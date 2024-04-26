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Новини Допомога Україні
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У Пентагоні розкрили зміст нового пакету військової допомоги Україні на 6 млрд дол.

Новий пакет військової допомоги від США для України

У Міністерстві оборони США розкрили зміст нового пакету військової допомоги Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

Як зазначається, пакет допомоги наданий через Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) передбачає укладання контрактів з промисловістю та відповідні закупівлі.

Новий пакет допомоги для України на 6 млрд доларів включатиме:

  • додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
  • додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем (NASAMS);
  • обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із системами протиповітряної оборони України;
  • обладнання та системи протидії БПЛА;
  • боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням;
  • багатофункціональні радари;
  • протиартилерійські радари;
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 152 мм;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • безпілотні авіаційні системи Switchblade і Puma (UAS);
  • тактичні автомобілі для буксирування озброєння та техніки;
  • підривні боєприпаси;
  • компоненти для підтримки українського виробництва БПЛА та інших можливостей;
  • стрілецьку зброю та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї;
  • допоміжні елементи та підтримка для навчання, технічного обслуговування та діяльності з підтримки.

Також читайте: Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд

Нагадуємо, це вже другий пакет допомоги від США за останні килька днів. 24 квітня Міністерство оборони США після підписання президентом Джо Байденом закону про допомогу Україні оголосило про пакет допомоги України в галузі безпеки та оборони на 1 млрд доларів.

Автор: 

Пентагон (1415) допомога (8288) США (22473)


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Топ коментарі
+32
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26.04.2024 21:50
+17
Сьогодні. Нам розкручують тези : йде допомога, міст знищимо, готуємо контрнаступ - це все для тих, кому з 2019 року вішають локшину про подолаємо бідність. Україна ніколи не перемагала московію ! Без союзників: татар або поляків. Бо армії були за розміром непорівнянні. Як і сьогодні. Та ще й перевага кацапів в озброєні. Хто не вчив історію, той вірить у Леопарди або Абрамси, Ф-16 або Таурси. Наші політики повинні про це заявити увесь голос на світ, на Європу ! Франція заявила про Легіон, то хапайтесь за соломинку, а не з надутими щоками відмахуватись від шансу. Не має закону - зробіть вночі. А вранці французи мають бути в Одесі ! Легіон зайде, тоді потягнуться інші країни, які бачать не те, що їм малює Зеленський. "за нас ніхто не буде воювати!" Вау, а хто ж тоді воює ! Як я бачу перемогу ? Ми з союзниками женемо кацапів до кордонів 1991 року. Іншого не буде. Хоч плач.
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26.04.2024 21:58
+9
Але ж в новині вказано, що допомога в межах ініціативи USAI.
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26.04.2024 21:53
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Дуже хочеться вірити, що цей пакет вже, принаймі, в аеропорту в Жешуві
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26.04.2024 21:49 Відповісти
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26.04.2024 21:50 Відповісти
І в дупу для симетрії
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26.04.2024 22:18 Відповісти
Але ж в новині вказано, що допомога в межах ініціативи USAI.
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26.04.2024 21:53 Відповісти
та все-одно, яка ініціатива; головне, що зброя почала надходити. Шкода тільки, що так пізно...
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26.04.2024 21:57 Відповісти
Ця зброя поступить лише через кілька років...
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26.04.2024 22:02 Відповісти
ну, не кілька років, а рік+, а так все вірно, а я помилявся.
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26.04.2024 22:07 Відповісти
Мобілізація і відповідно ротація зірвані. Якщо зброя надійде, то хто нею буде воювати...
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26.04.2024 22:11 Відповісти
Друже Нагорняк, мобілізація цивільних бідних чоловіків триває уже 3-й рік без зупину, практично усі чоловіки в тилу в країні переодіті у військове і знаходяться під муштрою єрмозеленінської фсбшної групіровки і справно плотять комірне. У США стільки зброї немає, скільки намобілізовано українських безправних поневолених чоловіків. Якщо не знайдеться кому нею воювати, вас обов'язково запросять. Так що особливо не переживайте
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27.04.2024 02:41 Відповісти
ага, вибачте, розібрався. Зараз на 5-му дивлюся Голос Америки, там Юля Ярмоленко все пояснила: це щойно ЄрЗе уклали контракти з виробниками зброї в США по ініціативі USAI з-за фінансування з дербюджету США, і на протязі року, плюс/мінс, ця виготовлена зброя буде надходити до нас прямо від них.
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26.04.2024 22:06 Відповісти
Добре, що розібрались!

А ще добре, що ці 6 млрд. не входять в ті 13,7 млрд, які голосувались в сенаті, а доповнюють їх!

Коротше кажучи - рсні пзда!
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26.04.2024 22:49 Відповісти
Може все таки право укладати "контракти з виробниками зброї в США по ініціативі USAI" має міноборони США

"і на протязі року, плюс/мінс, ця виготовлена зброя буде надходити до нас прямо від них" - так як в пакеті в основному **********, то теоретично може через рік надійти, якщо контракти будуть укладені на зараз, а не на майбутній період.

не зрозуміло, чому маючи ці 6млрд рік тому, контракти уклали тільки сьогодні.
якщо це **********, то за рік якраз би виготовили...

По програмі USAI ні за раз, ні раніше майже немає техніки,
замовлено тільки M777 та Himars, котрі загалом складають 550млн від замовлень на 12.3млрд
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26.04.2024 22:55 Відповісти
Такі ж контракти укладали ще навесні 2022 року після підписання сумнозвісного лендлізу зі строком виконання на 6міс.
Схоже що в США або хочуть затягнути цю війну якомога довше, або стратегічно мислити хоча б на крок уперед просто не вміють.
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27.04.2024 02:46 Відповісти
Цей пакет віртуальний, а щоб він став реальним потрібно щоб Пентагон спочатку уклав контракти з виробниками, а ті виготовили це озброєння і тільки тоді років через два-три він буде в Жешуві. Доречі американці ще не на всі гроші уклали контракти з пакетів допомоги оголошених в грудні 2022 - січні 2023 років.
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26.04.2024 23:05 Відповісти
Розпіарені GLSDB виявилися лайном.кацапське РЕБ глушить.
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26.04.2024 21:50 Відповісти
я б теж змінив на українські аналоги!
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26.04.2024 21:56 Відповісти
Та все лайно, кроме бмп-1. Сдаваться надо?
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26.04.2024 23:20 Відповісти
та зуй їм, постріляємо ще...
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26.04.2024 23:32 Відповісти
Це ти написав.Бредлі мрап хамві хаймарси тощо дуже добре зарекомендували себе на фронті на рахунок glsdb нажаль вона ефективна була лише проти талібів
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27.04.2024 11:58 Відповісти
шо б там хто і скільки не надавав - незмінний буба,
це нескінченна війна.
так кому потрібна війна?
все щє Порошенку?
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26.04.2024 21:51 Відповісти
якщо на 10му році війни ти ще не зрозумів кому потрібна війна, то хто тобі лікар?
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26.04.2024 22:05 Відповісти
Воно хворе та ще й на дотації. Цей непотріб тут сидить розганяти зраду...
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26.04.2024 22:11 Відповісти
до беззелення, як і до бессовковості лікив щє не знайдено...
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26.04.2024 22:16 Відповісти
позаховався трохи,
тіпа буйний патріот, за третім каментом?
ай яй яй
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26.04.2024 23:12 Відповісти
клован-лікар!...
тебе хтось питав мені щось пояснювати?
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26.04.2024 22:12 Відповісти
Але все це спочатку треба зробити. А на це підуть роки. Тут і зараз ми можемо розраховувати лише на канал PDA. А це макисмум 7.8 мільярди доларів.
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26.04.2024 21:55 Відповісти
Ні. 12, 1 витратили, залишилось 11.
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26.04.2024 22:03 Відповісти
Це Ви як рахували?
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26.04.2024 22:04 Відповісти
До тих 4, що залишилися з 2022/23 додали ще ці 7,8? Так не факт, що байден ті 4 віддасть.
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26.04.2024 22:06 Відповісти
Факт що можна добавити 1.6млрд по FMF

Проте не факт, що 7.8млрд всі підуть на Україну
Закон надає право допомогати любій країні в рамках PDA,
в прийнятому варіанті не вказано, що 7.8 виключно для України
Не факт, що "не забуде" підписати до 1 жовтня 2024

В кращому випадку: 7.8 + 1.6 + 4.2 = 13.6млрд
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26.04.2024 23:00 Відповісти
Сьогодні. Нам розкручують тези : йде допомога, міст знищимо, готуємо контрнаступ - це все для тих, кому з 2019 року вішають локшину про подолаємо бідність. Україна ніколи не перемагала московію ! Без союзників: татар або поляків. Бо армії були за розміром непорівнянні. Як і сьогодні. Та ще й перевага кацапів в озброєні. Хто не вчив історію, той вірить у Леопарди або Абрамси, Ф-16 або Таурси. Наші політики повинні про це заявити увесь голос на світ, на Європу ! Франція заявила про Легіон, то хапайтесь за соломинку, а не з надутими щоками відмахуватись від шансу. Не має закону - зробіть вночі. А вранці французи мають бути в Одесі ! Легіон зайде, тоді потягнуться інші країни, які бачать не те, що їм малює Зеленський. "за нас ніхто не буде воювати!" Вау, а хто ж тоді воює ! Як я бачу перемогу ? Ми з союзниками женемо кацапів до кордонів 1991 року. Іншого не буде. Хоч плач.
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26.04.2024 21:58 Відповісти
Найкращий союзник України, це природні катастрофи на кацапії. Те, що природа робить в кацапії, називається другим фронтом. З таким союзником, можна й кацапію перемогати
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26.04.2024 23:01 Відповісти
На другому фронті які втрати противника ? Чи тільки підтоплення дачних селищ та авто ? Заводи ВПК горять ? НПЗ вибухають ?
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26.04.2024 23:14 Відповісти
І що ти сказати то хотів?
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26.04.2024 23:10 Відповісти
Гутен морген!
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26.04.2024 23:16 Відповісти
= Україна ніколи не перемагала московію ! Без союзників: татар або поляків =
21 вік. Наразі вирішує все ******* зброя, а не кількість м'яса. Наприклад, при наступі, - F-16 просто випалюють усе м'ясо разом з техникою - ракетами; а вже потім йде піхота та знищує ті крихти, що ще залишилися. Все. Фініш. Або Петріоти - якщо вони є, то врятують якесь місто чи важливі об'єкти інфраструктури, а якщо Петріотів - нема, то ніякі "татари або поляки" не вже допоможуть, - будуть руїни. Чи узяти, наприклад, - дальнобійні Атакамси в достатній кількості, - якщо вони є, то незабаром москалі тікатимуть, бо орковська логістика та військові штаби будуть зруйновано; це не тільки "кримський міст" тощо.
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26.04.2024 23:49 Відповісти
Ви явно помиляєтесь. Кількість м'яса на війні прямо вирішує долю країни: чим більше його буде знищено, виселено за її межі, тим надійніша гарантія, що країна впаде під ворожим натиском в тилу.
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27.04.2024 02:56 Відповісти
Та невже? То розкажіть про будь-які або про ******* стратегії військ НАТО на полі бою в останніх війнах військ НАТО, якщо Ви не помиляєтесь.
Наскільки мені відомо, я лише перший крок навмисно не описав але наступні кроки - описав правильно.
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30.04.2024 22:32 Відповісти
Хіба я написав щось проти вашої тактики? Читайте уважніше
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01.05.2024 14:44 Відповісти
Це не моя тактика, а натовська.
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01.05.2024 20:23 Відповісти
Не будет в Украине Легиона (который, кстати числом менее 8 тысяч, включая писарей и психологов) и не будет других иностранных войск. Не надо себя обманывать. Будет долгая и кровавая война, в которой победой будет сохранение Украины как государства. Ну или можно сдаться, конечно. бо раньше сами кацапию не побеждали, это серьезный аргумент.
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26.04.2024 23:28 Відповісти
Україна тому і досі Україна ...шо перемагала завжди ворогів загарбників ...друге питання якого х..я вони лізуть вже тисячі років кожні 80-90 років ...! Так сьогодні США допомагають...але навіщьо було нас роздягати , перед кремлівським ворогом 25 років потому ! ?
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26.04.2024 22:16 Відповісти
Начинается песня о главном *****. А навищо было выбирать себе сцыкретара КПУ в президенты? Тоже, США заставили?
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26.04.2024 23:29 Відповісти
Вивчайте історію , та читайте принаймі Віктора Суворова , це вам допоможе ...
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26.04.2024 23:34 Відповісти
Певчіє птіци не відпочивають
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27.04.2024 02:59 Відповісти
А де Бредлі ?
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26.04.2024 22:37 Відповісти
Купер?
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26.04.2024 22:37 Відповісти
По живем-побачимо.
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26.04.2024 22:51 Відповісти
Україні потрібна артилерія! Багато стволів! Але давно нічого не дають
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26.04.2024 23:11 Відповісти
Це вони для русні постійно розкривають зміст?Може вже пора засекретити номенклатуру поставок і розказувати про неї тоді, коли ця зброя вже буде працювати на фронті?
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26.04.2024 23:57 Відповісти
а де 7-8 гамівних сорочок для 5-6 менеджерів і завхозу із "херпіду"?
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27.04.2024 04:26 Відповісти
USAI - це канал, яким замовлення розміщуються на оборонних підприємствах США. Вони не сказали лише, що ці замовлення плануються на найближчі 10 років.
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27.04.2024 10:30 Відповісти
 
 