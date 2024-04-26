У Пентагоні розкрили зміст нового пакету військової допомоги Україні на 6 млрд дол.

У Міністерстві оборони США розкрили зміст нового пакету військової допомоги Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

Як зазначається, пакет допомоги наданий через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.

Новий пакет допомоги для України на 6 млрд доларів включатиме:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України;

обладнання та системи протидії БПЛА;

боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;

багатофункціональні радари;

протиартилерійські радари;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 152 мм;

високоточні авіаційні боєприпаси;

безпілотні авіаційні системи Switchblade і Puma (UAS);

тактичні автомобілі для буксирування озброєння та техніки;

підривні боєприпаси;

компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА та інших можливостей;

стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;

допоміжні елементи та підтримка для навчання, технічного обслуговування та діяльності з підтримки.

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Нагадуємо, це вже другий пакет допомоги від США за останні килька днів. 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.