатимуть, бо орковська логістика та військові штаби будуть зруйновано; це не тільки "кримський міст" тощо.
Наскільки мені відомо, я лише перший крок навмисно не описав але наступні кроки - описав правильно.