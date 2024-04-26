Україні потрібна інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, а не лише Patriot, - Остін
Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін розповів про хід переговорів щодо постачання Україні додаткових систем ППО Patriot.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Стосовно Patriot і того, що ми зможемо зробити у майбутньому, то це ще потрібно побачити. Але я можу сказати, що ми продовжуємо працювати над цим дуже серйозно. Усі країни, які мають Patriot, безумовно, цінують цей потенціал, але я думаю, що в майбутньому ми зможемо, сподіваюся, працювати з низкою країн над створенням додаткового потенціалу Patriots, - сказав Остін на пресконференції після 21-го засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").
За словами глави Пентагону, в останні кілька днів він розмовляв "один на один" з деякими з європейських колег, обговорюючи це та інші питання. Так, Остін зазначив, що США продовжуватимуть працювати над темою ППО, а також наголосив, що Україна потребує не лише систем Patriot.
"Я хотів би зазначити, що їм потрібний не лише Patriot. Їм потрібні інші типи систем і ракет. Тому я б застеріг усіх нас від того, щоб робити Patriot панацеєю. Я б сказав, що саме інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, як ми вже багато разів говорили, справді змінить ситуацію", - заявив Остін.
Крім того, він зазначив, що є й інші засоби, яких потребує Україна, і над пошуком яких триває робота. "І можливо, ми зможемо отримати їх для українців трохи швидше, але ця робота триває", - додав глава Пентагону.
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Ви на віщо це ніщо тут рекламуєте?
Ще напишіть - що ворожка сказала, чи "мольфар Петро"...
КДБ-шник говорить "правильні речі" 🤣
Не кличте Бутусова собі у адвокати, жертва вербування КДБ-шного Чмоні.
Для тутешніх " експертів" Вікіпедія вам в поміч
Звісно якщо щось розумієте в ППО та ПРО
всі знають, що Україні потрібно.
може якось пошвидше, шановні пани?
Може хтось з наших ' експертів" йього почує?
Прессекретар Пентагону Пет Райдер каже про надзвичайну складність цієї системи. За його словами, для управління та обслуговування таких ЗРК потрібен висококваліфікований персонал.
"Жодна з цих систем не функціонує за принципом "увімкни та працюй". Не можна просто відправити їх на поле бою і почати використовувати", - зазначає Райдер.