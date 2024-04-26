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Україні потрібна інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, а не лише Patriot, - Остін

Переговори про надання Україні Patriot

Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін розповів про хід переговорів щодо постачання Україні додаткових систем ППО Patriot.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Стосовно Patriot і того, що ми зможемо зробити у майбутньому, то це ще потрібно побачити. Але я можу сказати, що ми продовжуємо працювати над цим дуже серйозно. Усі країни, які мають Patriot, безумовно, цінують цей потенціал, але я думаю, що в майбутньому ми зможемо, сподіваюся, працювати з низкою країн над створенням додаткового потенціалу Patriots, - сказав Остін на пресконференції після 21-го засідання Контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

За словами глави Пентагону, в останні кілька днів він розмовляв "один на один" з деякими з європейських колег, обговорюючи це та інші питання. Так, Остін зазначив, що США продовжуватимуть працювати над темою ППО, а також наголосив, що Україна потребує не лише систем Patriot.

"Я хотів би зазначити, що їм потрібний не лише Patriot. Їм потрібні інші типи систем і ракет. Тому я б застеріг усіх нас від того, щоб робити Patriot панацеєю. Я б сказав, що саме інтегрована протиповітряна та протиракетна оборона, як ми вже багато разів говорили, справді змінить ситуацію", - заявив Остін.

Також читайте: "Петріоти" є системами ППО тільки коли діють, а не стоять на базах зберігання, - Зеленський

Крім того, він зазначив, що є й інші засоби, яких потребує Україна, і над пошуком яких триває робота. "І можливо, ми зможемо отримати їх для українців трохи швидше, але ця робота триває", - додав глава Пентагону.

Автор: 

ППО (3142) США (22473) Остін Ллойд (521) Patriot (297)


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Топ коментарі
+2
У Украины есть оружие Судного дня / Руки прочь от Героя Украины Романа Червинского // №727 Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=nl4JCanno0I
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26.04.2024 22:14
+1
так они к петриотам приготовились бот и что ?
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27.04.2024 00:38
+1
Сам ти чмоня. Поважаю Бутусова і Швеця теж. Оба говорять правильні речі.
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27.04.2024 00:56
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У Украины есть оружие Судного дня / Руки прочь от Героя Украины Романа Червинского // №727 Юрий Швец
https://www.youtube.com/watch?v=nl4JCanno0I
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26.04.2024 22:14 Відповісти
Знову КДБ-шного Чмоню тягнуть на Цензор.
Ви на віщо це ніщо тут рекламуєте?
Ще напишіть - що ворожка сказала, чи "мольфар Петро"...
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26.04.2024 22:43 Відповісти
Сам ти чмоня. Поважаю Бутусова і Швеця теж. Оба говорять правильні речі.
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27.04.2024 00:56 Відповісти
Поважаєте КДБ-шне ніщо?
КДБ-шник говорить "правильні речі" 🤣
Не кличте Бутусова собі у адвокати, жертва вербування КДБ-шного Чмоні.
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27.04.2024 01:13 Відповісти
Нам, українцям, потрібно все : і ППО, і Петріоти, і кацапів розбити на всіх напрямках, і звільнити наші землі, і ... багато ще чого. Допоможіть нам ! Не залишайте нас сам на сам з ворогом ! Крім зброї нам потрібні ваші ЗБРОЙНІ СИЛИ. Які не по зубах москалям. Гуртом й вовка бити легше ! З півночі, з заходу.
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26.04.2024 22:24 Відповісти
тупым, которые во время войны - выбрали кремлевского Осла в президенты - очень тяжело помогать
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27.04.2024 00:37 Відповісти
Мабуть ви забули про Хоук. Йього досі модернізують.
Для тутешніх " експертів" Вікіпедія вам в поміч
Звісно якщо щось розумієте в ППО та ПРО
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26.04.2024 22:39 Відповісти
а от зараз мені Остін нагадав відбулавлевного криворогатого чмиря невігласа з вечірними відосами.
всі знають, що Україні потрібно.
може якось пошвидше, шановні пани?
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26.04.2024 22:29 Відповісти
Ось цьому дядькові можна вірити.
Може хтось з наших ' експертів" йього почує?
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26.04.2024 22:34 Відповісти
Тут все просто, без патріот Україна не зможе збивати носії Кабів, не зможе збивати носії Кабів РФ виб'є всю нашу піхоту з укріплень... впевнений, що Остін це бачить, якщо питання з носіями Кабів не буде закрите найближчим часом фронт посиплеться...
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26.04.2024 22:46 Відповісти
Problemu kabov resit F-16.Patriot pocemu nedajut mojio mnenije sto im neponravilos sto Patriot toskali po vsemu frontu,takoje nedolzno bit.A jesli jest takyje mysli u glavnokondajucego prikryt skazem Charkov,eto uze nesmesno.
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26.04.2024 22:54 Відповісти
Дуже сподіваюсь..., але думаю РФ мала час добре приготуватись до F16 і для неї вони не стануть несподіванкою.
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26.04.2024 23:15 Відповісти
так они к петриотам приготовились бот и что ?
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27.04.2024 00:38 Відповісти
Було б супер, якби Штати встановили б в нас Aegis Ashore-це найкраща система протиракетної оборони в світі!
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26.04.2024 22:48 Відповісти
А ще краще зірку смерті проти кацапів
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26.04.2024 22:52 Відповісти
трі
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26.04.2024 23:00 Відповісти
Початок 2025.... феєрія зникла..... всі кричать дайте ще... знову нам нічого не дають.... а де наше.... а наше там же
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26.04.2024 23:03 Відповісти
Говорити гарно вміє, от тільки проблема в реалізації сказаного, оскільки допомоги замало і надана запізно
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26.04.2024 23:24 Відповісти
а ты какого ублюдка во власть выбрал ? не зарано?
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27.04.2024 00:40 Відповісти
У вас два роки було, щоб забезпечити Україну засобами ППО. Ви навіть ті ж петріоти не хотіли нам давати, бо вважали, що ми не зможемо з ними впоратися:

Прессекретар Пентагону Пет Райдер каже про надзвичайну складність цієї системи. За його словами, для управління та обслуговування таких ЗРК потрібен висококваліфікований персонал.

"Жодна з цих систем не функціонує за принципом "увімкни та працюй". Не можна просто відправити їх на поле бою і почати використовувати", - зазначає Райдер.
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27.04.2024 10:15 Відповісти
 
 